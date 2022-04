Felaban: Coyuntura del sector bancario

Por staff

03/04/2022

En la Edición N° 23 del Informe Económico Bancario Trimestral, recopilamos algunos temas sobre las Cifras bancarias con corte a septiembre de 2021.

– La Pandemia ¿Rumbo a la endemia?

– El conflicto Rusia Ucrania las sanciones y el sector financiero mundial

– La inflación: un problema que ebulle

– Coyuntura del sector bancario

El historiador de la Universidad de Cornell, Nicholas Mulder, en su libro The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War (2022), haceun brillante recorrido sobre el uso de herramientas económicas y de comercio a través de la historia, desde las guerras del Peloponeso, pasando por las guerras napoleónicas, hasta la I guerra mundial y la Alemania del Weimar. Mulder menciona que las sanciones económicas han sido controversiales, generan pobreza y afectan inexorablemente a la población civil que no tiene capacidad de respuesta. La guerra de Rusia – Ucrania no es la excepción, y por supuesto golpea sectores económicos y fracciones de la población en diversas latitudes.

El sector financiero y bancario tiene amplia relación con las sanciones en el momento actual. Una recopilación de las mismas al momento de escribir este informe podría sintetizarse en (aquellas en relación con el sector financiero solamente):

Ver más: La guerra dispara la inflación en marzo al 9,8%, la tasa más alta desde 1985

– Prohibición de operaciones con el Banco Central de Rusia. Se estima que hay USD 630.000 millones en reservas rusas a las que ya no podrá acceder Vladimir Putin para venderlas y fortalecer el rublo

– Congelamiento de activos del Banco Central de Rusia en occidente

– El Banco Central de Rusia ha sido suspendido del Bank International of Settlements.

– La prohibición se extiende también a las operaciones con el Fondo Nacional de Inversión Ruso.

– Veto sobre el comercio internacional de petróleo ruso.

– EE.UU. y el Reino Unido han congelado los activos en el VTB Bank, el segundo banco más grande de Rusia y muy expuesto a los sistemas financieros occidentales

– Bank Rossyia y Promsvyazbank engrosan la lista. La UE y el Reino Unido han congelado sus activos y EEUU ha impuesto un bloqueo total al segundo. También lo ha hecho contra Sovcombank y Novikombank y amplió las restricciones de deuda y capital al Banco Agrícola Ruso, el Banco de Crédito de Moscú y Gazprombank

– Los depósitos de ciudadanos rusos tienen un límite en el sistema financiero de Reino Unido. – El retiro de los bancos rusos y bielorusos del sistema Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT)[3]

– La salida de Rusia de las franquicias PayPal, VISA, Mastercard.

Descargar Informe: https://lnkd.in/drR6riTH