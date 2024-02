FELABAN: Importancia en la región de la inclusión financiera a los migrantes

Por staff

19/02/2024

Diferentes dimensiones aparecen en el mundo moderno para hablar de la inclusión financiera y su importancia.

Por un lado, más países realizan y elaboran estrategias nacionales de inclusión financiera como una política que trasciende las fronteras temporales de los gobiernos y los ciclos políticos. Por otro, más productos resultan en los mercados para brindar soluciones a los públicos que pueden tener necesidades de incorporarse a la corriente de pagos formal y profesional.

Adicionalmente, los programas de gobiernos, a través de sus bancos centrales siguen su curso para desarrollar sistemas de pagos instantáneos y monedas digitales. El Banco de Inglaterra, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo vienen adelantando programas para generar dichos servicios de manera universal a la población. Esto,

sin duda, genera retos y desafíos a la banca comercial que, para mantenerse a la vanguardia, realiza ofertas de servicios integrales donde sus portales y aplicaciones ofrecen nuevos servicios y nuevas funcionalidades para sus clientes.

En América Latina, la explosión de plataformas, aplicaciones y pasarelas para realizar pagos es un hecho sin precedentes. Si bien es una expresión del libre mercado y de la iniciativa privada, siempre

hemos considerado que la misma debe ser acorde con los arreglos institucionales vigentes, con el fin de impedir que un tipo particular de actividad cuente con ventajas desde el punto de vista normativo. La equidad en las normas para todos los jugadores del mercado siempre será una condición para que el desarrollo del mercado sea balanceado.

El mundo también se sorprende recientemente con la aparición del sistema de pagos de India, quien en semanas anteriores anunció el retiro de billetes y monedas en circulación dado el profundo éxito de su programa de pagos instantáneo. El UPI (Unifed Payments Interface) apunta a ser un sistema que se consolidará en muy pocos años, ya que

hoy se calcula que el 75% del comercio al por menor se paga a través de UPI, mientras que ya se contabilizan un total de 500 millones de cuentas abiertas a través del sistema. El primer ministro de la India, Nareda Modi, ha insistido en que dicho país pronto será el primer lugar sin efectivo del mundo. Un reto nada fácil para una nación de 1.400 millones de habitantes, una tasa de pobreza del 15% de la población, y que habla cerca de 22 idiomas.

No en vano, la Revista The Banker, en su edición de noviembre de 2023, plantea la idea que, ante el éxito de UPI, más de un país adoptará o “importará” su modelo de operación como solución a la imperiosa necesidad de adoptar una política masiva de pagos digitales. Si bien muchos países de América Latina vienen estudiando el tema, tal y como lo hemos documentado en ediciones anteriores de este informe, no es descartable que el éxito de UPI pueda servir de modelo a aquellos países que están rezagados en este campo en el futuro próximo.

En esta edición del Reporte de Inclusión Financiera de FELABAN, queremos mostrar nuestras tradicionales cifras de seguimiento a la oferta de inclusión financiera en los países de América Latina, así como, una revisión de otra dimensión que viene ganando relevancia: la inclusión financiera a los migrantes.

La región afronta un verdadero mare magnum de temas de migración desde hace aproximadamente un lustro. En algunos casos se generan delicadas crisis humanitarias, a las cuales ni la sociedad ni la banca pueden ser indiferentes. Por el contrario, existe evidencia teórica y documental que la inclusión financiera profesional puede aportar una gota de bienestar en el océano de dificultades. Incluir personas para formalizarlas y permitirles autonomía económica y financiera trae beneficios en esta nueva realidad. Los gobiernos, las entidades multilaterales y la banca comercial pueden hacer un aporte que dignifique la condición de muchos seres humanos que hoy trasiegan por las fronteras en busca de un mejor porvenir. La inclusión financiera, por tanto, tiene un aporte que en estas líneas posteriores queremos documentar e invitar a la reflexión.

Leer el reporte completo aquí.

Ver más: Citi ve un importante salto del dólar si Trump arrasa en las elecciones

Ver más: Warren Buffett no confía tanto en Apple

Ver más: Acuerdo UE – Mercosur: ¿Dónde están la “verdaderas” trabas al pacto?