EVO Banco, Bit2me, Onyze, Ethic Hub y Fintonic, galardonadas en los FIA22

Por staff

19/11/2022

En el marco de la IV Edición del FinTech Innovation Summit se ha celebrado este año la I edición de los Financial Innovation Awards, que pretenden ser los premios por excelencia a la innovación financiera en España.

Los FIA, impulsados por Urban Event Marketing, empresa especializada en la organización de eventos profesionales en el sector IT, fueron presentados por Cristina Murgas, directora del Área de Comunicación Financiera e Institucional de QUUM, quien destacó que “Las FinTech han demostrado que responden a la necesidad de modernizar el ecosistema financiero. Entre sus principales objetivos nacieron para hacer las finanzas más inclusivas, con el desarrollo tecnológico en su ADN y, en ello están avanzando en el marco de las Finanzas Descentralizadas.

Hay que reconocer el potencial de innovación y creación de riqueza con emprendedores que asumen riesgos como los 25 nominados en esta I Edición de los FIA, que han sacado adelante las empresas que lideran y contribuyen a la economía real en este tiempo complejo de recesión y, en el que verticales FinTech como los cripto asumen entre sus retos la transparencia y el velar por una mejor imagen del sector. Ciertamente, como en todas las industrias no todos los operadores del cripto mercado son empresas reguladas y transparentes en la operativa. Por eso, reguladores y players que luchan por la regulación insisten en la importancia de la formación, control de riesgos y el buen gobierno corporativo”.

En esta primera edición los ganadores en las 5 categorías establecidas han sido:

En la categoría de Banco más Innovador: EVO Banco, que obtuvo el reconocimiento del jurado por “su capacidad para implementar soluciones tecnológicas de manera integral y adaptadas a una sociedad cada vez más digital” y, por ser capaz de desarrollar “innovaciones disruptivas y de alta calidad para ofrecer la mejor experiencia digital, un ejemplo de ello es el asistente inteligente por voz, pionero a nivel mundial, o sistemas que permiten a los usuarios analizar su salud financiera más digitalizada”.

Paz Comesaña, directora de Marketing, Publicidad, Alianzas y CRM de EVO Banco, tras recoger el premio resaltó “Es un orgullo para todo el equipo de EVO Banco que un jurado tan prestigioso como el de estos premios haya reconocido nuestra gran apuesta por la innovación tecnológica y especialmente por la puesta en marcha de este acuerdo de colaboración con FinTech que nos permite poner a disposición de clientes productos muy innovadores y una experiencia digital que está entre lo mejor del mercado”.

Lupina Iturriaga, fundadora y directora general de Fintonic, reconocida en la categoría de La Mujer Líder del Año en FinTech por el posicionamiento logrado con Fintonic destacó “El papel de la mujer en la industria FinTech es fundamental. Cuanta más diversidad hay, más ideas surgen y al final oír ideas de una manera distinta enriquece no solo a las empresas sino a toda la sociedad. Se lo digo siempre a las chicas, si las mujeres no estamos donde se toman las decisiones, al final el mundo lo van a hacer solo los hombres. El objetivo final es que logremos estar en dichos puestos por meritocracia, independientemente de si somos hombres o mujeres, para tomar decisiones de impacto que mejoren la sociedad”.

En la categoría de Plataforma Digital más Innovadora, Bit2me se alzó con el galardón por el reconocimiento a su labor de acercar las criptomonedas al público general de forma fácil, rápida y segura. La plataforma de criptomonedas se ha convertido en uno de los principales referentes en la compraventa de activos digitales al por menor.

Para Abel Peña, CSO de la empresa, se trata de un merecido reconocimiento a la transparencia y el buen hacer que la plataforma lleva por bandera: “Estamos muy contentos, creo que es el reconocimiento a 8 años de trabajo de la firma y a 350 personas que la integran y el esfuerzo que se está poniendo en hacer las cosas bien desde el principio sin ningún tipo de truco ni atajo”.

De entre las cinco empresas finalistas en la categoría de FinTech más Disruptiva la ganadora fue Onyze, una plataforma que ha puesto en marcha el primer criptocustodio de nueva generación registrado en el Banco de España con una solución de crypto-as-a-service. La empresa proporciona al sector bancario y financiero servicios e infraestructura crítica de seguridad para la compraventa y custodia de activos digitales.

Ángel Quesada, CEO de Onyze, agradeció al jurado la entrega de esta distinción: “Es bastante gratificante porque es una forma de recompensar todo el trabajo que ha hecho el equipo durante estos primeros años de vida y demostrar que no estamos locos y que vamos por una senda correcta”.

Ver más: Cryptoeconomy: Tres exchanges estarían siguiendo los pasos de FTX

En referencia al sector de los custodios de activos digitales, explicó que “vamos a ver una explosión de proyectos de tokenización y activos digitales. Durante los próximos años vamos a ver que esto no es solo para los cuatro ‘early adopters’ sino que va a poder llegar a todo el mundo de una forma sencilla”.

El premio a la Iniciativa de Mayor Impacto Social/Sostenibilidad fue para Ethic Hub, plataforma Blockchain para préstamos colectivos en agricultura que ha ayudado a financiar a pequeños emprendedores del campo no bancarizados, ayudándoles a impulsar sus negocios.

“Blockchain tiene un enorme potencial para proyectos sociales. Nosotros lo que impulsamos son las finanzas regenerativas, porque el bien común no tiene que estar reñido con la creación de valor como empresa. Creo que lo que se está abriendo en este momento es la posibilidad de hacer finanzas regenerativas, modelos de negocio que no eran posibles con la web2 y creo que al final todas las tecnologías son solo herramientas y depende de nosotros, de para qué las queremos utilizar”, explicó Gabriela Chang, cofundadora de EthicHub, durante la recogida del premio.

La gala de los premios contó con la intervención de Pedro González Torroba, Coordinador General de Economía, Comercio, Consumo y Partenariado del Ayuntamiento de Madrid, quien expresó su admiración por el sector de las finanzas tecnológicas, verdadero motor económico en tiempos de incertidumbre económica: “El sector FinTech cobra una importancia especial en la situación actual. Una de las claves para que esta crisis económica que estamos sufriendo no se convierta en una crisis financiera está precisamente en la capacidad de innovación que está demostrando tener el sector financiero y más concretamente el sector FinTech.

Nos encontramos sin duda ante uno de los grandes sectores de la economía española, uno de los sectores con mayor futuro para esta ciudad y para este país. No me queda más que dar la enhorabuena a todos, tanto a los premiados como a los que no, porque todos los proyectos que se han presentado son realmente buenos y verdaderamente merece la pena que sigan trabajando”, señaló.

El jurado de los premios en esta edición lo conformaron: Juan Manuel López Zafra, director general de Economía de la Comunidad de Madrid; Pedro González Torroba, coordinador general de Economía del Ayuntamiento de Madrid; Arturo González Mac Dowell, presidente de la Asociación Española de FinTech e Insurtech; Salvador Molina, presidente de Foro ECOFIN y del clúster Madrid Capital FinTech; Ricardo J. Palomo, vicepresidente de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED); Víctor Delgado García, co-fundador y secretario general de la Asociación Española multisectorial de Microempresas; Miguel Caballero, fundador y CEO de Tutellus; Pilar Troncoso, profesora del Programa Especializado en Blockchain e Innovación Digital del IEB y co-fundadora de OARO; Emilio Márquez Espino, CEO de La Latina Valley; Pablo Blasco Bocigas, director de FinTech Spain y Javier Molina, periodista y codirector de Blockchain Radio.

Los FIA han sido patrocinados por ONEY, B-FY, ROARING.IO y COINSCRAP FINANCE. Como medio oficial, a DIGITAL INNOVATION NEWS.