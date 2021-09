EuroXN Review – Las ventajas notables del corredor

Por staff

30/09/2021

El corredor EuroXN es muy recomendable y parece ser una solución completa, pero necesitas saber qué ventajas puede ofrecerte antes de empezar. Lee esta reseña de EuroXN y aprenderás todo lo que necesitas saber.

La llegada de Internet y los avances tecnológicos han abierto un abanico de posibilidades. Se han producido muchos cambios en diferentes sectores y la gente se ha beneficiado enormemente de ellos. Los mercados financieros también se han revolucionado debido a este avance y uno de los principales cambios que se han producido es el del comercio en línea. Hubo un tiempo en que la gente se aventuraba a negociar instrumentos en los mercados financieros, pero todo esto cambió con el comercio en línea. Hizo que los mercados financieros fueran accesibles para todo el mundo, ya que ahora se puede encontrar todo al alcance de la mano.

Con el comercio en línea, no hay que preocuparse por tener una inversión considerable y tampoco hay que establecer una carrera a tiempo completo. Es una forma excelente de lograr la independencia financiera, o también se puede utilizar para complementar los ingresos. Incluso si no tienes ningún conocimiento o educación sobre el comercio o los mercados financieros, puedes comenzar a operar en línea. El único requisito previo que debes cumplir es encontrar un corredor. Ellos son los que te facilitarán el acceso a los mercados y a los instrumentos con los que deseas operar.

También te proporcionarán la plataforma que necesitas para ejecutar tus operaciones y las herramientas que pueden ayudarte a tomar decisiones de negociación. Los corredores han formado parte de los mercados financieros desde el principio y esto no ha cambiado con el cambio al mundo online. La única diferencia es que hoy en día también operan en línea, por lo que puedes realizar una búsqueda en Google para encontrar uno. Todo esto parece bastante fácil y no tendrás ningún problema hasta que descubras el asombroso número de corredores que ofrecen sus servicios en línea.

Ver más: Visa: 9 de cada 10 pasajeros prefieren pagos sin contacto

La lista de opciones es interminable y cada dos días aparece un nuevo corredor de bolsa. Para aumentar la confusión, todas las empresas te prometerán servicios de negociación de primera categoría y las mejores funciones y herramientas. Al final del día, vas a quedar desconcertado porque no podrás decidir cómo elegir una plataforma para tus necesidades de negociación. Cada opción que encuentres solo aumentará la confusión porque parecerá ser la correcta. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las empresas cumplirán todo lo que prometen, o puede que no sea lo que tú espera.

La única manera de tomar una elección es comprobar el corredor y averiguar exactamente qué ventajas puede ofrecerte para el comercio. Si te parecen adecuadas, puedes registrarte y utilizar sus servicios. De lo contrario, puedes continuar tu búsqueda hasta que encuentres un corredor que te parezca la mejor opción. Una de las opciones que te encontrarás es la conocida como EuroXN, que fue fundada por NVCapital y que se ha hecho bastante popular. Este corredor de CFD y forex no lleva tanto tiempo en el mercado como las otras empresas y esto puede hacer que la gente sea escéptica al respecto.

Sin embargo, verás que la empresa de corretaje ha logrado escalar posiciones muy rápidamente y se ha convertido en la primera opción de muchos operadores en el mercado. ¿Por qué? Esto se debe principalmente a las ventajas que ofrece a su clientela. Ofrecen sus servicios a comerciantes de todo el mundo y su sitio web también está disponible en varios idiomas. También hay que señalar que atienden a los comerciantes de todos los niveles de habilidad y esto también les ha ayudado a ganar más clientes. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece EuroXN? Tú puedes ir leyendo la revisión EuroXN abajo para averiguar:

Agente de bolsa EuroXN Página web https://www.euroxn.com/ Cuentas comerciales Cuatro opciones de cuenta: Junior, Senior, Ejecutiva y Presidencial Depósito mínimo €200 Cobertura de activos Pares de divisas, acciones, acciones verdes, criptomonedas, índices y materias primas Herramientas de negociación Indicadores de negociación, calendario de negociación, calculadora, señales, gráficos en vivo, herramientas e informes de análisis técnico, alertas de precios, estudios de mercado, consejos de negociación y herramientas de gestión de riesgos. Educación y formación Sí; libros electrónicos, cursos de vídeo en línea, seminarios, tutoriales, últimas noticias del mercado, guías y estudios en profundidad Atención al cliente Asistencia 24/5 a través de la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, el formulario de contacto en línea y el chat en vivo. Diferentes números y correos electrónicos disponibles para diferentes idiomas. Política de seguridad KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering) Empresa matriz NVCapital

Más de 250 instrumentos en EuroXN

Tal vez, la primera y más destacada ventaja que EuroXN ofrece a sus clientes es el acceso a más de 250 instrumentos de negociación en su plataforma y estos pertenecen a algunos de los mayores mercados financieros del mundo. Pero, ¿por qué son importantes? Porque estos instrumentos son los que se negocian para ganar dinero en los mercados. ¿De qué otra manera la gente ha hecho su fortuna en los mercados de divisas, acciones o criptomonedas? Operan con los instrumentos de estos mercados respectivos y ganan dinero prediciendo los movimientos de sus precios. Los mercados financieros están repletos de millones de instrumentos con los que se puede operar.

La única diferencia es que no todos estos instrumentos ofrecen la misma tasa de rentabilidad. Los operadores pueden tener en cuenta sus propias expectativas de beneficios, junto con los riesgos que están dispuestos a asumir y la cantidad que desean invertir para elegir los instrumentos con los que operar. Una vez decidido esto, tendrás que encontrar un corredor que te dé acceso a estos instrumentos. El índice de activos de cada empresa es único y tendrás que revisar las opciones para encontrar la que cumpla con tus requisitos. También debes tener en cuenta que el comercio es arriesgado y que es mejor operar con varios instrumentos simultáneamente para minimizar los riesgos.

Ver más: La búsqueda de una economía verde en Latinoamérica

Esto se conoce como diversificación y podrás operar con instrumentos de diferentes mercados para equilibrar tus riesgos. Los beneficios y las pérdidas de los distintos mercados se compensan entre sí, lo que permite reducir los riesgos y aumentar los beneficios. Esto suena atractivo, pero una vez más, el índice de activos del corredor será relevante aquí. Algunos de ellos solo proporcionan acceso a un único mercado y no te ofrecen ningún otro instrumento. Tienes que asegurarte de inscribirte en un corredor que te ofrezca la variedad que buscas. Esta ventaja, como se mencionó anteriormente, es ofrecida por EuroXN porque tienen más de 250 instrumentos disponibles.

De hecho, estos instrumentos de negociación pertenecen a algunos de los mejores y más rentables mercados financieros del mundo, por lo que podrás alcanzar sus objetivos financieros en poco tiempo. Tanto si tienes una tolerancia al riesgo alta como baja, en EuroXN habrá un instrumento con el que podrás operar. Gracias a la gran cantidad de opciones disponibles, la diversificación también te resultará muy fácil. Estos son algunos de los mercados en los que puedes operar:

Criptomoneda

El mercado de las divisas digitales está haciendo grandes olas hoy en día y todo el mundo está deseando subirse al carro de las criptomonedas para obtener una parte de los beneficios. Teniendo esto en cuenta, algunas de las principales criptodivisas han sido añadidas por EuroXN a su oferta, como Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Monero y Ripple.

Forex

En la plataforma de EuroXN no solo se puede operar con divisas digitales, ya que también han dado acceso a sus clientes a otro mercado volátil. Se trata del mercado de divisas, que se considera el mayor mercado del mundo debido a un volumen de operaciones diario de 5 billones de dólares. Aquí se puede operar con una tonelada de pares de divisas mayores y menores, incluyendo el EUR/USD, AUD/NZD, EUR/GBP, USD/JPY y GBP/USD.

Ver más: Softbank invierte en startup saudí por primera vez

Productos básicos

Si estás buscando instrumentos que ofrezcan una baja volatilidad, no tienes que buscar más allá del mercado de materias primas, ya que éstas son conocidas por proporcionar rendimientos consistentes y regulares a sus operadores y con riesgos mínimos. Hay una multitud de materias primas que EuroXN ha añadido a su oferta para más facilidad. El gas natural y el petróleo crudo son también materias primas energéticas. También puedes encontrar materias primas metálicas como el oro, la plata, el platino y el paladio y artículos agrícolas como el café, el azúcar, el maíz y el arroz son algunas opciones adicionales.

Acciones

Un mercado financiero que siempre se ha considerado sinónimo de comercio es el mercado de valores y aquí también se puede ganar mucho dinero. Al fin y al cabo, te ofrece la oportunidad de negociar con acciones de algunas de las empresas más destacadas del mundo y entre ellas se encuentran Tesla, Facebook, Netflix, Apple, Alibaba, Amazon, Google, eBay y PayPal.

Índices

El mercado de índices es conocido por sus lucrativas oportunidades porque, a diferencia del mercado de valores, donde se negocian acciones individuales, aquí se pueden negociar cestas de ellas. Los principales índices del mundo son añadidos por EuroXN a su oferta de activos y estos incluyen DOW JONES, NASDAQ 100, FTSE 100 y S&P 500.

Seguridad de los fondos y de la información en EuroXN

Si los instrumentos de comercio proporcionados por el corredor son lo suficientemente buenos para ti, entonces podrías considerar algunas de las otras ventajas. La seguridad de los fondos y la seguridad de la información que EuroXN tiene que ofrecer es definitivamente algo que ha ayudado al corredor en la atracción de más comerciantes a su plataforma. La seguridad se ha convertido en una preocupación muy notable para la gente porque el Internet no está regulado y hay una gran cantidad de delincuentes cibernéticos activos aquí. El número de ciberataques ha aumentado rápidamente y esto puede hacer que la gente dude cuando tiene que compartir su información personal, o depositar su dinero con un corredor.

Si su sistema se ve comprometido debido a la falta de seguridad, o debido a cualquier laguna, tú serás el que quede vulnerable y estas son consecuencias a las que no querrás enfrentarte. La única manera de asegurarte de que no tengas que hacerlo es optando por un corredor que ofrezca una sólida seguridad y protección. Esta ventaja está disponible para ti en EuroXN y tú puedes comprobarlo mediante la comprobación de las políticas y medidas que han implementado. En primer lugar, cumplen con las normas KYC (Know-Your-Customer) y AML (Anti-Money Laundering).

Estas son algunas de las principales políticas de seguridad que utilizan todas las empresas internacionales para mitigar el riesgo de robo de identidad, blanqueo de dinero, financiación del terrorismo y fraude financiero. De acuerdo con estas políticas, EuroXN necesita una prueba de identidad y de residencia para verificar todas las cuentas de los clientes en su plataforma. Si tu cuenta no está verificada, no podrás realizar ninguna transacción. Esto puede disuadir a la gente de hacer cuentas falsas con el corredor para acceder a su sistema. La prueba de identidad requiere presentar una forma de identificación con foto, como un pasaporte internacional, una identificación nacional o una licencia de conducir.

Se comprobará tu nombre, fecha de nacimiento y fotografía. En cuanto a la prueba de residencia, bastará con una factura de servicios como el gas, la electricidad o el agua, una factura de tarjeta de crédito o un extracto bancario. En ellos debe figurar tu nombre, dirección y la fecha de emisión. Siempre que hayas compartido información auténtica, podrás utilizar los servicios de EuroXN sin ningún problema. Aparte de estas políticas, también mantienen cuentas de clientes segregadas para mantener tus depósitos con los bancos e instituciones financieras más reputados. Tu dinero solo se utiliza para actividades comerciales y no para ninguna de las obligaciones de la empresa.

Todos los pagos que realices a través de la plataforma EuroXN también están protegidos por 3D secure, por lo que no tienes que preocuparte de que los datos caigan en manos equivocadas. En cuanto a tu información personal y otros datos confidenciales, utilizan la tecnología SSL (Secure Socket Layer) y la encriptación digital para proporcionar mantenerla segura y alejada de miradas indiscretas.

Una plataforma de negociación web en EuroXN

La característica con la que más te relacionas cuando te registras en un corredor de bolsa es su plataforma de negociación. Es el software que te ayuda a acceder y a conectarte a los mercados financieros, te ayuda a saber lo que está sucediendo allí y te permite abrir y cerrar posiciones de negociación. También incluye herramientas de negociación que se utilizan habitualmente para realizar operaciones. Las plataformas de negociación pueden diferir de un corredor a otro, por lo que debes averiguar qué tipo de plataforma está disponible, ya que afectará a tu trayectoria. ¿Cómo?

Si la plataforma de negociación no es buena, no podrás realizar tus operaciones a tiempo, o no podrás estar al día. Esto te hará perder beneficios o incurrir en pérdidas. Del mismo modo, si la plataforma es demasiado complicada, entonces tendrás dificultades y también puede añadir a tu frustración y el estrés. La plataforma que se encuentra en EuroXN es una ventaja en sí misma porque es una plataforma de comercio web y es una de las soluciones más simples, pero más poderosas que se pueden encontrar.

El hecho de que esté basado en la web significa que elimina automáticamente la necesidad de descargar nada en cualquier dispositivo. Hay que acceder a través del navegador, lo que permite a los operadores utilizarlo en cualquier dispositivo con sólo visitar el sitio web de EuroXN. Incluso puede utilizar dispositivos móviles y esto te permite estar conectado al mercado en todo momento y mantenerte actualizado. Este tipo de flexibilidad no está disponible en todas partes, por lo que es sin duda una gran ventaja para los operadores. Además, la plataforma ha sido diseñada para facilitar a todos los operadores, ya sean expertos o principiantes.

Por lo tanto, encontrarás que la plataforma es sencilla y que se puede navegar sin problemas. La interfaz intuitiva y fácil de usar asegura que todo el mundo puede conseguir la caída de la plataforma EuroXN en cuestión de minutos. Pero, la simplicidad de la plataforma no debe hacerte dudar de sus capacidades. Han utilizado tecnología de vanguardia y moderna para desarrollar la plataforma, lo que te permite ofrecer una ejecución de operaciones ultrarrápida y funciones de negociación con un solo clic. Puedes supervisar el mercado y sus operaciones en tiempo real.

Además, la versatilidad de la plataforma se ve reforzada por la adición de un montón de herramientas de negociación de EuroXN que pueden ayudar a los operadores a tomar las decisiones correctas. Entre ellas se incluye un calendario de operaciones que hace un seguimiento de todos los eventos importantes, señales de trading, tablas y gráficos avanzados, herramientas de análisis técnico y fundamental, indicadores personalizados, alertas de precios, boletín semanal y herramientas de gestión de riesgos.

Cuatro opciones de cuenta en EuroXN

Cuando te registres en un corredor de bolsa, querrás elegir uno que te permita operar cómodamente y que pueda satisfacer tus expectativas. Las opciones de cuenta que se te ofrezcan marcarán una gran diferencia en este sentido, ya que querrás abrir una cuenta que refleje tu apetito de riesgo, tu presupuesto y tu estilo de negociación. La mayoría de los corredores ofrecen varias opciones de cuenta a sus clientes, pero suelen ser muy limitadas. Por el contrario, las cuatro opciones de cuenta de EuroXN son una gran ventaja porque han sido diseñadas teniendo en cuenta una categoría objetivo.

Han creado cuentas para principiantes, novatos, intermedios, avanzados y profesionales, por lo que podrás aprovechar al máximo de tu viaje a través de la plataforma EuroXN. Hay cuatro opciones que se han creado para este propósito y se mencionan como sigue:

Cuenta Junior

Creada para novatos y principiantes es la cuenta Junior que requiere un depósito mínimo de 200 euros. Viene con características básicas que incluyen un mes de prueba para un boletín semanal y un servicio de señales. Un gestor de cuenta personal también es añadido por EuroXN para proporcionar a los comerciantes con la orientación que se les da una sesión de negociación privada también. Se les permite depositar un máximo de 5.000 euros en esta cuenta.

Cuenta Senior

La opción de cuenta conocida como Senior ha sido desarrollada por EuroXN para facilitar a los operadores intermedios y el depósito mínimo para ésta es de 5.001 euros. El depósito máximo es de 50.000 euros. Las características de la cuenta anterior están disponibles aquí y también se proporcionan algunas nuevas. Se ofrece un 5% de descuento a los operadores en las comisiones y pueden obtener apoyo para las cuentas múltiples aquí también.

Cuenta ejecutiva

Si tú eres un operador avanzado y experimentado, la cuenta ejecutiva creada por EuroXN se adaptará a sus necesidades. Tienes que depositar un mínimo de 50.001 euros para abrir esta cuenta y puedes depositar un máximo de 250.000 euros. Esta cuenta ofrece un mayor descuento en la comisión, del 10%, y te proporcionará dos sesiones privadas de trading. También se proporcionan 12 señales mensuales y se abre la opción de negociación automatizada para ayudarte. Los operadores también pueden optar por abrir una cuenta islámica si son musulmanes.

Presidente

El requisito de depósito mínimo para la cuenta presidencial en EuroXN es de 250.000 euros y esta cuenta se añade para los comerciantes VIP y profesionales que pueden cumplir este requisito. Pueden aumentar esta inversión tanto como quieran porque no se ha establecido un tope máximo para ella. En esta cuenta, todas las características proporcionadas anteriormente están disponibles y algunos otros también se dan.

En primer lugar, el descuento de la comisión aumenta hasta el 20% y los operadores pueden obtener sesiones de negociación privadas a petición. También reciben señales de negociación diariamente. Además de estas características, podrán asistir anualmente a una reunión con un socio senior, acceder a la experiencia de un asesor fiscal y de crédito, obtener acceso a la sala VIP y beneficiarse de servicios de conserjería privados.

Reflexiones finales

Hay algunas ventajas adicionales que también encontrarás en la plataforma EuroXN. Estas incluyen recursos educativos detallados y profundos que pueden ser extremadamente útiles para pulir tus conocimientos y habilidades. El proceso de registro aquí también es muy rápido y sencillo y se puede completar en pocos minutos. Los diferenciales comienzan en 0,1 y el apalancamiento que se le ofrece puede llegar a ser de 1:400. Los operadores también pueden aprovechar el servicio de atención al cliente 24/5 disponible en diferentes idiomas y a través de múltiples canales. Esta combinación hace que EuroXN sea un corredor muy capaz y profesional para todos los operadores.