Exclusiva con María Mancuso y Ray Ruga sobre las novedades de Fintech Américas 2025

Por staff

26/02/2025

(EEUU) Fintech Américas 2025 se va a llevar a cabo en Miami, EE.UU., del 18 al 20 de marzo en el Hotel Fointaibleau. Este es el principal evento de transformación fintech y bancario de la región. En él participarán 1350 líderes de la industria de más de 35 países.

Es un evento con una combinación única de networking, casos reales, innovación, regulaciones y más temas candentes del área que nos compete.

Así como cambian las personas, nosotros también nos tenemos que aggiornar en base a lo que la gente quiere ver y escuchar. Por ejemplo, tenemos unas iniciativas de mujeres, de insure y mucho más.

La inclusión financiera se ha ido moviendo en la región, la cual tiene un nivel de aseguranza muy bajo por lo que queremos sumar nuestro granito de arena para cambiar esto y lo hacemos con esta nueva propuesta de Insure Americas.

En el caso de las mujeres vamos a ayudarlas a que puedan crecer más en Latinoamérica, en venture capital, en seguridad y en todo lo que necesitan lo que va a generar el empoderamiento de las mismas.

A su vez, dentro de la vertical de banca, vamos a sumar las subcategorías de fintech, pagos digitales, seguridad, banca corporativa, etc.

Abogamos por el networking, ya que consideramos que el encontrarse cara a cara da muchos mejores frutos para el intercambio de ideas que la virtualidad.

También tenemos el Lider Track, para que los CEO´s, a puertas cerradas, puedan intercambiar ideas, formas de enfrentar los cambios disruptivos a los que nos enfrentamos, desde lo tradicional al vértigo que trae aparejado la inteligencia artificial.

La IA generativa está avanzando a una velocidad atronadora que hace que no todos estén preparados para afrontarlo, ver cómo se va a trabajar con un equipo acorde con esta disrupción, la creación de los grandes bancos a partir de retailers, la hiperpersonalización en los bancos casi transparentes, la bancarización de los que están fuera del sistema y por si fuera poco la ciberseguridad y el manejo de los datos son todos grandes desafíos a los que nos enfrentamos en el día a día.

Otro gran problema a resolver es saber con qué seguridad se están manejando nuestros datos, con que sesgo se está alimentando a la inteligencia artificial que después nos va a manejar diariamente.

La gente ha regalado sus datos sin problema con tal de tener más velocidad de conectividad, eso es muy grave, porque se valora más tener mayor internet a mejor privacidad.

Todo lo anterior genera, a su vez, una brecha más profunda entre los distintos niveles socio-económico y cultural.

A esto se suman los incrementos en los hackeos y los fraudes, principalmente a nivel banca y billeteras digitales que se prevé para lo que resta del año se multipliquen mucho más.

Fintech Américas va a tener muchas charlas sobre ciberseguridad, blanqueo de divisas, cómo la IA se está usando para sofisticar las amenazas al sector financiero. Esta es un área crítica, el negocio de finanzas es un negocio de confianza. Si no hay confianza, se caen este tipo de negocios.

Las redes sociales han demostrado que sacan lo peor de la humanidad, pero también la tecnología ha aportado la conexión de las personas a grandes distancias.

Uno de los desafíos que tenemos con Centroamérica y Caribe es fomentar la integración del sector banca intentando que las regulaciones sean más atractivas a las grandes empresas como para las fintech para las cuales es un terreno muy fértil, pudeindo ayudar a bancarizar a los grandes grupos de personas todavía fuera del sistema.

Tener cultura de riesgo no se ve en todos lados, en algunos países como este (Estados Unidos) se celebran los fracasos como un paso al frente para el próximo proyecto. Si no estás fracasando no estás tomando ningún riesgo. Los argentinos también tienen ese espíritu de riesgo que no piden permiso para hacer las cosas y eso es muy importante en el mundo empresarial.

¿Cuál es el elemento más importante de un emprendedor? La resiliencia y la perseverancia. Eso, en un país como Argentina, dónde están acostumbrados a las crisis continuas hace que esos emprendedores, si los transportas a una economía más estable, sean los ideales para cualquier empresa.

Queremos que todos los empresarios, empresas, CEO´s, CIO´s, se acerquen a Miami, a Fintech Américas, para poder ver cuáles son los pasos a seguir para enfrentarse a los acontecimientos que nos depara el 2025.

