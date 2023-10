eXp Realty reconoce a sus mejores agentes en EXPCON 2023

04/10/2023

BELLINGHAM, Washington, Oct. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty ®, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet™” (la firma de corretaje inmobiliario más centrada en el agente en el planeta) y principal subsidiaria de eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), reconoció a 39 de los mejores agentes y equipos en la EXPCON 2023 anual de la empresa.

EXPCON 2023, que se celebra del 2 al 5 de octubre en Las Vegas, es la exclusiva reunión de la empresa que reúne a los mejores profesionales inmobiliarios del mundo. El evento de este año se centró en la innovación y el aprovechamiento de la inteligencia artificial para impulsar el negocio.

Glenn Sanford, fundador y consejero delegado de eXp Realty, junto con Michael Valdes, director de crecimiento, y Leo Pareja, director de estrategia, reconocieron con orgullo los extraordinarios logros de producción y las contribuciones de 39 agentes y del equipo de eXp Realty en 2022. Estos agentes excepcionales recibieron el reconocimiento en diversas categorías, que engloban a los mejores profesionales y equipos por transacciones, ingresos brutos por comisiones (IBC) y el volumen en EE. UU., Canadá e internacionalmente.

“El éxito no depende únicamente de una persona o una empresa. Se trata de crear una comunidad que se empodere mutuamente para alcanzar todo su potencial”, afirmó Sanford. “Me llena de orgullo honrar a este excepcional grupo de agentes por su sobresaliente labor del año pasado. Como la firma de corretaje más centrada en el agente en el planeta, nos esforzamos al máximo por apoyar a nuestros agentes. Hablo en nombre de toda la comunidad eXp cuando agradezco y felicito a estos profesionales por sus increíbles logros y contribuciones”.

Los ganadores son:

Mejores profesionales por transacciones, EE. UU. Núm. 1 – John Scalia, Florida Núm. 2 – Charles “Chuck” Williamson, Wilson, Carolina del Norte Núm. 3 – Sheryl Houck, Florida

Mejores profesionales por transacciones, Canadá Núm. 1 – Mark Verzyl, Alberta Núm. 2 – Shannon Runcie, Saskatchewan Núm. 3 – Rachel Vanderveen, Alberta

Mejores profesionales por transacciones, Internacional Núm. 1 – Christopher Abraham – Gran Bretaña, Reino Unido Núm. 2 – Claire Bilton – Gran Bretaña, Reino Unido Núm. 3 – Mark Buchanan – Gran Bretaña, Reino Unido

Mejores profesionales por IBC, EE. UU. Núm. 1 – John Scalia, Florida Núm. 2 – Soomin Kim, Austin, Texas Núm. 3 – Charles “Chuck” Williamson, Wilson, Carolina del Norte

Mejores profesionales por IBC, Canadá Núm. 1 – Rachel Vanderveen, Alberta Núm. 2 – Zhe Geng, Columbia Británica Núm. 3 – Mark Verzyl, Alberta

Mejores profesionales por IBC, Internacional Núm. 1 – Leigh Martinuzzi, Australia Núm. 2 – Christopher Abraham – Gran Bretaña, Reino Unido Núm. 3 – Bjorn Kunzel, Australia

Mejores profesionales por IBC, eXp Commercial Yoshimi Asano, Texas

Mejores profesionales por volumen, EE. UU. Núm. 1 – John Scalia, Florida Núm. 2 – Chandra Kaladhar Reddy Vennapusa, Bothell, Washington Núm. 3 – Chad Hetherman, Huntersville, Carolina del Norte

Mejores profesionales por volumen, Canadá Núm. 1 – Rachel Vanderveen, Alberta Núm. 2 – Zhe Geng, Columbia Británica Núm. 3 – Mark Verzyl, Alberta

Mejores profesionales por volumen, Internacional Núm. 1 – Christopher Abraham – Gran Bretaña, Reino Unido Núm. 2 – Thomas Howe – Gran Bretaña, Reino Unido Núm. 3 – Claire Bilton – Gran Bretaña, Reino Unido

Principales equipos por volumen, EE. UU. Núm. 1 – The Short Term Shop, 15 mercados Núm. 2 – #TEAMFAST, Bay Area, California Núm. 3 – Equipo Beer Home, Sur de California

Principales equipos por volumen, Canadá Núm. 1 – Affinity Real Estate, Ontario Núm. 2 – Equipo de Jennifer Jones, Ontario Núm. 3 – Grupo Infill Hub, Alberta

Principales equipos por volumen, Internacional Núm. 1 – Consultan, Portugal Núm. 2 – Grupo One Sixteen, Puerto Rico Núm. 3 – Nuno Venceslau – Luxury Real Estate, Portugal

Principales equipos por transacciones, EE. UU. Núm. 1 – The Short Term Shop, 15 mercados Núm. 2 – #TEAMFAST, Bay Area, California Núm. 3 – Equipo Mark Z Home Selling, Metro Detroit, Michigan

Principales equipos por transacciones, Canadá Núm. 1 – Equipo Atkinson, Alberta Núm. 2 – Grupo Infill Hub, Alberta Núm. 3 – Affinity Real Estate, Ontario

Principales equipos por transacciones, Internacional Núm. 1 – Equipo James Conyers, Sudáfrica Núm. 2 – Consultan, Portugal Núm. 3 – Grupo One Sixteen, Puerto Rico

Principales equipos por IBC, EE. UU. Núm. 1 – The Short Term Shop, 15 mercados Núm. 2 – #TEAMFAST, Bay Area, California Núm. 3 – Equipo Beer Home, Sur de California

Principales equipos por IBC, Canadá Núm. 1 – Affinity Real Estate, Ontario Núm. 2 – Equipo de Jennifer Jones, Ontario Núm. 3 – Equipo Atkinson, Alberta

Principales equipos por IBC, Internacional Núm. 1 – Grupo One Sixteen, Puerto Rico Núm. 2 – Equipo de Arnaud Motreff Immobilier, Francia Núm. 3 – Consultan, Portugal

Profesionales Noveles del Año eXp Realty: Chandra Kaladhar Reddy Vennapusa, Washington Internacional: Monica Rodriguez Garcia, Puerto Rico eXp Canada: Jake Nicolle, Ancaster, Ontario eXp Commercial: Sarah Cooley, Carolina del Norte y del Sur

Mentor del Año Brett Bonner, Washington

ICONO del Año Michael Weisman, fundador y director del equipo inmobiliario de eXp Realty en Portland, Maine

Premio de Filantropía Jeffrey Buettner Luna Mariah Dietz, Oregón

Humanitario del Año Jon Pugh, California

Mujer de Influencia Veronica Figueroa, Florida





Acerca de eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) es la sociedad holding para eXp Realty®, Virbela® y SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty es la firma inmobiliaria independiente líder mundial con más de 89,000 agentes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, India, México, Portugal, Francia, Puerto Rico, Brasil, Italia, Hong Kong, Colombia, España, Israel, Panamá, Alemania, República Dominicana, Grecia, Nueva Zelanda, Chile, Polonia y Dubai y continúa expandiéndose a nivel internacional. Como una sociedad que cotiza en bolsa, eXp World Holdings ofrece a los profesionales inmobiliarios la oportunidad única de ganar premios de capital por objetivos de producción y contribuciones al crecimiento general de la firma. eXp World Holdings y sus negocios ofrecen un conjunto completo de soluciones tecnológicas de corretaje e inmobiliarias, incluyendo su innovador modelo inmobiliario residencial y comercial, servicios profesionales, herramientas de colaboración y desarrollo personal. La firma de corretaje basada en la nube está impulsada por Virbela, una plataforma 3D inmersiva profundamente social y colaborativa, lo que permite a los agentes estar más conectados y ser más productivos. SUCCESS® Enterprises, anclada por la revista SUCCESS® y sus propiedades de medios relacionados, fue establecida en 1897 y es una marca y publicación líder de desarrollo personal y profesional.

Para más información visite https://expworldholdings.com .

Declaración de salvaguarda

Las declaraciones contenidas en este documento pueden incluir declaraciones de expectativas futuras y otras declaraciones prospectivas basadas en las opiniones y suposiciones actuales de la administración e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían causar que los resultados reales, rendimiento o eventos difieran de forma material de aquellos expresados o implícitos en tales declaraciones. Tales declaraciones prospectivas son válidas únicamente a la fecha del presente documento, y la empresa no asume ninguna obligación de revisarlas o actualizarlas. Tales declaraciones no son garantías de rendimiento futuro. Los factores importantes que pueden causar que los resultados reales difieran de forma material y adversa de los expresados en las declaraciones prospectivas incluyen cambios en las condiciones de negocios u otras condiciones del mercado; la dificultad de mantener el crecimiento de los gastos en niveles modestos mientras que aumentan los ingresos; y otros riesgos detallados periódicamente en los informes de la empresa presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) incluyendo, entre otros, el Informe Trimestral presentado más recientemente en el Formulario 10-Q y el Informe Anual en el Formulario 10-K.

Contacto de relaciones con los medios:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Contacto de relaciones con los inversores:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

La fotografía que ilustra este anuncio está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb1b7b78-971e-4dc0-8007-f238856d6193 .

