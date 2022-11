Experiencia de usuario, la nueva barrera del sector fintech

Por staff

30/11/2022

Para la industria financiera, en particular para las fintech, conocer a sus usuarios es clave clave y el pilar de su crecimiento. Estos datos les permiten desarrollar productos y servicios personalizados cuya penetración en el mercado es (en un poco tiempo), de gran valor para sus usuarios.

Actualmente, los usuarios de servicios financieros prefieren cada vez más las interacciones digitales, ya que es mucho más sencillo acceder a servicios sin la necesidad de acudir de forma presencial a las sucursales, realizar diversos trámites o esperar largos periodos para saber si son o no candidatos a un producto (por ejemplo un crédito o una tarjeta).

Para las fintech, los procesos Know Your Customer (KYC) influyen de manera directa en la experiencia del usuario, ya que no solo contribuyen a validar la identidad de los clientes, sino que inciden en una mayor comodidad y acceso a diversos productos financieros.

“La experiencia de usuario se ha convertido en el gran diferenciador de la industria fintech y esto solo pudo ser posible gracias al KYC, ya que la agilidad y accesibilidad de sus servicios pasa necesariamente por procesos de validación de identidad que además de brindar certeza a la fintech, permiten un onboarding amigable y sencillo, tanto que el mismo usuario puede realizarlo, en cualquier momento y desde su computadora o celular”, indica Ricardo Robledo, Director General y fundador de Tu Identidad.

De acuerdo con un reporte de la empresa desarrolladora de software, Brainhub, las fintech que apuesten por diseñar mejores experiencias de usuarios aumentarían considerablemente su rentabilidad. Para lograrlo, Brainhub señala, que es clave contar con tecnologías de validación de identidad como las biométricas que permiten:

Reducir las fugas de información personal al simplificar el proceso de identificación.

Fortalecer la seguridad de identificación del usuario de la aplicación

Mejorar el control del fraude.

Cumplir con los requisitos reglamentarios y las expectativas de los clientes.

Cumplir con las expectativas no es suficiente, hay que superarlas

En este contexto, la agilidad y accesibilidad de los servicios financieros se ha convertido en uno de los diferenciadores que permiten al sector fintech aumentar y consolidar su base de usuarios.

“Todas las fintech tiene una premisa común: ofrecer servicios financieros accesibles, pero lo que las distingue y puede marcar la diferencia entre una fintech competitiva y con un gran potencial de crecimiento, sin duda es, superar las expectativas de sus usuarios; no basta con cumplirlas, hay que ir más allá”, apunta el fundador de Tu Identidad.

Explica que, debido al crecimiento del ecosistema, la seguridad también se ha convertido en un elemento a considerar para que las fintech refuercen sus procesos KYC, ya que el fraude financiero por suplantación de identidad se ha convertido en un grave problema para todo el ecosistema digital.

Ante esto, Tu Identidad recomienda tres acciones para que las fintech tengan mejores procesos de KYC:

Acudir con empresas especializadas. Revisar que los procesos de validación de identidad sean digitales, ya que esto puede reducir costos hasta en un 60%. Contar con un KYC robusto que implique el cruce de información como validación de identificación oficial, comprobante de domicilio y consulta de antecedentes en listas negras.

“El sector fintech debe reforzar su seguridad y al mismo tiempo aprovechar la información del usuario para brindar un mejor servicio. El KYC también evoluciona, actualmente el reconocimiento facial es el método más usado para las validaciones; sin embargo, otros sistemas como la biometría facial o el reconocimiento automático de documentos pueden ser un complemento útil para otorgar nuevos servicios”, concluye Ricardo Robledo.