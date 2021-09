Estudia programación y pagá cuando consigas empleo

Por staff

10/09/2021

Invertir en educación, un acelerador del cambio y del avance social. Las empresas están apostando a invertir en el talento que formará parte del futuro tecnológico del mundo. La academia Henry invierte en personas y en México tendrá más de 1,500 vacantes para quienes quieran aprender programación full stack a un costo inicial cero. De hecho, la startup latinoamericana apuesta por el éxito de sus estudiantes al esperar su pago hasta que quienes terminan sus clases consigan un empleo.

Henry, la primera academia de programación 100% online y en vivo que invierte en la educación de las personas de Latinoamérica, llega a México con la misión de democratizar el acceso a educación de calidad en tecnología, potenciando el talento de las personas. Ya con estudiantes egresados e historias de éxito, la academia hace un Open House cada dos semanas para que todas las personas interesadas conozcan su carrera de programación full stack.

Klaus, de Veracruz, pasó de trabajar freelance a conseguir un empleo remoto como desarrollador en una empresa de Estados Unidos y logró triplicar su salario. Klaus nos cuenta: “De Henry destaco el programa educativo, está muy bien armado para que las personas puedan aprender de cero. Es increíble la comunidad que se genera y el soporte personalizado a lo largo de toda la carrera”.

Por su parte, Mauricio, trabajaba como profesor independiente para pagar sus estudios e ingresó a Henry para profundizar los conocimientos que ya tenía. Mauricio nos dice: “Me di cuenta de que mi carrera no me brindaba los conocimientos necesarios para ingresar al mundo laboral, así que tomé la difícil decisión de dejar la universidad y seguir trabajando. Gracias a Henry logré aprender a usar las herramientas necesarias para desempeñarme como desarrollador. ¡En menos de 4 meses las empresas ya me estaban solicitando!”. Ahora se desempeña como Front-End Developer para Filup RH de México y cobra un salario que supera con creces su ingreso anterior.

Cientos de horas prácticas, el networking y capacitación en habilidades blandas son parte importante del desarrollo de los Henrys. Un gran diferenciador de Henry radica en la comunidad de estudiantes que se forja a través de sus programas, los Henry’s, quienes en su paso por la academia crean conexiones para toda la vida, hacen nuevos amigos y aprovechan oportunidades globales y diversas.

La academia latinoamericana llega a solventar una de las grandes problemáticas de la región: La escasez de talento en TI. De acuerdo con datos de las Estadísticas a propósito de las personas formadas en las ciencias de la computación y las TIC en México del INEGI, en el país hay casi 976 mil personas formadas en TI, de las cuales 72% son hombres y 28% mujeres, para el primer trimestre de 2021, el INEGI reportó 2,411,863 mexicanos desempleados. Ante ese panorama, la llegada de Henry impulsará la falta de programadores capacitados en América Latina. De acuerdo a un estudio de Microsoft y LinkedIn, se espera que para 2025 haya más de 10 millones de vacantes abiertas en la región, de las cuales 5 millones serán vacantes en empresas mexicanas. Con relación a esto, Martín Borchardt, CEO y fundador de Henry, comenta: “la educación es la mejor forma de resolver la desigualdad que hay en Latinoamérica, pero solo si es de calidad y está al alcance de todos, por eso introdujimos el Acuerdo de Ingresos Compartidos (AIC) a la región”.

El plan de estudios de la carrera de Desarrollo Web Full Stack de Henry brinda una formación completa en desarrollo de software que le permite a sus graduados insertarse en compañías de primer nivel. En solo 4 meses y con una modalidad 100% digital, en vivo y full time, los nuevos talentos logran convertirse en programadores y dar un giro de 180 grados a sus vidas. Con más de 800 horas de programación basadas en prácticas y proyectos reales, los estudiantes aprenden bajo una educación colaborativa y con metodologías ágiles del mundo real. Su modelo de financiamiento, le permite a Henry invertir en la educación de las personas, confiando en el compromiso por parte de sus egresados de comenzar a pagar hasta que consigan un empleo bien remunerado. Así, las personas tienen la oportunidad de cambiar su realidad, acelerar sus carreras y aprender nuevas habilidades que las conduzcan a obtener un sueldo que en promedio cuadriplica su ingreso anterior.