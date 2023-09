eXp Realty impulsa potencial de ganancias de agente

Por staff

07/09/2023

Presentamos el programa de incentivo de agentes “Accelerate”, rompe las barreras de crecimiento a través de oportunidades aceleradas de participación de ingresos

BELLINGHAM, Washington, Sept. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty®, ‘the most agent-centric real estate brokerage on the planet™ (la firma de corretaje inmobiliario más centrada en el agente en el planeta) y principal subsidiaria de eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunció hoy el lanzamiento de Accelerate, un programa de incentivos centrado únicamente en ayudar a los agentes de eXp a construir su futuro maximizando su potencial de ganancias de participación de ingresos durante su primer año en la empresa.

“En la carrera de un agente, un componente crítico de su éxito a largo plazo es la capacidad de planificar para su jubilación, por lo que lanzamos Accelerate para ayudar a catalizar sus ganancias potenciales y crear impulso en el primer año y construir para su futuro”, dijo Glenn Sanford, fundador y director ejecutivo de eXp Realty. “Continuamos incansablemente centrados en ofrecer un modelo que posiciona a los agentes en primer lugar. No podría estar más orgulloso de lo que hemos creado, en especial para los agentes que buscan construir un patrimonio a largo plazo, con nuestros programas de participación de ingresos y capital para agentes, así como un modelo favorable de capitales y división de comisiones (split)”.

Accelerate, disponible en los 24 países donde opera eXp Realty, aplica a los agentes que se unieron desde el 1ro. de marzo de 2023. El programa abre automáticamente los niveles de participación de ingresos 2 y 3 durante 12 meses, comenzando el 7 de septiembre de 2023, creando la oportunidad de tener 10 agentes calificados de primera línea (FLQA) de inmediato. Esto puede abrir los componentes eXponential del programa de participación de ingresos de eXp en ese primer año. Después del período de 12 meses, se aplicarán los criterios estándar de participación de ingresos.

“Accelerate fue diseñado para reducir las barreras e incentivar a los agentes para el crecimiento de sus empresas”, dijo Michael Valdes, director de crecimiento de eXp Realty. “Les permite centrarse en las ventas y crecimiento de sus negocios mientras obtienen el máximo potencial de participación de ingresos para los niveles dos y tres durante el primer año. Nuestro modelo de compensación alineada, donde los agentes son recompensados por la producción, así como por las contribuciones al crecimiento de eXp, aporta más valor que nunca”.

Este lanzamiento se realiza enseguida después del anuncio de junio de la empresa de que, por primera vez, perfecciona los criterios de participación de ingresos para sus agentes, reduciendo el límite actual de nivel 7 de FLQA de 40 a 30 FLQA. Como parte de sus esfuerzos para mejorar continuamente su modelo, la empresa también lanzó Boost, un programa diseñado para incentivar financieramente a equipos y firmas de corretaje independientes calificados para que se unan a eXp Realty.

La participación de es solo una parte del modelo de compensación alineado de eXp Realty, que también incluye comisiones competitivas y programas de capital accionario diseñados para permitir a sus agentes construir su futuro.

Acerca de eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) es la sociedad holding para eXp Realty®, Virbela and SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty es la firma inmobiliaria independiente líder mundial con más de 88,000 agentes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, India, México, Portugal, Francia, Puerto Rico, Brasil, Italia, Hong Kong, Colombia, España, Israel, Panamá, Alemania, República Dominicana, Grecia, Nueva Zelanda, Chile, Polonia y Dubái y continúa expandiéndose a nivel internacional. Como una sociedad que cotiza en bolsa, eXp World Holdings ofrece a los profesionales inmobiliarios la oportunidad única de ganar premios de capital por objetivos de producción y contribuciones al crecimiento general de la firma. eXp World Holdings y sus negocios ofrecen un conjunto completo de soluciones tecnológicas de corretaje e inmobiliarias, incluyendo su innovador modelo inmobiliario residencial y comercial, servicios profesionales, herramientas de colaboración y desarrollo personal. La firma de corretaje basada en la nube está impulsada por Virbela, una plataforma 3D inmersiva profundamente social y colaborativa, lo que permite a los agentes estar más conectados y ser más productivos. SUCCESS® Enterprises, anclada por la revista SUCCESS® y sus propiedades de medios relacionados, fue establecida en 1897 y es una marca y publicación líder de desarrollo personal y profesional.

Para más información visite, https://expworldholdings.com.

Declaración de salvaguarda

Las declaraciones contenidas en este documento pueden incluir declaraciones de expectativas futuras y otras declaraciones prospectivas basadas en las opiniones y suposiciones actuales de la administración e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían causar que los resultados reales, rendimiento o eventos difieran de forma material de aquellos expresados o implícitos en tales declaraciones. Tales declaraciones prospectivas son válidas únicamente a la fecha del presente documento, y la empresa no asume ninguna obligación de revisarlas o actualizarlas. Tales declaraciones no son garantías de rendimiento futuro. Los factores importantes que pueden causar que los resultados reales difieran de forma material y adversa de los expresados en las declaraciones prospectivas incluyen cambios en las condiciones de negocios u otras condiciones del mercado; la dificultad de mantener el crecimiento de los gastos en niveles modestos mientras que aumentan los ingresos; y otros riesgos detallados periódicamente en los informes de la empresa presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) incluyendo, entre otros, el Informe Trimestral presentado más recientemente en el Formulario 10-Q y el Informe Anual en el Formulario 10-K.

Contacto de Relaciones con los Inversores:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Contacto de Relaciones con los Inversores:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/04ad7948-9819-48ea-92e3-6e0804785bab

Copyright © 2023 GlobeNewswire, Inc.