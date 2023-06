Estudio de Nokia y EY: Los metaversos empresariales e industriales están superando las expectativas

12/06/2023

En todos los casos de uso, los pioneros en adoptar el metaverso han informado de los beneficios con más frecuencia que las empresas que aún están en fase de planificación, siendo la reducción del CAPEX (15 %) y la sostenibilidad (10 %) las que muestran una mayor diferencia

Las empresas creen en el poder del metaverso: solo el 2 % de los encuestados considera el metaverso una palabra de moda o una moda pasajera

El metaverso industrial está creando un valor empresarial sustancial: el 80 % de los primeros en adoptarlo afirman que los casos de uso probados tendrán un impacto significativo o incluso transformador

EE.UU. y el Reino Unido están a la cabeza en cuanto a experiencia real: el 65 % y el 64 % de los encuestados, respectivamente, han pilotado o desplegado completamente al menos un caso de uso de metaverso industrial o empresarial, mientras que Asia-Pacífico está menos avanzada (Japón, 49 %; Corea del Sur, 49 %)

La computación en la nube (72 %), IA/ML (70 %) y la conectividad de red, incluyendo 5G/6G privada (70 %), banda ancha de fibra (68 %), así como 5G/6G pública (67 %), se consideran los habilitadores técnicos clave más importantes para los casos de uso del metaverso

Las empresas que ya han desplegado casos de uso de metaverso industrial están viendo más beneficios de los que esperan las que todavía están en fase de planificación, sobre todo en la reducción de los gastos de capital (15 %), la sostenibilidad (10 %) y la mejora de la seguridad (9 %), según un estudio publicado hoy por Nokia y EY. Al examinar el estado actual de los metaversos empresarial e industrial, el estudio The metaverse at work, en el que se encuestó a 860 directivos de empresas de seis países, muestra que se espera que el metaverso industrial, en particular, cumpla las expectativas y las supere.

Los resultados muestran que las empresas creen en el poder del metaverso y que las tecnologías del metaverso han llegado para quedarse. Solo el 2 % de los encuestados considera el metaverso una palabra de moda, mientras que el 58 % de las empresas con planes futuros de metaverso ya han implantado o probado al menos un caso de uso relacionado con el metaverso. Casi todas (94 %) las que aún no han comenzado su viaje hacia el metaverso tienen previsto hacerlo en los próximos dos años.

Las empresas también afirman que el metaverso industrial está creando un valor empresarial sustancial. Por término medio, el 80 % de las que ya han implantado casos de uso del metaverso creen que tendrán un impacto significativo o transformador en su forma de hacer negocios. Casi todos los encuestados (96 %) ven cómo, al mezclar casos de uso físicos y virtuales, el metaverso aporta capacidades innovadoras adicionales que les permitirán acelerar el despliegue, la adopción y la monetización de la Industria 4.0 para su negocio.

En términos geográficos, Estados Unidos (65 %), Reino Unido (64 %) y Brasil (63 %) lideran actualmente la lista de países que han desplegado o puesto a prueba al menos un caso de uso de metaverso industrial o empresarial. La media en Alemania es del 53 %, mientras que Asia-Pacífico está menos avanzada (Japón, 49 %; Corea del Sur, 49 %).

Cuando se les preguntó qué casos de uso esperaban que aportasen un valor transformador, las empresas vieron el mayor potencial en el uso de la realidad extendida para la formación y el perfeccionamiento de los trabajadores, mientras que tres de las cuatro industrias encuestadas eligieron el uso de la I+D virtual para mejorar el diseño y los procesos de los productos.

A la hora de desplegar casos de uso del metaverso, las empresas aprecian claramente la necesidad de contar con infraestructuras suficientes y sólidas capacidades analíticas. Los encuestados conceden máxima importancia a los principales habilitadores técnicos que son realmente fundamentales para satisfacer las demandas de estos casos de uso: computación en nube (72 %), IA/ML (70 %) y conectividad de red (68-70 %). Dada la necesidad de más conocimientos técnicos internos, en esta fase las empresas confían en una serie de socios para colmar las lagunas de capacidad e implantar los casos de uso.

Vincent Douin, director ejecutivo de Consultoría y Transformación Empresarial de Ernst & Young LLP, ha declarado lo siguiente: “Los metaversos industriales y empresariales ya están aquí, este estudio muestra el claro apetito por estas tecnologías como la realidad extendida y los gemelos digitales para alcanzar los objetivos empresariales. Ya estamos viendo cómo muchas organizaciones van más allá de las fases de planificación y reconocen beneficios tangibles de sus implementaciones iniciales”.

Por su parte, Thierry E. Klein, presidente de Bell Labs Solutions Research de Nokia, ha declarado: “Es fantástico ver que las empresas creen claramente en el poder del metaverso para la creación de valor empresarial tanto en casos de uso empresarial como industrial. Esto se alinea fuertemente con nuestra visión, fundamentada en más de 8 años de investigación en Nokia Bell Labs, de que el metaverso industrial es una extensión de la Industria 4.0. En consecuencia, aquellos que ya han implementado redes de comunicaciones de misión crítica para la Industria 4.0 están ahora bien posicionados para experimentar los beneficios del metaverso que claramente algunas empresas ya están viendo”.

Acerca del estudio

El estudio incluye la opinión de 860 representantes de empresas de cuatro sectores industriales de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Alemania, Japón y Corea del Sur. Los sectores son automoción; bienes industriales y fabricación; transporte, cadena de suministro y logística; y energía y servicios públicos.

El metaverso se define en el informe como una fusión de los mundos digital y físico. El metaverso empresarial está impulsado por la demanda de mejores herramientas digitales de colaboración y comunicación. Envolverá las principales aplicaciones de productividad que hacen funcionar la empresa y permitirá la próxima generación de conexiones virtuales. El metaverso industrial se caracteriza por la fusión físico-digital y el refuerzo humano centrado en aplicaciones industriales; incluye representaciones digitales de entornos industriales físicos, sistemas, procesos, activos y espacios que los participantes pueden controlar, supervisar y con los que pueden interactuar.

