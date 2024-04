eXp Realty nombra a Leo Pareja como director ejecutivo para impulsar la próxima era de crecimiento e innovación

06/04/2024

El fundador Glenn Sanford continúa como presidente y director ejecutivo de eXp World Holdings para impulsar el rendimiento general de la empresa

BELLINGHAM, Wash., April 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty®, “la firma de corretaje inmobiliario más centrada en el agente en el planeta (the most agent-centric real estate brokerage on the planet™) y principal subsidiaria de eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunció hoy el nombramiento de Leo Pareja como su nuevo director ejecutivo (CEO), con fecha efectiva inmediata. Le sucede a Glenn Sanford, quien ahora dedicará por completo sus esfuerzos a su posición como fundador, presidente del directorio y director ejecutivo de eXp World Holdings.

En su rol anterior como director de estrategias, Leo Pareja jugó un papel fundamental en la solidificación de la posición de eXp Realty en el mercado inmobiliario competitivo. Su liderazgo visionario y extraordinaria trayectoria han enriquecido enormemente la propuesta de valor de la empresa para sus agentes. Por ejemplo, los lanzamientos exitosos de iniciativas estratégicas como eXp Exclusives , Revenos y mejoras significativas a eXp Solutions .

“El liderazgo innovador y reconocido de Leo en el sector eleva nuestra propuesta de valor para los agentes dando una nueva forma a las referencias y generación de leads”, dijo Sanford. “Su profunda experiencia en el sector y su influencia en nuestra comunidad han sido profundas, y confío que, bajo su dirección, eXp Realty fortalecerá aún más su ventaja competitiva y ofrecerá un valor incomparable a nuestros agentes, consolidando aún más nuestra posición como líder innovador en el sector inmobiliario”.

El anuncio se produce en el momento en que eXp Realty es reconocida en primer lugar en cinco categorías en el codiciado informe RealTrends 500: Transaction Sides, 5 Year Top Movers (Sides), 5 Year Top Movers (Volume), Best Brokerages and Public Independent. La empresa también subió al número 3 en dos categorías: Volume and Billionaires’ Club (Club de volumen y multimillonarios). La empresa continúa comprobando su modelo mientras gana participación en el mercado, dando la bienvenida a los mejores agentes del sector.

“Mientras entramos en este nuevo capítulo en eXp Realty, me siento honrado de liderar una empresa que siempre ha colocado la innovación y el éxito de los agentes a la vanguardia de su misión”, dijo Leo Pareja. “Juntos, no solo continuaremos redefiniendo el escenario inmobiliario a través de la tecnología y soporte incomparable para los agentes, sino que también empoderaremos a todos los miembros de nuestra comunidad para que alcancen su máximo potencial”.

Integrándose a eXp Realty en 2022, Leo Pareja aporta más de dos décadas de experiencia en bienes raíces, destacada por numerosos premios, incluyendo el reconocimiento en el informe The Thousand de RealTrends, liderando la lista de Top 250 de la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces (NAHREP), y siendo nombrado entre los 30 agentes menores de 30 años por la revista Realtor®. Su espíritu empresarial es evidenciado por su cofundación de una de las mayores empresas de préstamos privados en la costa este de Estados Unidos y un proveedor de tecnología MLS en rápido crecimiento. También desempeñó roles importantes en la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces, sirviendo como presidente fundador del capítulo de Metro D.C. y posteriormente como presidente nacional.

Acerca de eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) es la sociedad holding para eXp Realty®, Virbela® y SUCCESS® Enterprises. eXp Realty es la firma inmobiliaria independiente líder mundial con más de 85,000 agentes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Francia, India, México, Portugal, Sudáfrica, Puerto Rico, Brasil, Italia, Hong Kong, Colombia, España, Israel, Panamá, Alemania, República Dominicana, Grecia, Nueva Zelanda, Chile, Polonia y Dubái y continúa expandiéndose a nivel internacional. Como una sociedad que cotiza en bolsa, eXp World Holdings ofrece a los profesionales inmobiliarios la oportunidad única de ganar premios de capital por objetivos de producción y contribuciones al crecimiento general de la firma. eXp World Holdings y sus negocios ofrecen un conjunto completo de soluciones tecnológicas de corretaje e inmobiliarias, incluyendo su innovador modelo inmobiliario residencial y comercial, servicios profesionales, herramientas de colaboración y desarrollo personal. La firma de corretaje basada en la nube está impulsada por las tecnologías Virbela y Frame, ofreciendo plataformas 3D inmersivas profundamente sociales y colaborativas, lo que permite que los agentes estén más conectados y sean más productivos. SUCCESS® Enterprises, anclada por la revista SUCCESS® y sus propiedades de medios de comunicación relacionadas, fue establecida en 1897 y es una marca y publicación líder de desarrollo personal y profesional.

