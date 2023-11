eXp Realty revela asociación innovadora con HomeHunter para agilizar la búsqueda de propiedades internacionales

02/11/2023

BELLINGHAM, Washington, Nov. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty ® , ‘the most agent-centric real estate brokerage on the planet™ (la firma de corretaje inmobiliario más centrada en el agente en el planeta) y principal subsidiaria de eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunció hoy una nueva asociación con HomeHunter , una aplicación web innovadora y diseñada para mejorar el proceso de búsqueda de propiedades para los consumidores en toda Europa, Oriente Medio, Sudáfrica, India, Australia y Nueva Zelanda.

HomeHunter opera con WikiRealty y va más allá de una herramienta de búsqueda tradicional, ofrece una plataforma personalizada, completa y centralizada para una fácil búsqueda de propiedades en todo el mundo. Va más allá de los límites de las búsquedas individuales para agilizar la búsqueda de una propiedad, reuniendo datos de numerosas plataformas internacionales. También cuenta con una función intuitiva de marcadores que permite que los usuarios guarden sus propiedades favoritas de diferentes regiones y plataformas con un solo clic, y ofrece una lista seleccionada de sugerencias de propiedades basadas en el historial de búsqueda de los usuarios.

“HomeHunter está posicionada para convertirse en una fuente central de datos de listados de propiedades en todo el mundo con oportunidades sin precedentes”, dijo Glenn Sanford, fundador y director ejecutivo de eXp Realty. “Nos enorgullece enormemente ser la firma de corretaje pionera en ofrecer a nuestros agentes acceso a esta herramienta para mejorar la experiencia de búsqueda de viviendas para sus clientes. Ejemplifica nuestro compromiso de mejorar la propuesta de valor de nuestros agentes a escala internacional. Al agilizar el proceso de compra de propiedades para los consumidores, esta herramienta permite a los agentes de eXp asignar más tiempo a oportunidades de generación de ingresos”.

eXp Realty es la firma inmobiliaria independiente líder mundial con más de 89,000 agentes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, India, México, Portugal, Francia, Puerto Rico, Brasil, Italia, Hong Kong, Colombia, España, Israel, Panamá, Alemania, República Dominicana, Grecia, Nueva Zelanda, Chile, Polonia y Dubái y continúa expandiéndose a nivel internacional. Como una sociedad que cotiza en bolsa, eXp World Holdings ofrece a los profesionales inmobiliarios la oportunidad única de ganar premios de capital por objetivos de producción y contribuciones al crecimiento general de la firma. eXp World Holdings y sus negocios ofrecen un conjunto completo de soluciones tecnológicas de corretaje e inmobiliarias, incluyendo su innovador modelo inmobiliario residencial y comercial, servicios profesionales, herramientas de colaboración y desarrollo personal. La firma de corretaje basada en la nube está impulsada por Virbela, una plataforma 3D inmersiva profundamente social y colaborativa, lo que permite a los agentes estar más conectados y ser más productivos. SUCCESS® Enterprises, anclada por la revista SUCCESS® y sus propiedades de medios relacionados, fue establecida en 1897 y es una marca y publicación líder de desarrollo personal y profesional.

Para más información visite, https://expworldholdings.com .

