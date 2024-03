FAST y ACAMS presentan la traducción al español del Certificado sobre la esclavitud moderna y la trata de seres humanos

Por staff

06/03/2024

WASHINGTON, March 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Como parte de sus esfuerzos para fortalecer la respuesta global al trabajo forzoso y al tráfico sexual, Finance Against Slavery and Trafficking (FAST), una iniciativa con sede en el Centro de Investigación Política de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-CPR), y ACAMS han colaborado para lanzar la traducción al español de un certificado de formación que se ha actualizado recientemente para los profesionales que luchan contra los delitos financieros en los sectores público y privado. El certificado Lucha contra la esclavitud moderna y la trata de personas recientemente revisado describe estrategias para identificar, investigar y denunciar la actividad financiera vinculada al tráficomediante la incorporación de conocimientos provenientes de diversos casos prácticos.

La inclusión de una traducción al español, tras haber publicado previamente las versiones en francés y japonés, tiene como objetivo hacer que la capacitación sea más accesible para los profesionales del sector financiero en Europa y América Latina. Este esfuerzo de expansión forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir la esclavitud moderna y la trata de personas a nivel mundial.

Estos crímenes siguen causando estragos en vidas en todo el mundo hispanohablante. Según el Índice global de Esclavitud (Global Slavery Index) de 2023 de Walk Free, en América hay 3,6 millones de personas que se encuentran actualmente en condiciones de trabajo forzoso. En Venezuela, por ejemplo, que lleva varios años atravesando una crisis económica prolongada, aproximadamente 9,5 personas por cada mil sufren actualmente esclavitud moderna. Las economías más estables tampoco son inmunes: La cifra se sitúa en 1,9 en Uruguay y 2 en España.

Fighting Modern Slavery and Human Trafficking se fundamenta en el conocimiento y la opinión de los líderes del sector financiero para analizar las responsabilidades de este sector en el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT). Además, el curso aborda principios fundamentales como la debida diligencia y la participación de los supervivientes.

“La traducción del curso ACAMS-FAST mejora la accesibilidad de este importante recurso y brinda a más profesionales la orientación que necesitan para abordar la esclavitud moderna y la trata de personas”, argumenta Alice Eckstein, directora de proyecto de la Iniciativa FAST. “No podemos abordar estos riesgos sin la participación del sector financiero, y las nuevas traducciones ayudan a fortalecer la capacidad del sector para actuar”.

El curso ofrece a los profesionales del sector financiero una comprensión integral de los factores que impulsan los flujos de dinero ilícitos relacionados con la esclavitud moderna y la trata de personas. Esto incluye reconocer las huellas financieras a través del análisis transaccional, identificar señales de alerta y comprender los indicadores clave. El curso también dota a los participantes de los conocimientos necesarios para gestionar los riesgos de la esclavitud moderna a través de prácticas como la diligencia debida con los clientes, las políticas inclusivas de lucha contra el blanqueo de capitales, medidas de inclusión financiera y el compromiso con las distintas partes interesadas. Además, enfatiza la importancia de la colaboración entre la industria, las fuerzas del orden, la sociedad civil y los sobrevivientes para brindar prevención, reparación y otras respuestas efectivas.

“La trata de personas, una grave violación de los derechos humanos, no conoce fronteras y afecta a personas de todo el mundo, independientemente de su edad o género. Este crimen insidioso a menudo opera en la sombra, entrelazado con otras actividades ilícitas, lo que lo convierte en un desafío complejo que requiere una respuesta global concertada e informada. Es en este contexto que presentamos este programa de certificación gratuito en español, para ayudar a avanzar en la lucha global contra la trata de personas. Este certificado está cuidadosamente diseñado para dotar a los profesionales del cumplimiento de las normativas contra la lucha contra delitos financieros de los conocimientos, habilidades y herramientas necesarios para identificar y contrarrestar eficazmente las redes de trata de seres humanos”, declaró Neil Sternthal, director general de ACAMS.

Fighting Modern Slavery and Human Trafficking se encuentra en: www.acams.org/es/esclavitudmoderna

Acerca de ACAMS®

ACAMS es una organización internacional líder dedicada a proporcionar oportunidades para la educación contra los delitos financieros (AFC), buenas práxis y la creación de redes entre profesionales de AFC en todo el mundo. Con más de 100 000 miembros en 180 jurisdicciones, la ACAMS tiene la misión de acabar con los delitos financieros mediante el intercambio de conocimientos sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las sanciones, liderazgo de pensamiento, servicios de mitigación de riesgos, iniciativas ESG y plataformas para el diálogo público-privado. La certificación CAMS de la asociación es la calificación estándar de oro para los profesionales de la AFC, mientras que sus certificaciones CGSS y CCAS están diseñadas para profesionales de las sanciones y profesionales de la AFC en el espacio criptográfico, respectivamente. Los más de 60 capítulos de ACAMS en todo el mundo amplifican aún más la misión de la asociación a través de iniciativas de capacitación y establecimiento de contactos. Visita acams.org para obtener más información.

Acerca de FAST

Finance Against Slavery and Trafficking (FAST) es una iniciativa formada por diferentes partes interesadas que tiene su sede en el Centro de Investigación de Políticas de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-CPR). Su objetivo es movilizar al sector financiero en contra de la esclavitud moderna y el tráfico de personas. FAST es un socio estratégico tanto para los gobiernos como para organizaciones multilaterales y actores del sector financiero. A través de su enfoque de creación de alianzas y de información para los sobrevivientes, FAST trabaja con sus socios en todo el mundo para poner fin a la esclavitud moderna y la trata de personas de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en particular el ODS 8.7. Para más información: www.fastinitiative.org

Contacto para la prensa: Lashvinder Kaur (ACAMS) lkaur@acams.org +44 7388 264478 Jack Durrell (FAST) +1-929-289-3632 durrell@unu.edu

Copyright © 2024 GlobeNewswire, Inc.