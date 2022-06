Estudios especializados en LGBTIQ+ ayudan a prevenir la discriminación

29/06/2022

En México, la comunidad LGBTIQ+ enfrenta altos niveles de discriminación en distintos entornos: familiar, escolar, académico, político y social. Más del 90% de los niños y jóvenes aseguran que vivieron discriminación por parte de alguno de sus familiares, según la “Encuesta Sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género” de 2018, elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)

Los miembros de la comunidad LGBTIQ+ perciben frecuentemente contextos hostiles debido a su orientación; siendo los más frecuentes los chistes ofensivos, expresiones de odio, agresiones físicas, acoso y en numerosas ocasiones discriminación a las personas del mismo sexo que muestran afecto en público, según datos de la misma encuesta.

Como respuesta a esta problemática, han surgido varios avances en leyes contra la discriminación e inclusión a nivel mundial, parte de la solución proviene del desarrollo de políticas públicas, programas y enfoques de diversidad en las empresas. Conscientes de esta necesidad, varias instituciones educativas han comenzado a incluir dentro de sus programas materias o subsistemas de Estudios LGBTIQ+ con el objetivo de formar perfiles multidisciplinarios con visión de diversidad.

Estos estudios pueden ser útiles para personas que ejercen cualquier profesión, especialmente para aquellas que trabajan en puestos que interactúan con personas, como profesores, psicólogos, médicos, enfermeros o abogados. También es importante para aquellos cuyas decisiones afectan a muchas personas: líderes de equipos en empresas, administradores, políticos, encargados de recursos humanos, entre muchos otros.

La institución educativa mexicana Blue Ivy Coaching ha logrado una alianza estratégica con la universidad estadounidense con sede en Nueva York: Hofstra University, la cual cuenta con el subsistema de Estudios LGBTIQ+, enfocado en enriquecer el conocimiento de sus estudiantes acerca de los diferentes temas que abarca la comunidad.

Lina Martínez, Directora de Admisiones de Hofstra comenta que la importancia del subsistema de LGBTIQ+ es “tener la posibilidad de incorporar lo que has aprendido en tu trabajo y en tu vida para hacer de la sociedad un lugar mejor y más justo. Contar con estos conocimientos significa que puedes defender las políticas de no discriminación dondequiera que trabajes (o en entornos recreativos) de forma más eficaz. También puede ayudar a reducir los conflictos y los daños innecesarios en el trabajo y en la vida personal de los integrantes de la comunidad LGBTQ+.”

En un esfuerzo por involucrar a la comunidad latinoamericana en este tema, Hofstra ha creado una clase llamada “How Do You Say ‘Queer’ in Spanish?” (¿Cómo se dice “queer” en español?), que examina los temas LGBTIQ+ en las comunidades de habla hispana en los Estados Unidos, América Latina y España.

Aprender sobre la historia de la comunidad LGBTIQ+ y tener información precisa sobre las orientaciones e identidades es importante: “hay porcentajes significativos de personas que se sitúan en algún lugar del espectro LGBTIQ+ en todos los países. Puede que no lo sepas, pero tu jefe, tu empleado, tu colega, tu compañero de clase, tu cliente, tu vecino, tu mejor amigo, tu padre, tu hermano o tu hijo puede tener una sexualidad y/u orientación alternativa; un poco de conocimiento sobre este tema te permite evitar los estereotipos perjudiciales y ser solidario con estas personas en tu vida que pueden sufrir discriminación y acoso.”, comenta Martínez.