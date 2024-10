eXp Realty lanza programas innovadores de incentivo ICON y de límite de participación en los ingresos en la eXpcon Miami

29/10/2024

Nuevas iniciativas diseñadas para impulsar el crecimiento de los agentes y revelar un potencial de ganancias sin precedentes

BELLINGHAM, Washington, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty ®, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet™ (la firma de corretaje inmobiliario más centrada en el agente en el planeta)” y la principal subsidiaría de eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), lanzó dos iniciativas innovadoras en la eXpcon Miami: el programa de incentivo ICON y el programa de incentivo de límite de participación en los ingresos, en vigor a partir del 1 de noviembre. Ambos programas están diseñados para elevar el éxito de los agentes, desatando mayores oportunidades de ingresos e impulsando aún más el éxito de su negocio.

“Estas iniciativas reflejan nuestro profundo compromiso de empoderar a los agentes en una industria en constante evolución”, dijo Glenn Sanford, fundador, presidente y director ejecutivo de eXp World Holdings. “En eXp, sabemos que cuando nuestros agentes prosperan, nosotros también lo hacemos. Estos programas permiten a nuestros agentes desatar nuevas fuentes de ingresos, escalar sus negocios y aprovechar aún más nuestro modelo centrado en el agente para crear un patrimonio como nunca”.

Programa de incentivos ICON

Al alcanzar el estado de Agente ICON, una prestigiosa designación otorgada a los agentes de mayor rendimiento, los agentes obtienen la capacidad de maximizar el potencial del sistema único de participación de ingresos de eXp Realty, mejorando sus ganancias a largo plazo y el crecimiento del negocio.

El Programa de Incentivos ICON acreditará a los Agentes ICON con 30 Agentes Calificados de Primera Línea (FLQA) durante 13 meses, maximizando su potencial de participación en los ingresos para los siete niveles.

Programa de incentivos de límite de participación en los ingresos

A través de este programa, a los agentes que limitan las transacciones cerradas se les acreditará 10 FLQA, maximizando el potencial de ingresos hasta el nivel cinco durante 13 meses. Esta fuente de ingresos adicional ofrece a los agentes un mayor potencial de ingresos, lo que los posiciona para un crecimiento más rápido y un mayor éxito financiero.

“Estos programas se están implementando en un momento crítico para los agentes del sector inmobiliario”, agregó Sanford. “No solo estamos recompensando el rendimiento, sino también empoderando a los agentes emprendedores de negocios con las herramientas y los incentivos que necesitan para mantenerse a la vanguardia en un mercado de rápido cambio. eXp Realty continúa ampliando los límites de lo que puede ofrecer una firma de corretaje inmobiliario”.

Acerca de eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) es la sociedad holding para eXp Realty®, FrameVR.io y SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty es la mayor firma inmobiliaria independiente en el mundo con más de 87,000 agentes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, India, México, Portugal, Francia, Puerto Rico, Brasil, Italia, Hong Kong, Colombia, España, Israel, Panamá, Alemania, República Dominicana, Grecia, Nueva Zelanda, Chile, Polonia y Dubái y continúa expandiéndose a nivel internacional. Como una sociedad que cotiza en bolsa, eXp World Holdings ofrece a los profesionales inmobiliarios la oportunidad única de ganar premios de capital por objetivos de producción y contribuciones al crecimiento general de la firma. eXp World Holdings y sus negocios ofrecen un conjunto completo de soluciones tecnológicas de corretaje e inmobiliarias, incluyendo su modelo innovador de corretaje inmobiliario residencial y comercial, servicios profesionales, herramientas de colaboración y desarrollo personal. La firma de corretaje basada en la nube está habilitada por la tecnología FrameVR.io, una plataforma 3D inmersiva profundamente social y colaborativa, que permite que los agentes estén más conectados y sean más productivos. SUCCESS® Enterprises, anclada por la revista SUCCESS® y sus propiedades de medios relacionados, fue establecida en 1897 y es una marca y publicación líder de desarrollo personal y profesional

Para más información visite, https://expworldholdings.com.

Contacto de Relaciones con los Medios de Comunicación:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Contacto de Relaciones con los Inversores:

Denise García, socia administrativa de

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

