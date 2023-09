eXp World Holdings nombra a Fred Reichheld como miembro de directorio

07/09/2023

Creador de Net Promoter® System y uno de los especialistas líderes mundiales en lealtad de clientes y empleados aporta un conocimiento incomparable en satisfacción de empleados y clientes

BELLINGHAM, Washington, Sept. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (la “Empresa”) anunció esta semana el nombramiento del creador de Net Promoter® System (NPS), Fred Reichheld como miembro del directorio de la empresa, con fecha efectiva 7 de septiembre de 2023.

“Nos enorgullece dar la bienvenida a Fred Reichheld a nuestra junta directiva”, dijo Glenn Sanford, fundador, director ejecutivo y presidente de eXp World Holdings. “Para las empresas que valoran la satisfacción y lealtad de clientes y empleados, como lo hacemos nosotros, Net Promoter System es el santo grial. Conducir encuestas regulares de NPS con nuestros agentes y personal desde 2016 es fundamental para cumplir con nuestra misión centrada en los agentes, y Fred compartió su sabiduría con nuestro equipo en la Cumbre de Accionistas de este año. Estoy muy contento de tener a Fred en nuestro directorio y espero trabajar juntos aún más estrechamente”.

Además de crear el sistema NPS, Reichheld es un orador cotizado y autor de best-sellers. Su libro más reciente, “Winning on Purpose: The Unbeatable Strategy of Loving Customers”, explica cómo NPS ayuda a las empresas a volverse verdaderamente centradas en el cliente, experimentando un crecimiento rentable a través de la conversión sistemática de más clientes en promotores, y menos negativos. Actualmente es miembro de Bain & Company y fundador de su práctica de lealtad. Se graduó con honores de Harvard College (B.A., 1974) y Harvard Business School (M.B.A., 1978).

Simultáneamente al nombramiento de Reichheld, Sir Darren Jacklin dejará el cargo, y continuará ejerciendo en el directorio de eXp Realty Canada. Después de estos cambios, el directorio de eXp World Holdings estará compuesto por siete directores, cuatro de los cuales son independientes. Jacklin ejerció como miembro del directorio de eXp World Holdings durante casi 10 años.

“Darren fue parte integral de esta empresa, y tenemos la suerte de contar con su visión y liderazgo continuos en el directorio de eXp Canada”, dijo Sanford. “Me gustaría agradecer personalmente a Fred por todas sus muchas contribuciones a lo largo de los años. Su experiencia adquirida viajando a cuatro continentes y más de 50 países para asesorar a empresarios y dueños de negocios sobre estrategias específicas y mesurables diseñadas para construir su éxito fue un gran valor para nosotros. eXp Canada se beneficiará enormemente de su experiencia y sabiduría”.

Acerca de eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) es la sociedad holding para eXp Realty®, Virbela and SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty es la firma inmobiliaria independiente líder mundial con más de 88,000 agentes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, India, México, Portugal, Francia, Puerto Rico, Brasil, Italia, Hong Kong, Colombia, España, Israel, Panamá, Alemania, República Dominicana, Grecia, Nueva Zelanda, Chile, Polonia y Dubai y continúa expandiéndose a nivel internacional. Como una sociedad que cotiza en bolsa, eXp World Holdings ofrece a los profesionales inmobiliarios la oportunidad única de ganar premios de capital por objetivos de producción y contribuciones al crecimiento general de la firma. eXp World Holdings y sus negocios ofrecen un conjunto completo de soluciones tecnológicas de corretaje e inmobiliarias, incluyendo su innovador modelo inmobiliario residencial y comercial, servicios profesionales, herramientas de colaboración y desarrollo personal. La firma de corretaje basada en la nube está impulsada por Virbela, una plataforma 3D inmersiva profundamente social y colaborativa, lo que permite a los agentes estar más conectados y ser más productivos. SUCCESS® Enterprises, anclada por la revista SUCCESS® y sus propiedades de medios relacionados, fue establecida en 1897 y es una marca y publicación líder de desarrollo personal y profesional.

Para más información visite, https://expworldholdings.com.

Declaración de salvaguarda

Las declaraciones contenidas en este documento pueden incluir declaraciones de expectativas futuras y otras declaraciones prospectivas basadas en las opiniones y suposiciones actuales de la administración e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían causar que los resultados reales, rendimiento o eventos difieran de forma material de aquellos expresados o implícitos en tales declaraciones. Tales declaraciones prospectivas son válidas únicamente a la fecha del presente documento, y la empresa no asume ninguna obligación de revisarlas o actualizarlas. Tales declaraciones no son garantías de rendimiento futuro. Los factores importantes que pueden causar que los resultados reales difieran de forma material y adversa de los expresados en las declaraciones prospectivas incluyen cambios en las condiciones de negocios u otras condiciones del mercado; la dificultad de mantener el crecimiento de los gastos en niveles modestos mientras que aumentan los ingresos; y otros riesgos detallados periódicamente en los informes de la empresa presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) incluyendo, entre otros, el Informe Trimestral presentado más recientemente en el Formulario 10-Q y el Informe Anual en el Formulario 10-K.

