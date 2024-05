FCamara apresenta iniciativa para impulsionar inovação em grandes empresas

Por staff

20/05/2024

(São Paulo) – A FCamara, ecossistema de tecnologia e inovação que transforma a adoção de jornadas digitais em valor para os negócios, anunciou sua nova “Jornada de Transformação Innovation”. O foco são empresas de diversos níveis de maturidade em inovação que buscam aumentar a competitividade, seja por meio da modernização da operação, exploração de novos mercados, criação de produtos, serviços ou modelos de negócios.

A pesquisa Índice Transformação Digital Brasil (ITDBr) da Fundação Dom Cabral e PwC, publicada em 2023, apresentou um panorama sobre os principais desafios das instituições brasileiras no processo de inovação. O primeiro, apontado por 55% dos entrevistados, é a falta de estrutura e cultura, seguido pela falta de experiência em projetos digitais, com 28%. O terceiro trata-se da falta de visão de um modelo de negócios, indicada por 21% dos respondentes. Enquanto, 20% têm aversão ao risco.

Com isso, Romulo Perini, líder da frente de inovação do ecossistema FCamara, sócio e CEO da Play Studio, uma empresa do grupo, explica que a “Jornada de Transformação Innovation” é fundamentada em três pilares: Estratégia, Execução e Alavancas de Inovação. Sendo a primeira parte o momento de traçar um diagnóstico preciso de toda a operação, incluindo desafios, mercado de atuação, alocação de investimentos e todas as oportunidades que podem ser aproveitadas com a inovação. É neste momento que são avaliadas também as tendências tecnológicas que melhor vão solucionar os problemas da companhia.

Na segunda fase, inicia-se a implementação da estratégia traçada, o que já inclui a viabilização do projeto com testes e liberação do MVP. Nesta etapa entra o processo de escalonar a inovação e de acompanhar a adesão e os resultados, possibilitando a aprendizagem também. “Seja qual for o objetivo da empresa (de melhoria operacional à criação de novos modelos de negócios), a atenção à essa etapa é crucial para o sucesso da modernização proposta e definição dos próximos passos”, pontua.

Como o objetivo dessa jornada é garantir que a inovação continue no DNA das companhias, na terceira fase a FCamara apoia no desenvolvimento da governança e infraestrutura de inovação, com regras, KPIs, treinamentos e metodologias ágeis. Tudo desenhado sob medida para fomentar a gestão e a cultura organizacional centradas na inovação.

“Essa abordagem pode ser utilizada para atuar na resolução de problemas estratégicos ou operacionais, conforme as necessidades de cada organização”, afirma Perini. “Porém, o mais importante é que por meio da jornada contribuímos para que as empresas desenvolvam um ambiente propício à inovação e de aprendizado contínuo, para se adaptar às mudanças e promover uma evolução constante nos negócios”.

