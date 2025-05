Felix Bravo nombrado director administrativo internacional de eXp Realty

Por staff

03/05/2025

BELLINGHAM, Washington, May 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty®, la firma de corretaje inmobiliario más centrada en el agente en el planeta (the most agent-centric real estate brokerage on the planet™) y principal subsidiaria de eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunció hoy la promoción de Felix Bravo a director administrativo internacional, un paso clave que acelera la misión de la empresa de construir la agencia inmobiliaria global más empoderadora en el mundo.

Impulsando el próximo capítulo del crecimiento global centrado en el agente

Felix Bravo ha liderado algunos de los lanzamientos internacionales más exitosos en la historia de la empresa, incluyendo Perú y Turquía, cada uno marcado por un liderazgo local de confianza, una sólida activación de agentes y sistemas escalables construidos desde cero. Egipto es el siguiente, con varios mercados en desarrollo mientras que eXp avanza hacia su objetivo para 2030: 50 países y 50,000 agentes en todo el mundo.

En este rol elevado, Bravo liderará el crecimiento internacional y la innovación basada en círculos, construyendo una infraestructura de agentes en todos los países y empoderando a los líderes regionales para lanzar, escalar y mantener el éxito de los agentes a nivel local.

“Felix está desarrollando un plan de acción a escala global, basado en la confianza, los sistemas y el éxito de los agentes”, dijo Glenn Sanford, fundador de eXp Realty y director ejecutivo de eXp World Holdings. “Además del lanzamiento de países, también está empoderando el liderazgo y creando infraestructura que ayuda a los agentes a prosperar en cualquier lugar. Este movimiento le permite duplicar lo que ya está funcionando”.

El mandato de Bravo incluye el lanzamiento de nuevos países con precisión operativa, reforzar los existentes a través de la autonomía local e impulsar la alineación global a través de la habilitación de agentes, la infraestructura tecnológica y las operaciones impulsadas por IA.

“Estoy emocionado de continuar construyendo”, dijo Bravo. “He observado lo que el modelo de eXp puede hacer cuando está dirigido localmente y conectado globalmente”, dijo Bravo. “Este próximo capítulo se trata de escalar ese poder: crear sistemas que duren, líderes que prosperen y comunidades de agentes que crezcan más fuertes conjuntamente”.

Con Bravo a la cabeza, eXp Realty entra en su fase más audaz de expansión internacional, centrada implacablemente en los resultados de los agentes, la escala impulsada por la tecnología y el crecimiento duradero en todos los mercados.

Para más información acerca de la expansión internacional de eXp Realty, visite: https://exprealty.international.

Acerca de eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI es la sociedad holding para eXp Realty® y SUCCESS® Enterprises. eXp Realty es la firma de corretaje inmobiliario independiente líder mundial, con cerca de 83,000 agentes en 26 ubicaciones internacionales. Como una firma de corretaje basada en la nube y centrada en el agente, eXp Realty ofrece a los agentes inmobiliarios divisiones de comisiones líderes en el sector, participación en las ganancias, oportunidades de participación accionaria, y una red global que capacita a los agentes para construir negocios prósperos. Para más información acerca de eXp World Holdings, Inc., visite: expworldholdings.com.

SUCCESS® Enterprises, anclada por la revista SUCCESS®, ha sido un nombre de confianza en el desarrollo personal y profesional desde 1897. Como parte del ecosistema eXp, la firma ofrece a los agentes acceso a recursos valiosos para mejorar sus capacidades, hacer crecer sus negocios y lograr el éxito a largo plazo. Para más información acerca de SUCCESS, visite success.com.

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Estas declaraciones reflejan las expectativas actuales de la empresa y de su administración, pero implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían afectar sustancialmente los resultados reales. Estas declaraciones incluyen, sin limitación, declaraciones sobre la estrategia de expansión internacional de la empresa, incluidos los lanzamientos anticipados de nuevos mercados, el crecimiento esperado de los agentes en las regiones globales, la efectividad del liderazgo local y los modelos operativos, y la capacidad de escalar de manera sostenible en varios países. Los factores importantes que pueden causar que los resultados reales difieran de forma material y adversa de los expresados en las declaraciones prospectivas incluyen las fluctuaciones del mercado inmobiliario, los cambios en la retención o contratación de agentes, la integración exitosa de equipos y agentes al modelo de eXp Realty, la competencia de otras firmas de corretaje y otros riesgos detallados periódicamente en los informes de la empresa presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluyendo, sin limitación, los Informes Trimestrales presentados recientemente en el Formulario 10-Q y el Informe Anual en el Formulario 10-K. No asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones, excepto según lo exija la ley.

Contacto de Relaciones con los Medios de Comunicación:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Contacto de relaciones con los inversores:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

