¿Fantasmas, zombies y vampiros en el dating?

Consejos para escapar de los monstruos de Halloween



Para ayudar a los solteros y solteras a lidiar con los monstruos del dating y poder escapar de ellos, Bumble comparte algunos consejos:



Tómate tu tiempo: No te apresures en las relaciones. Tómate tu tiempo para descubrir lo que quieres y conocer a alguien antes de comprometerte por completo. Sé intencional al buscar lo que deseas.



La comunicación es clave: Evita a los monstruos de las citas estableciendo una comunicación clara y consistente.



Establece límites saludables: Si alguien con quien saliste previamente reaparece y no estás interesado, expresa amable pero firmemente tus sentimientos y establece límites para evitar que regresen.



Usa insignias de intereses y preguntas de perfil: En Bumble, puedes aprovechar las Insignias de Intereses para encontrar personas afines y usar las Preguntas de Perfil para mostrar tu personalidad. Esto ayuda a atraer coincidencias compatibles y a repeler a los monstruos de las citas.



Confía en tus instintos: Si algo no se siente bien en una situación, confía en tus instintos y no temas salir de allí. Tus instintos pueden ser una herramienta poderosa para evitar a los monstruos de las citas y encontrar conexiones genuinas.



Según una reciente encuesta de consumo de Bumble, la mayoría (88%) de los encuestados en México coincide en que la amabilidad, la honestidad (74%) y la empatía (72%) son las características más importantes en una relación. “En esta temporada, queremos que nuestra comunidad disfrute de citas sin miedo. Bumble es un espacio donde las personas pueden ser ellas mismas y construir relaciones basadas en la amabilidad y el respeto y, aunque sabemos que en el camino podríamos encontrarnos con los monstruos del dating, priorizar estos valores promueve un entorno sano para las relaciones y una vida sentimental más positiva”, comentó Marcela Millán, Senior Comms Manager para Bumble en México.