eToro opiniones: una revisión definitiva

Por staff

08/01/2022

eToro se abrió para los inversores estadounidenses como un intercambio de criptomonedas en el año 2018. Fuera de los EE. UU., los inversores internacionales han estado utilizando eToro para negociar divisas internacionales (conocidas en el mercado de divisas como comercio) y materias primas como el oro, así como acciones desde entonces. se estableció alrededor de 2007. Dentro de los EE. UU.

Cualquier persona que viva en cualquier parte de los EE. UU. puede crear una cuenta en eToro; sin embargo, el comercio de criptomonedas solo está disponible para las personas que viven en los 43 estados de los EE. UU.

eToro es una interfaz bastante básica y herramientas adecuadas para operadores novatos, así como funciones más sofisticadas para operadores con experiencia. Sin embargo, lo que lo hace destacar de otras plataformas son sus características adicionales.

Ver más: Eminem compra un NFT por USD 460,000

Razones para elegir eToro

Las personas que son nuevas en el mundo de las criptomonedas pero que quieren adquirir experiencia al hacerlo pueden sentirse cómodas con eToro. Tiene una comunidad animada de usuarios, así como características sociales, como fuentes de noticias que son específicas de ciertas criptomonedas. Chatear con otros usuarios y sumergirse en los feeds de las redes sociales podría ser una forma fantástica de ingresar al mundo de las criptomonedas.

En eToro opiniones el concepto de imitación es el tipo de adulación más halagador. La plataforma cuenta con herramientas que le permiten imitar las estrategias de inversión de famosos comerciantes de criptomonedas y también recibir una compensación cuando otros toman sus métodos de negociación y los copian. Esta característica podría ser atractiva para los comerciantes de criptomonedas más experimentados, que podrían recibir bonos anuales del 2 por ciento de su saldo total de seguidores en crecimiento en la plataforma.

Si no es un principiante o alguien que busca convertirse en un criptoinfluencer pero está buscando tarifas comerciales bajas o acceso a otros activos que no son una criptomoneda, eToro no sería la primera opción para el mejor intercambio de criptomonedas.

Ventajas de usar eToro

eToro se estableció el 7 de julio de 2007 y tiene licencia en dos jurisdicciones de nivel 1, así como en un estado de nivel 2, lo que lo convierte en un corredor seguro (de bajo riesgo) para operar con Forex y CFD.

eToro es excelente en el comercio de copias sociales y también en el comercio de criptomonedas.

También haga clic aquí aquí nuestra mejor opción para estas dos categorías en 2022. Excelente por su facilidad de uso debido a su aplicación móvil fácil de usar plataforma en línea y eToro, que es perfecto para los principiantes y los nuevos inversores.

eToro continúa ampliando su gama de mercados, como un corredor en línea que ofrece activos múltiples con más de 3000 opciones de símbolos disponibles. Proporciona un seguro de indemnización de un millón de euros para cada cliente dentro de la UE, así como en Australia, el Reino Unido y Australia.

Contras de usar eToro

No hay comisiones específicas que deban pagarse. Sin embargo, las transacciones se realizan utilizando diferenciales específicos que difieren entre las monedas. Algunos diferenciales son bastante grandes.

La cantidad mínima que puede gastar en cada criptomoneda será de $25. Esto dificulta que los saldos pequeños distribuyan fondos en una mayor cantidad de monedas.

Ver más: Axie Infinity anuncia un nuevo Metaverso para 2022

Si bien puede observar los patrones comerciales de algunos de los mejores operadores, deberá tener un saldo mayor para duplicar sus operaciones. La mayoría de ellos requieren $200 por cada copia.

Tarifas de transacción

EToro ofrece cargos comerciales a través de diferenciales que pueden subir y bajar de acuerdo con las condiciones del mercado. Los diferenciales variaron entre el 0,75 por ciento para las transacciones de Bitcoin hasta el cinco por ciento cuando se negocia con Tezos. Los diferenciales para la mayoría de las operaciones con criptomonedas varían entre 1,9 y 2,9 por ciento. (Consulte el sitio web de eToro para conocer los precios más actualizados).

Tarifas adicionales de eToro

eToro no cobra comisiones adicionales por operar ni cargos por administración de cuentas. No hay tarifas por retiros de efectivo, sin embargo, la compañía tiene un límite de retiro de 30 dólares.

Hay una tarifa de transferencia de criptografía que es de aproximadamente 0,50 por ciento, con 50 dólares, cuando transfiere fondos a través de la aplicación de inversión de eToro a su billetera eToro Money que se requiere para transferir monedas a la plataforma de eToro. Las tarifas para la conversión de criptomonedas a criptomonedas se basan en los precios de mercado de eToro, con un costo del 0,1 por ciento.

Usabilidad

El proceso de apertura de una nueva cuenta es fácil y se puede hacer en Internet. Una vez que haya completado toda la información necesaria, la verificación de su identidad y la creación de la cuenta podrían demorar algunos días. Los residentes de EE. UU. pueden abrir cuentas por $50 de forma similar a los residentes de Australia. El depósito mínimo requerido para los ciudadanos de Argelia puede ser tan alto como $5,000.

Servicio al Cliente

Las cuentas con menos de $5,000 pueden obtener asistencia en línea. En caso de crisis, envíe un ticket de emisión al servicio de atención al cliente. Chatea con agentes en vivo cuando encuentres el hipervínculo azul claro a la función de chat.

Los diversos grados de eToro’s Club que entran en vigencia cuando alcanza un saldo de $ 5,000 o más y se le asigna un administrador de cuenta. Las cuentas que tienen un saldo de más de $ 25,000 que están en el nivel Platinum Club o superior tienen ventajas como asistencia prioritaria para los clientes.