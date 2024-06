Fenómenos climáticos extremos: Desde La Meca a Chile, la naturaleza arremete con furia

24/06/2024

(Global) La crisis climática se hace cada vez más fuerte en un mundo dónde la mayoría mira para el costado y le resta importancia. Ningún gobierno toma el “toro por las astas” y pone en marcha sanciones, regulaciones que frenen el avance de estos fenómenos climáticos. Todos ponen por delante el poder y las ganancias económicas por encima de sus poblaciones, olvidande que a ellos deben su lugar en el gobierno.

Muertos en la peregrinación a La Meca

Aumentó a 1.200 la cifra de víctimas mortales de la peregrinación anual a La Meca, esta vez marcada por temperaturas que han rozado los 52 grados en Arabia Saudí, según datos oficiales que se conocieron este domingo 23 de junio.

De los 1.200 muertos, que han dejado las altas temperaturas en la peregrinación de La Meca, más de la mitad son de nacionalidad egipcia. Indonesia es el segundo país afectado, le siguen India y Jordania.

Un diplomático árabe afirmó a la agencia AFP que los al menos 630 egipcios identificados entre los fallecidos eran peregrinos clandestinos que no pudieron acceder a las tiendas climatizadas, mientras que un alto cargo saudita indicó que “el Estado no falló”, aunque admitió que “hubo un error de juicio por parte de las personas que no evaluaron los riesgos” de la situación.

Ola de calor amenaza a 100 millones de personas en EE.UU.

Una serie de fenómenos meteorológicos afectan a una gran parte de Estados Unidos este fin de semana con olas de calor que amenazan a cerca de 100 millones de personas y sirve de combustible para incendios, advirtió este sábado (22.06.2024) el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

En su última actualización, el NWS aseguró que “es probable que se registren récords” en temperaturas, incluidas partes del Valle de Ohio y el Atlántico medio.

Una alerta de calor está vigente en la capital estadounidense donde por primera vez desde 2016 podrían alcanzar los 37 grados Celsius (100 grados Fahrenheit).

El calor y la humedad extremos se combinarán para elevar el índice de calor (o la sensación de calor) siendo posibles 43 grados Celsius (110 grados Fahrenheit) en el sur del Atlántico medio.

Varios muertos por lluvias en Guatemala

La temporada de lluvias en Guatemala ha provocado, hasta este viernes, la muerte de al menos diez personas y la inundación de varias comunidades en la costa sur del país, informaron fuentes oficiales.

Los fallecimientos se debieron a derrumbes, inundaciones, ríos desbordados y otros incidentes ocurridos en los departamentos de Suchitepéquez, San Marcos, Guatemala Quiché y Jalapa, de acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Las inundaciones en esta región del país se deben al desbordamiento del río Los Esclavos, el cual tiene desembocadura en el océano Pacífico y una longitud de 145 kilómetros.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) asegura que Guatemala está afectada por un fenómeno climático proveniente del Golfo de México y que en las próximas horas podría convertirse en un ciclón tropical.

Inundaciones en Chile

Más de 800 personas aisladas, mil 696 viviendas con daños y 105 mil hogares sin servicio eléctrico es el balance preliminar del sistema frontal que afecta al centro sur de Chile, según informaron las autoridades el viernes.

Las intensas lluvias asociadas al fenómeno meteorológico impactaron a varias regiones, entre ellas las del Biobío, el Maule, O’Higgins, la Metropolitana, donde se encuentra la capital, y Valparaíso.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), hay mil 678 viviendas con daño menor, 18 con afectaciones mayores y dos mil en evaluación.

Grecia combate decenas de incendios forestales

Bomberos luchan contra decenas de incendios que se han declarado en todo el territorio griego. Los bomberos informaron, el viernes 21 de junio, que se han registrado 64, de los cuales 46 fueron sofocados antes de expandirse, están tratando de controlar 18. Veranos calurosos, secos y ventosos, relacionados directamente con el cambio climático, es la explicación que le encuentran los científicos a esta situación.

Las temperaturas en ese país están rozando o sobrepasando los 40 grados centígrados desde el pasado martes. En esta época del año lo habitual era que oscilaran entre los 20 grados de mínima y los 33 de máxima.

El factor adicional que dificulta las tareas de extinción de estos son los vientos huracanados, que superan los 95 kilómetros por hora en algunas zonas del país.

Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el aumento de las temperaturas causado por las emisiones de combustibles fósiles, que produce el hombre, está alargando la temporada de incendios y aumentando la superficie quemada.

