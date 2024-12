FELABAN presenta su Informe Trimestral Económico Regional

12/12/2024

(Latam) El historiador israelí Yuval Noah Harari, en su último libro NEXUS (2024), hace un recorrido importante sobre las redes de la información y su importancia para la humanidad. Las mismas han permitido al género humano crecer, desarrollarse y crear registros de su existencia. Hoy, ante el auge de la inteligencia artificial, varias preguntas sobre el florecer de la misma y sobre su impacto en la seguridad, los negocios, la salud y la vida cotidiana. En declaraciones al diario británico The Guardian, el autor menciona “nunca invoques un poder que no puedes controlar”.

Con esto, advierte que la aplicación de tecnologías de gran capacidad y amplia difusión debería hacerse bajo la tutela de amplia formación, responsabilidad y, quizás, un acuerdo legal que le delimite.

El sector financiero y la banca, entonces, son sectores que necesitan abordar el tema a la mayor brevedad posible, con el mayor rigor, y construir sus propias aplicaciones de inteligencia artificial para sus propósitos corporativos. De acuerdo con el Banco Central Europeo, uno de los beneficios que la inteligencia artificial podría dejar para los bancos estaría ubicado en campos como: a) una mejor administración de los datos; b) una mayor velocidad de procesos; c) una mejor medida de los riesgos financieros; y d) una temprana detección de las amenazas a los sistemas. Igualmente, los riesgos que se encarnan estarían cercanos a: a) nuevas formas de ataque a los sistemas de seguridad; b) mayor dependencia de algoritmos y no de personas; c) temas de privacidad de los datos de los clientes; y d) fragilidad de los sistemas operativos.

Personal mas formado, cualificado y consciente del reto que el tema de la inteligencia artificial implica es una necesidad ingente. Las decisiones fundamentales y de mayor calado deberían recaer en las personas con buen juicio, criterio técnico y calificación de excelencia profesional.

Descargue el informe completo aquí

