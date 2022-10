Filtros de Instagram: Una herramienta clave para el branding de las empresas

30/10/2022

Por: Ari Lisjak – CEO de Isource Marketing.

Si eres usuario de Instagram seguro que te has tomado más de una foto, le has agregado un filtro de los muchos que ofrece esta plataforma, y has retratado y compartido tus momentos especiales a tus familiares y amigos. De acuerdo con Semrush, con base en el tráfico total del sitio web, Instagram es uno de los 10 sitios más visitados a nivel global, con 2.9 mil millones de visitas mensuales. Así mismo de acuerdo con eMarketer, la aplicación llegará a los 226.3 millones de usuarios en Latinoamérica cerrando el año 2022, esta cifra representa un aumento del 4% respecto del año pasado. En este contexto, una de las herramientas de la aplicación que ha tomado más fuerza y que ha contribuido en ese crecimiento en los últimos años es el uso de los filtros.

Los filtros de Instagram son una práctica que se ha vuelto popular, y prácticamente de uso obligatorio para cualquier instagramer. Pero ¿sabías que la elección de un filtro es un elemento fundamental a tener en cuenta, para que tus publicaciones se destaquen sobre las demás?. Seguramente en esta época de Halloween ya has visto gente en instagram con colmillos, caras terroríficas, murciélagos volando, entre otras imágenes creativas y divertidas.

Pues bien, estos efectos en los filtros se logran gracias a la realidad aumentada. Sin duda para el mercadeo de hoy en día y para las empresas, un buen branding busca que los clientes queden impactados con lo que ven, de tal manera que no se olviden de la marca, ya que es común que los usuarios accedan a un filtro porque vieron que alguna marca y/o usuario lo utilizaron. Esta herramienta hace que la marca esté actualizada y conectada con los usuarios en sus momentos de ocio y esparcimiento, y su potencial más llamativo es que son viralizables.

De hecho, hay instagramers que desconocen de la existencia de determinada marca, hasta que usan su filtro porque ven que es divertido y porque son populares en fotos y videos de los demás usuarios. Esta herramienta es una óptima oportunidad para dotar a las marcas de una presencia más original, creativa y divertida.

4 ventajas de utilizar los filtros de Instagram en beneficio del branding de las empresas: