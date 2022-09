Estudiantes argentinos participarán en el Mundial de Robótica First Global Challenge 2022

Por staff

16/09/2022

Por sexto año consecutivo, un equipo de estudiantes argentinos participa en First Global Challenge, gracias al apoyo y coordinación de Educabot, empresa argentina líder en transformación digital educativa. En este certamen el objetivo es trabajar juntos para abordar el problema global del cambio climático, destacando la importancia, el entusiasmo y la aplicabilidad de la educación STEM.

El FIRST Global Challenge 2022 introduce un concepto clave para limitar los efectos negativos del cambio climático en nuestro planeta: Captura de Carbono (CO 2 ) se centra en reinventar el futuro del clima de nuestro planeta. El CO 2 es un peligroso gas de efecto invernadero que atrapa el calor y que contribuye al aumento de las temperaturas de la superficie en la Tierra. De esta forma, al capturar y almacenar el CO 2 podemos reducir y evitar que se acumule en nuestra atmósfera, desacelerando así el calentamiento global.

“Para nosotros es un gran orgullo que Argentina esté representada por un equipo tan talentoso e innovador. Nuestro país sigue avanzando en incluir la programación y la robótica dentro de los contenidos obligatorios de las escuelas y esto se percibe en la calidad de las propuestas de los estudiantes y en su desempeño en certámenes internacionales como el First Global Challenge”, comenta Matías Scovotti, CEO y Cofundador de Educabot- La empresa es el partner argentino del certamen global y desde hace seis años coordina y acompaña al equipo de estudiantes que representa al país

¿En qué consiste el juego?

Los equipos aprenderán sobre el impacto del CO2 en nuestro medio ambiente y las tecnologías que se están desarrollando y ya están en marcha, para garantizar la seguridad de nuestro planeta en el futuro. En concreto, 6 equipos compiten con sus robots en el campo de juego durante los 2 minutos y 30 segundos de juego, con cada partido presentando una combinación aleatoria diferente de equipos. En ese sentido, alianzas globales cambiantes de seis equipos nacionales trabajan juntos para capturar y almacenar carbono, demostrando el esfuerzo colectivo necesario para proteger nuestra atmósfera compartida. A continuación, se dividen en alianzas regionales para centrarse en los esfuerzos locales de almacenamiento de CO2 a largo plazo para frenar los efectos del cambio climático.

En este certamen, los equipos de estudiantes entre 15 y 18 años de todo el mundo utilizan el mismo kit de piezas para construir sus propios robots, mientras desarrollan sus habilidades técnicas, de comunicación y de liderazgo. Al apoyar a los jóvenes de hoy para que sean los líderes STEM del mañana, FIRST Global encarna el compromiso del proveedor global de semiconductores Lam Research – sponsor del Desafío Robótica 2022 – de actuar con propósito para un mundo mejor.

El First Global Challenge 2022 empezó en julio, y finalizará con la competencia presencial en Ginebra del 13 al 16 de octubre . En el transcurso del certamen, se propone una serie de desafíos de distinta duración y complejidad donde se van sumando puntos. Cada equipo recibió un kit de robótica oficial para armar dispositivos según las consignas empleando herramientas de programación, animación y diseño 3D. La competencia está orientada a que los participantes se involucren con la tecnología identificando problemas cotidianos en sus países. Además apunta a la concientización sobre causas sociales, temas ambientales, paridad de género y la importancia de la robótica y las disciplinas STEM para mejorar el mundo.

Quiénes son los representantes de Argentina en First Global:

Institución: Escuela Técnica Roberto Rocca de Campana, Buenos Aires.

Mentor: Moroni, Emanuel (mentor)

Estudiantes: