eToro agrega The Sandbox y Celo a su oferta de criptoactivos

Por staff

29/12/2021

La plataforma de inversión en multiactivos eToro ha anunciado hoy que ha agregado dos nuevos activos a su oferta cripto.

The Sandbox (SAND) ya está disponible en la plataforma de inversión de eToro, al igual que Celo (CELO), que se añadió a finales de noviembre, con lo que la oferta de criptoactivos de eToro asciende a 42.

The Sandbox (SAND) es un juego virtual que combina la tecnología blockchain, DeFi y NFT en un metaverso 3D. Su mundo virtual permite a los jugadores crear y personalizar sus juegos y bienes digitales con herramientas gratuitas de diseño. Los bienes virtuales creados pueden ser monetizados como NFTs y vendidos a cambio de tokens SAND en The Sandbox Marketplace. El token SAND es el token nativo de The Sandbox. Se utiliza como base de todas las transacciones e interacciones en el juego.

Sebastien Borget, director de operaciones y cofundador de The Sandbox, dijo: “Estamos encantados de que eToro cotice los tokens SAND en su plataforma. Este es un gran primer paso que permite a sus usuarios descubrir más sobre las NFT y participar en una de las muchas posibilidades de nuestro metaverso de juego abierto.”

Celo (CELO) es una plataforma DeFi que facilita a los usuarios e inversores de criptoactivos la liquidación de transacciones a través de sus teléfonos móviles. La premisa de Celo es que el acceso a los servicios financieros está muy limitado por la tecnología de la que disponemos, pero con la ubicuidad de los teléfonos móviles en todo el mundo, hacer que las herramientas y las transacciones estén disponibles sobre la base del móvil mejora en gran medida ese acceso. Los inversores en el token pueden votar sobre iniciativas tales como hacer que la blockchain CELO sea neutra en carbono.

Natalie Alfers, jefa de marketing de intercambios y socios de la Fundación Celo, dijo: “Los equipos que trabajan en Celo están deseando colaborar con eToro, pionero en el espacio de los criptoactivos y principal plataforma de inversión social, para dar a sus usuarios acceso a la compra de CELO y participar en la evolución del creciente ecosistema de Celo.”

“Estamos viendo una gran demanda de tokens DeFi y de metaverso, y estamos encantados de poder ofrecer más de estos activos a nuestros usuarios. La adición de estos nuevos tokens a la plataforma de eToro demuestra la amplitud de opciones disponibles para los inversores en el mercado de criptoactivos hoy en día, con unos 42 tokens ahora disponibles en nuestra plataforma”, dijo Doron Rosenblum, vicepresidente de Soluciones de Negocios de eToro. “Seguiremos aumentando nuestra oferta cripto para que los usuarios puedan diversificar sus carteras con una amplia gama de criptoactivos”.

eToro lleva ofreciendo a los usuarios minoristas acceso a los mercados de criptoactivos desde 2013. Los usuarios de eToro pueden comprar, conservar y vender los activos subyacentes reales de The Sandbox (SAND) y Celo (CELO) en su plataforma de inversión, utilizando moneda fiduciaria.

Por ahora, estos dos tokens no estarán disponibles para los usuarios estadounidenses.