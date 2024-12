Europa acoge por primera vez el Foro Internacional Imperial Springs para fortalecer las relaciones multilaterales

Por staff

12/12/2024

GUANGZHOU, China, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Los días 11 y 12 de diciembre, hora local, se celebrará en Madrid, España, el Foro Internacional Imperial Springs (ISIF) de 2024, que reunirá a más de 200 integrantes de círculos políticos, académicos y empresariales procedentes de más de 50 países. Es la primera vez que este foro, una de las plataformas civiles chinas de más alto nivel para promover el diálogo internacional, se celebra fuera de China, más concretamente en territorio europeo. Se espera que el foro fortalezca el diálogo personal entre China y el resto del mundo y que fomente la colaboración para abordar los retos globales en común.

Desde que se creó en 2014, el ISIF ha atraído a más de 200 antiguos jefes de Estado y de Gobierno, líderes de organizaciones internacionales y más de 600 destacados especialistas, académicos y líderes empresariales de más de 40 países.

Durante la última década, los asistentes al foro lo han elogiado por mantener una perspectiva global y abordar cuestiones de actualidad sin dejar de centrarse en el desarrollo a largo plazo. El evento ha contribuido de manera valiosa a mejorar el entendimiento mutuo entre China y el resto del mundo, a promover el diálogo y la cooperación a escala internacional y a brindar información y recomendaciones para fomentar las reformas en el sistema de gobernanza global.

El Dr. Chau Chak Wing, presidente de la Australia China Friendship y Exchange Association, presidente de la Asia-Pacific Region de la Alianza de Liderazgo Mundial-Círculo de Presidentes del Club de Madrid y copresidente del Círculo Global del Centro Internacional Nizami Ganjavi, cree que el desarrollo y la paz mundial se enfrentan a unos retos extremadamente complejos en la actualidad. «Como miembros de lo que podríamos llamar nuestra “aldea global”, independientemente de nuestro cargo o profesión, compartimos la misión, la responsabilidad y la obligación de proteger la paz y fomentar la colaboración y el progreso en todo el mundo. Desde su creación, el ISIF ha sido un modelo de respeto mutuo, mejora de la comprensión, fortalecimiento de la confianza y ampliación del consenso. La decisión de celebrar el foro de este año en Madrid, España, enfatiza la expansión de nuestro círculo de amistades, la consolidación de nuestra relación y el enriquecimiento de nuestras perspectivas compartidas».

El Dr. Chau subraya que, a medida que el mundo se adentra en un nuevo período de transformación, marcado por decisiones cruciales en muchos ámbitos, debemos mostrar el coraje de innovar en respuesta a los retos y mantener un compromiso inquebrantable con la paz y el desarrollo, lo que representa un camino duradero para la humanidad. Gracias al trabajo colectivo y a la acción conjunta, podemos crear un mundo más pacífico, inclusivo y armonioso para las generaciones futuras.

El Imperial Springs International Forum de 2024, cuyo lema es «Collective Action for One Future», constará de más de diez eventos principales, incluida una ceremonia de apertura, dos sesiones a puerta cerrada, un debate plenario, seis sesiones temáticas y una ceremonia de clausura. Entre los temas más importantes, se incluyen la «Estabilidad estratégica global», la «Financiación para el desarrollo y la implementación de todos los ODS», «Mejorar la cooperación global: dar forma a un futuro compartido para la humanidad», los «Retos tradicionales y no tradicionales de la seguridad global», «Abordar los retos que afronta la economía mundial», la «Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas y el porvenir de la gobernanza global», la «IA y tecnología verdes para el progreso y el desarrollo», el «Desarrollo sostenible y la segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social» y el «Diálogo personal para el entendimiento mutuo». Estos debates abordarán los problemas más urgentes a escala mundial en ámbitos como la seguridad, la economía, la tecnología, la sociedad y la cultura, fomentando la diversidad y centrándose en el futuro. El objetivo del foro es recopilar la sabiduría colectiva desde un punto de vista compartido por todos los seres humanos, buscando soluciones que reflejen valores e intereses universales.

Fuente: Foro Internacional Imperial Springs (ISIF) de 2024

Persona de contacto: Sr. Wang; tel.: 86-10-63074558

