Fidelización y racionalidad en la contratación de plataformas SVOD

(México) Las plataformas de video bajo demanda por suscripción (SVOD) enfrentan una creciente competencia desde 2020. La pandemia no solo aceleró la adopción y expansión de esta vía de acceso a contenidos audiovisuales, debido al confinamiento y la necesidad de entretenimiento, sino que también precipitó un dinamismo competitivo y una transformación en las preferencias con el lanzamiento de plataformas SVOD de grandes jugadores como Warner Bros. Discovery, Paramount y Disney.



No obstante, la diversificación en la oferta de plataformas encuentra una barrera importante: la restricción presupuestal de los usuarios. En respuesta, estas plataformas han buscado diferenciarse incorporando nuevos contenidos, por ejemplo, al transmitir contenido deportivo en vivo como estrategia clave.



Deportes En Vivo: Vía de Fidelización en el Mercado SVOD



Históricamente, las plataformas habían basado su competencia en el lanzamiento de producciones originales, que podían verse en cualquier momento y consumirlas en su totalidad en un mismo día, fenómeno conocido en inglés por el nombre de ‘binge-watching’. Aunque ello implicara menor fidelización de los usuarios.

No obstante, esta forma de liberar los contenidos, especialmente en el caso de las series, con temporadas promedio de 10 episodios, pasó al formato clásico de estrenar un episodio por semana, para generar un mayor incentivo a la contratación por un periodo aproximado de 2.5 meses. Aunque los usuarios podrían esperar a que toda la temporada estuviera disponible y contratar la plataforma solo por un mes, en lugar de pagar por tres meses.



Con los deportes en vivo, que continúan ganando preferencia año con año, esta forma de consumo es totalmente diferente. No tendría sentido esperar a que termine la temporada de la NFL y luego contratar la plataforma para ver todos los partidos. Si la temporada dura seis meses, los fanáticos estarán comprometidos con la plataforma durante todo ese tiempo.

Oferta de Contenido Deportivo de Principales Plataformas de Streaming