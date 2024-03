eToro: Máximo histórico del bitcoin frente al euro, la libra, el yen…

Por staff

06/03/2024

Por Simon Peters, analista experto en criptoactivos de la plataforma de inversión y trading eToro.

El bitcoin continúa su ascenso y ya cotiza en máximos históricos frente a monedas como el euro, la libra esterlina, el dólar australiano, canadiense y neozelandés, y el yen japonés.

Contra el dólar estadounidense, el bitcoin se encuentra actualmente en 66.700 dólares, solo un 4% por debajo del máximo histórico. Si el precio sigue su trayectoria actual, es posible que veamos 69.000 dólares y un nuevo máximo histórico contra el dólar estadounidense esta misma semana.



La fuerza impulsora detrás del movimiento de precio sigue siendo los ETFs de bitcoin al contado, que continúan adquiriendo bitcoin en cantidades significativas. La cantidad diaria adquirida es actualmente 10 veces la nueva emisión diaria de bitcoins que entra en circulación a partir de las recompensas de bloque de minería. La demanda está superando rápidamente a la oferta.



Además, las métricas en cadena (on chain) que miden las reservas de los exchanges, es decir, el número total de bitcoins mantenidos en los exchanges de criptomonedas, continúan disminuyendo, cayendo un 0,25% en los últimos siete días. Una reserva de los exchanges en descenso generalmente se percibe como positiva para los precios del bitcoin, ya que indica una presión de venta potencialmente menor.



Otros criptoactivos principales también se han beneficiado del sentimiento alcista. El ethereum ha vuelto a superar los 3.500 dólares, el precio más alto desde enero de 2022, y Solana alcanzó los 135 dólares, el precio más alto desde marzo de 2022.



QUÉ ESPERAR DE LA SEMANA



Con el inicio de un nuevo mes, la atención se centrará en la publicación del viernes del último informe de nóminas no agrícolas de EE. UU.

La nómina no agrícola, que mide el cambio en el número de personas empleadas en los Estados Unidos durante el mes anterior excluyendo la industria agrícola, generalmente se considera un indicador adelantado de la actividad económica general.

La economía de EE.UU. ha sido algo resiliente y una cifra de nóminas no agrícolas superior a la prevista podría dar a la Reserva Federal razones para mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo.

Aunque el mercado cripto está siendo impulsado principalmente por los ETFs de bitcoin al contado en este momento, cualquier aumento en la probabilidad o percepción de que la Fed mantenga las tasas más altas durante más tiempo podría desencadenar una retirada en los precios de los criptoactivos así como en los mercados de valores.



MOVIMIENTOS DE LA SEMANA PASADA

Las monedas meme fueron las que más se movieron la semana pasada, con PEPE (Pepecoin) ganando más del 330%. El volumen diario de comercio para la moneda temática de rana alcanzó un pico histórico de 3.600 millones de dólares.

DOGE (Dogecoin) y SHIB (Shiba-inu) también tuvieron una buena semana, ganando un 80% y un 130% respectivamente.

Los movimientos en las monedas meme reflejan el sentimiento positivo en los mercados cripto actualmente. Los inversores pueden estar rotando fuera de criptos de mayor capitalización hacia monedas o tokens que generalmente se consideran más especulativos.



NOTICIAS DE INTERÉS EN EL MERCADO



IBIT el más rápido en superar los 10 mil millones de dólares

BlackRock’s IBIT cruzó los 10 mil millones de dólares en activos convirtiéndose en el ETF de bitcoin al contado más rápido en alcanzar este hito. Solo 152 ETFs (de 3.400) tienen más de 10 mil millones de dólares bajo gestión, por lo que lograr esto en solo 7 semanas es impresionante.



Wells Fargo y la división Merrill de Bank of America ahora ofrecen ETFs de bitcoin al contado

Según informó Bloomberg, la división Merrill de Bank of America y la unidad de corretaje de Wells Fargo ahora están ofreciendo a sus clientes de gestión de patrimonios acceso a ETFs de bitcoin al contado, destacando la creciente tendencia de los inversores por obtener exposición al bitcoin.

Carson Group, con 30 mil millones de dólares en activos bajo gestión, también anunció la semana pasada que han comenzado a ofrecer cuatro de los 11 ETFs al contado en su plataforma.

Además, según Yahoo Finance, Morgan Stanley también está decidiendo si añadir los ETFs de bitcoin al contado a su plataforma de corretaje.

Ver más: Cómo evitar ser víctima de una estafa cripto

Ver más: Comprar una vivienda con tokens en España será habitual en 10 años

Ver más: Spot ETF de Bitcoin: ¿Un cambio de juego para la supervisión del mercado criptográfico?