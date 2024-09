Famosos, inteligencia artificial y cableado estructurado ¿Son tan diferentes?

Por staff

11/09/2024

Por: Alastair Waite, Data Centre Market Development – CommScope

Hace poco, The Wall Street Journal informó de que Paris Hilton está trabajando en una versión de sí misma basada en la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial sigue revolucionando todos los ámbitos de las empresas, impulsando la innovación en el cine, el sector financiero y demás sectores. Sin embargo, tras bambalinas de los sistemas de IA hay un héroe anónimo: el cableado estructurado.

¿Qué es el cableado estructurado?

La palabra clave es “estructurado” (sus sinónimos son organizado, preciso y eficiente). Cuando “estructurado” precede a la palabra “cableado”, apunta inmediatamente a una forma estandarizada de diseñar e instalar un sistema de cableado que cumpla las normas internacionales, al tiempo que proporciona un enfoque flexible y preparado para el futuro, capaz de soportar múltiples generaciones de hardware de IA.

Normalmente, el cableado estructurado de un centro de datos de IA se utilizará para conectar piezas de hardware de TI mediante fibra óptica de alto rendimiento, pérdidas ultrabajas y cobre Cat6A.

¿Qué NO es cableado estructurado?

Los cables de conexión directa (DAC) y los cables ópticos activos (AOC) suelen utilizarse para proporcionar cableado punto a punto. Estos componentes no son cableado estructurado y no favorecen la flexibilidad de la red, ya que deben sustituirse cada vez que cambian las velocidades de los puertos del hardware de IA. Además, los componentes individuales de cableado estructurado utilizados por sí solos en configuraciones punto a punto no constituyen un sistema de cableado estructurado.

El papel crucial del cableado estructurado en los centros de datos de IA

Transmisión de datos a alta velocidad. El volumen de datos que producen los servidores de IA es tan grande que las capacidades de gran ancho de banda y alta velocidad que proporciona un sólido sistema de cableado estructurado de fibra óptica resultan esenciales.

No se trata sólo de la fibra en sí, sino de la conectividad que conecta los paneles de conexión a los puertos de los conmutadores y servidores. Se prevé que el tipo de velocidades utilizadas (400G / 800G / 1,6T) se ejecuten principalmente sobre ópticas paralelas (en las que se presentan varias fibras en un único conector), con opciones de conectores como el conector MPO-16 y el conector MMC-16.

Debido a estas mayores velocidades, estamos asistiendo a la introducción de conectores físicos acodados (APC) para canales MPO multimodo, que se suman a los que estamos acostumbrados a ver desplegados en canales monomodo.

Escalabilidad, flexibilidad y rapidez de implantación. ¿Qué sabemos de la IA? Las velocidades de las redes cambian constantemente, y parece que lo hacen a diario. 400G y 800G son una realidad hoy en día, con 1,6T próximamente. Hace sólo unos años, ¿quién habría creído que era posible?

El cableado estructurado ofrece el tipo de escalabilidad y flexibilidad necesarias para adaptarse a estos cambios de velocidad y al futuro crecimiento de las redes de IA. Poder añadir nuevo hardware a una red de IA sin revisar todo el cableado aporta ventajas significativas en ahorro de costes y tiempo. Y en un sector en el que los plazos se acortan continuamente, el cableado estructurado permite acelerar el despliegue mediante técnicas eficientes que pueden ayudar a la infraestructura subyacente a adaptarse fácilmente para satisfacer las necesidades futuras.

Tiempo de inactividad reducido al mínimo. Las redes de IA se ajustan con precisión para un rendimiento óptimo. Entrenar un modelo de IA puede llevar días, semanas o incluso meses. Una red de cableado estructurado bien diseñada puede aportar el tipo de confiabilidad que requiere el entrenamiento. Comprender por dónde pasan los cables y los paquetes de TI que dependen de ellos puede minimizar el tiempo de inactividad de la red de IA y ayudar en la resolución de problemas.

Eficiencia CapEx/OpEx. Aunque el desembolso inicial de un sistema de cableado estructurado puede ser mayor que el de las configuraciones punto a punto o de conexión directa/cable óptico activo, el enfoque del cableado estructurado ofrece ventajas económicas a largo plazo al reducir el tiempo necesario para realizar actualizaciones de la red.

En última instancia, el cableado estructurado puede reducir la necesidad de costosas operaciones de desmontaje y sustitución para hacer frente a los retos cambiantes del departamento de TI.

La fábrica de IA

Los centros de datos son la “fábrica” de las operaciones de IA, y a medida que la IA continúe impactando en todas las áreas de nuestras vidas, se integrará cada vez más en tecnologías emergentes como 5G, IoT y edge computing. Esta tendencia solo enfatizará aún más la necesidad de sistemas de cableado de alta velocidad robustos y escalables.

La IA está impulsando redes más complejas que requerirán un mayor nivel de planificación y un enfoque más estructurado.

Conclusión

El cableado estructurado suele ser la tecnología en la que menos se piensa cuando se construye un centro de datos de IA, pero en realidad es tan importante como los switches, servidores y routers que se asientan sobre él.

Del mismo modo que ninguna persona sensata estaría dispuesta a construir una casa nueva sobre unos cimientos poco sólidos, tampoco estaría dispuesta a correr semejante riesgo al planificar la construcción de un nuevo centro de datos de IA.



La IA está cambiando rápidamente la forma en que se construyen los centros de datos. Da la sensación de que el sector de los centros de datos se encuentra en un punto de inflexión, en la cúspide de un «centro de datos 2.0», por así decirlo. Y al igual que Paris Hilton, tendremos que dar un paso atrás y reevaluar nuestra forma de pensar sobre el camino que tenemos por delante. Para nosotros, será desde el punto de vista del cableado estructurado; dejaremos las discotecas y los DJ para otros.

Ver más: Zuckerberg y el futuro de la Inteligencia Artificial

Ver más. Cirion Forum Chile 2024: Reflexiones sobre los cambios que traerá la IA

Ver más: OpenAI planea lanzar “Strawberry”