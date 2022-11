Finalizó Argentina Fintech Forum 2022

03/11/2022

Con el auditorio de La Escondida-Dorrego colmado, se desarrolló la segunda jornada del evento más importante de la industria fintech en Argentina, que la Cámara co-organiza con CMS. En esta oportunidad, con un formato presencial que complementó la jornada virtual de ayer, 46 speakers distribuidos en 10 paneles abordaron algunas de las temáticas más actuales y desafiantes del mundo de las finanzas tecnológicas con perspectiva local, regional e internacional.

Ignacio Plaza, presidente de la Cámara Argentina de Fintech, dio la bienvenida a los más de 800 asistentes, recordando que “cuando arrancamos hace 5 años éramos 13 empresas. Hoy somos 230 socios, casi un 70% de las compañías del país, lo cual muestra un gran nivel de representación. El sector tiene una tasa de crecimiento del 32% anual y emplea a 26 mil personas”.

“Estamos muy felices por cómo el evento crece año tras año. En esta edición superamos las expectativas en cuanto a la cantidad de asistentes y tuvimos una calidad excepcional de speakers y sponsors. Participaron representantes de organismos públicos con los que trabajamos día a día, enriqueciendo el debate y sumando diferentes perspectivas. Es indudable que Argentina Fintech Forum se consolida como uno de los eventos fintech más importante de la región” concluyó al final del día Mariano Biocca, Director Ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

Los paneles y los conceptos más destacados

1- QR Interoperable: análisis y perspectivas a 1 año del lanzamiento

Agustin Onagoity | Sr Director, Mercado Pago

“El balance es muy positivo. Cuando hace 4 años decidimos traer este medio pago a la Argentina significó un paso para la formalización de la economía, la lucha contra el efectivo y hoy observamos la masividad que ha tenido. Mercado Pago cuenta con más de 1,5 millones de comercios cobrando con nuestra solución, de los cuales un 98% son micro empresas. Además, tenemos más de 5 millones de pagadores únicos usando QR.”

Lucas Gracia Nougues, Head of product Prisma Medios de Pago

“Estamos en una industria que viene caliente con la llegada de las fintech. Creció la competencia con muchos jugadores adelantándose en la cadena de valor. Como rol de adquirente, nosotros teníamos el desafío de integrar a los comercios y que se hicieran amigos de esta nueva forma de pago y al mismo tiempo nosotros teníamos que integrarnos también. Las transferencias 3.0 permiten hacer crecer la industria y la interoperabilidad hace simple lo que antes podía ser complicado”.

Rodolfo Eve | Strategy & Innovation Lead, COELSA

“Nuestro rol es ser el impulsor de la industria. La interoperabilidad es una realidad que llegó para quedarse y hoy tenemos registradas 147 millones de cuentas. Tenemos desafíos grandes y que ilusionan: llevamos siempre como bandera la libertad de operar, generar una inclusión real y pensar un modelo de escalabilidad”.

Matías Gutierrez Girault | Gerente de Sistemas de Pago, BCRA

“Los números son muy buenos y estamos muy contentos con la evolución de los pagos QR. Los pagos digitales vienen ganando representación dentro del tamaño de la economía. Los pagos por transferencia con QR interoperable ascienden a 170 mil por día lo que equivale a unos 5 millones por mes en septiembre. Salimos a la calle para ver qué pasa con la interoperabilidad, porque nuestro rol es aceitar el vínculo del cliente con los diferentes actores de la industria. Observamos que todavía hay desconocimiento en los comercio que se puede solucionar con diálogo e información”

Romina Simonelli | VP Payments, Ualá

“Una de las conclusiones que sacamos en este año de interoperabilidad es que todavía tenemos mucho espacio para crecer porque tenemos por delante ganarle al efectivo”.

2- Pagos digitales: actualidad local y regional

Santiago Fernandez Nuñez | Business Development Manager, Worldpay

“Los pagos con criptomonedas llegaron para quedarse. Argentina es uno de los países con mayor adopción del mundo y tenemos muchas posibilidades de desarrollarnos. A nivel global tenemos más de un millón de comercios con sistema de pay by cripto. Además, El 86% de los bancos centrales del mundo está analizando la implementación de monedas digitales.En la región los países más avanzados son Brasil y Uruguay”

Victoria Gonzalez | Head de Customer Experience, Getnet

“Gran parte de nuestro trabajo es gestionar esa información que se genera en los usuarios y ponerle inteligencia para hacer una nueva experiencia más enriquecedora. Por eso es fundamental cómo hacemos cada uno de nosotros para innovar en todos los pasos que los usuarios hacen en las plataformas. Con la inteligencia del análisis de los datos tenemos que trabajar para prevenir los diferentes fraudes que hoy observamos en el sistema de pagos digitales”.

Roman Sarria | CEO Mobbex

“Cada día tenemos que resolverle los problemas a los usuarios a la hora de pagar. Y lo que se observa es que cada vez más fintech resolvemos más cosas. Vamos a un escenario donde todos los comercios acepten todos las formas de pago. El sistema buy now pay later tiene mucha utilidad en el interior del país donde se demuestra la verdadera inclusión financiera”.

Fabricio Ladjet | Head de Producto, Naranja X

“El efectivo de por sí tiene muchas fortalezas pero también debilidades. Por ejemplo, el dinero que tenés en tu billetera hoy se devalúa un 0,26%. Si en cambio lo tuvieras en una billetera digital se puede combatir parte de esa devaluación. A futuro estamos viendo con buenos ojos la implementación del sistema by now pay later”.

Jessica Rodríguez | Sr Director, Head Merchant Sales & Acquiring Southern Cone, Visa

“La identidad digital es el hecho que se desprende del open banking, es esa información relevante que se genera a partir de nuestros hábitos de pago. Solo en Estados Unidos por cada segundo se producen 1,7 mb de información potencial para generar nuevas experiencia de pago. El desafío actual es cómo nos preparamos para el futuro y cómo generamos la inclusión financiera. Tenemos que saber que estamos en un negocio que cambia todos los días”.

Mariana Sigal | VP Alianzas y Estrategia, Geopagos

“Argentina está muy bien posicionado en la región de América latina con relación a los pagos digitales porque hay países en que aún están con tasas de 82% de operaciones en efectivo”.

3- La nueva ola de VC en Fintech

Bianca Sassoon | Managing Partner, 17Sigma

“Venimos de un año 2021 con récord de inversiones de venture capital y hoy nos damos cuenta que hace falta que los fondos nos concentremos en estadios embrionarios. porque de lo contrario será muy difícil hacer crecer el ecosistema en la región. La educación financiera es clave para hacer crecer la región a través de las fintech. Por ejemplo, el 90% de la población de México no tiene seguro de salud y ahí hay una oportunidad muy grande para desarrollar la importancia de la información y de estar cubierto con un seguro”.

Ignacio Plaza | Managing Partner, DraperCygnus

“Creo que las oportunidades de inversión en la región están en el estadío temprano de los proyectos y es gigante. También vemos que el estadio más tardío se quedó sin inversores y que hay un mayor equilibrio en el ecosistema porque el año pasado estaba más desbalanceado hacia el inversor”.

Tomás Braun | General Partner, Kalei Ventures

“Hoy tenemos muchas más opciones que hace 4 años. Hubo una primera etapa en darle chances a fintech que apuntaban a la base de la pirámide. Vamos hacia una nueva etapa para darle más valor al segmento de empresas. Buscamos soluciones de nicho, que entiendan la cadena de valor de negocios específicos. Por ejemplo, hoy vemos más jugadores en el negocio de la emisión de tarjetas y en este sentido observamos que las fintech van a seguir ofreciendo más innovación”.

Andrés Fleischer | Managing Partner, Ripio Ventures

“Invertimos en algo que creemos con mucha convicción. Estamos buscando una internet más libre y por eso buscamos empresas que están creando productos para la web 3.0: en nuestro caso solo invertimos en proyectos web 3.0”

Juan Manuel Porcaro | Director Ejecutivo ARCAP

“Hay 90 nuevos fondos en la región buscando oportunidades de inversión”.

4- Finanzas Embebidas. Llevando Fintech a nuevos horizontes

Candelaria Villagra | Gerente Comercial Banca Digital, Bind

“Nos enfocamos en ver a las finanzas embebidas como banking as a service. Asistimos a muchas billeteras virtuales para que puedan llegar a millones de usuarios. En esta coordinación entre bancos y fintech podemos pensar soluciones a empresas y comunidades para beneficiar a sus clientes.

Gracias a la tecnología hoy podemos cambiar rápido: si mañana el consumidor quiere otra solución nosotros podemos cambiar en los tiempos que el consumidor necesita”.

Hanna Schiuma | CGO, Callao

“En 1994 Bill Gates dijo que hacer banking es necesario, pero los bancos no lo son. Es interesante pensar que desde hace muchos años se piensa en dar servicios financieros por fuera de los bancos tradicionales. En nuestro caso pensamos en soluciones para pagos, préstamos y manejo de activos.

La flexibilidad de las finanzas embebidas nos permite ir con precisión hacia dónde está el consumidor.

El costo de adquisición de un cliente para un banco está entre 60 y 100 dólares, pero con finanzas embebidas el costo es muchísimo más bajo”.

Christian Balatti | CPO, PersonalPay

“No es casual que una empresa como Telecom haya decidido involucrarse en el mundo fintech. tenemos la oportunidad de ofrecer un mejor servicio, simple y confiable y generar al mismo tiempo una fuente de revenue. Cuanto más grande es la comunidad más chances hay de direccionar el consumo a través de las finanzas embebidas”

Romina Gava | Gerente de segmentos y productos minoristas, Banco Macro

“Hace algunos años era difícil pensar que bancos y fintech podamos compartir un panel, hoy lo vemos posible gracias a las finanzas embebidas. Sabemos que hay más de un 50% de la población que no está bancarizada y tenemos en común un desafío muy grande. Las finanzas embebidas permiten relevar más y mejor información del cliente, lo cual hace que las soluciones sean mucho más relevantes y pertinentes para los usuarios y eso se gana en fidelidad”

Hernán Olivieri | CEO, Cobro Inmediato

“Tenemos la posibilidad y la responsabilidad de diseñar servicios para personas que hoy no tienen la chance de invertir o ni siquiera tienen crédito formal”.

5- Keynote Citi: ‘Panorama Global de CBDCs’

Driss Temsamani | Managing Director – Head of Digital, Citi Latin America

“Estamos al límite del uso del dinero en efectivo si éste no cambia de forma. Necesitamos casi de manera urgente una infraestructura para movilizar el dinero con cero costos. Por eso es indispensable pensar en una moneda digital emitida por los bancos centrales. América latina es la segunda región del mundo con mayor uso de dinero en efectivo, a pesar de que el 75% de la población tiene acceso a un teléfono inteligente e innumerables billeteras digitales, entonces no es un tema de acceso. Si no se incentiva el uso del dinero digital por parte del sector público y privado, será muy difícil la adopción”

6- Desafíos regulatorios Cripto: hacia un marco normativo robusto y una adopción masiva

Martin Breinlinger | Director, CNV

“La CNV aprende sobre los modelos de negocios, sobre la tecnología y luego empapa a todo el organismo. Y los proyectos aprenden sobre la CNV e incluso ven si tienen un mercado real”.

“El año que viene habrá un nuevo sandbox regulatorio”

“Entre 2019 y 2022, hicimos 53 intimaciones al cese, que es cuando vemos que lo que se está ofreciendo tiene alguna relación con un valor negociable”

“En CNV lanzamos alerta al inversor, que es básicamente decirles esta empresa está asegurando valores que no son del mercado y no está asegurada”

“La CNV está trabajando en una regulación de publicidad cripto, que suele ser muy agresiva, anunciando una rentabilidad del 20%. Y esto no puede pasar”.

Julián Colombo, Head of Policy, Bitso

“No nos gusta escaparle a la regulación, no creemos que sea mala. Pero ¿cómo regulás algo que todavía no lo está y lo haces articular con algo que sí está regulado, ese es el desafío”.

“La capacitación financiera es la clave para diferenciar los productos buenos y sólidos. Es educar al consumidor y al inversor, y no es una responsabilidad solo del regulador. La información clara es fundamental”.

Juan Pablo Fridenberg, Director de Asuntos Públicos, Lemon

“La inversión crece incluso en mercados que están a la baja, y eso es por los beneficios que tiene la tecnología. Ya hay desarrolladores nativos de Web3 y eso hace que se vean más productos en el día a día.” Juan Carlos Otero | Presidente, UIF

“En septiembre del 2023 comienza la Evaluación internacional del GAFI. El desafío es trabajar en coordinación con el sector privado. Lo que se evalúa es al país. No, a una gestión”

7- El poder de Latam en Fintech

Diego Perez | Presidente, AB Fintechs

“Open banking y open finance en Brasil es una realidad, está funcionando y llegando a los usuarios finales con productos y data verdadera”. “En Brasil tenemos mucho campo más por crecer, un largo grupo de personas que no tienen acceso a los bancos. Podemos ofrecerles inclusión, es importante ofrecerles los servicios básicos”

Roberto Vargas | Presidente, Fintech Perú

“En Perú el Banco Central recientemente lanzó una regulación para que las billeteras sean interoperables a partir de marzo 2023. Y creemos que se vio impulsado por la interacción del Banco Central de Brasil”

Rafael Gago | Coordinador General, FinteChile

“La ley fintech fue un gran camino por recorrer, pero finalmente la tenemos, es un gran dinamizador de la industria. Chile es una tierra fértil para hacer fintech, con las reglas de juego claras”

Jorge Mancebo | Director, ADOFintech

“Solo se llega más rápido, y acompañado se llega más lejos. Por eso hay que aprovechar el networking entre las fintech de la región, eso permitirá un mayor crecimiento regional para las empresas,. Lo que pasa con el open banking en República Dominicana es maravilloso. Tenemos muy buena relación con los reguladores. Tenemos que dejar de ser una economía de playas y bananas, tenemos que exportar servicios”.

8- Los desafíos de integración entre DeFi y Fintech

Diego Gutierrez Zaldivar | CEO, IOVLabs

“Si la tecnología aporta valor a las personas, no solo es una cuestión de cómo nos acomodamos a los marcos regulatorios, sino que también los reguladores van a tener que adaptarse”

Mauricio Velez | CEO, 2Pi Network

“Están empezando a surgir soluciones que se anticipan a las regulaciones, como que la industria sola se está anticipa. Entonces vemos dos mundos, uno más de opensource y open banking, soluciones que surgen de la industria misma”

Ana Massacane, CMO Satoshitango

“DEFi es la evolución de las finanzas donde hay menos errores, menos costos. Para dar respuesta a lo que necesita el usuario tenemos que seguir dialogando con el sistema tradicional”

Rodolfo Andragnes | Presidente, ONG Bitcoin Argentina

“Para Defi, hay un montón de trabajo todavía para mostrar que los contratos funcionan, hay mucho por entender. Lo que no cambia es la gente. Siempre quiere tener a quien hablarle, a la gente no le importa la descentralización”.

9- Crédito digital: actualidad y nuevos negocios

Julian Sanclemente | CEO, Alprestamo

“Desde la pandemia las personas están empezando a obtener productos financieros en los canales digitales. La evolución no solo está en las personas, que confían en empresa que antes no conocían, sino también en las entidades financieras”.

Rosario Estevarena |Gerente Regional de Legales & Cumplimiento, Afluenta

“En Afluenta tenemos un proyecto que permite que cualquier inversor pueda operar con stablecoin, ingresando con moneda local en México, Perú o Argentina. Hay inversores y también solicitantes”.

Juan Francisco Salviolo | CEO, Waynimovil

“Vemos cómo impacta la macroeconomía. La suba de tasa en los últimos dos meses, estamos obligados a pasarla a pricing”.

Ezequiel Weisstaub | CEO, Credicuotas

“Crédito es un vertical que está muy expuesto a las variables macroeconómicas del país. Y en este contexto, de inflación acelerada, es muy desafiante por los segmentos a los cuales les prestamos (bajo o medio bajo)”,

10- Educación, Inclusión y Tecnología: hablemos en serio

Celeste Izquierdo | Directora Nacional de Inclusión Financiera y financiamiento social, Ministerio de Economía

“Junto a la CNV, el Ministerio de Educación y el Instituto de Formación Docente estamos capacitando docentes para que lleven educación financiera a las aulas, y así focalizarnos en quienes tienen influencia en el territorio”

Ignacio Carballo | Economista, Investigador y Docente

“Sabemos que los talleres presenciales pueden tener impacto, pero les falta escala. El financiamiento para esto ha de ser público y privado”. “Nadie nos enseñó usar Instagram, Whatsapp. Si el producto es lo suficientemente sencillo, las barreras para utilizarlo desaparecen. Y esta es una gran responsabilidad”

Inés Nevarez | Presidente y Fundadora, Fundación Construyamos

“La educación en este momento necesita un cambio. Tiene que reconocer al alumno como un sujeto que no es el receptor del conocimiento, hoy se elige el conocimiento. Educar es brindar este conocimiento para adquirir destrezas, habilidades que mejorarán nuestra calidad de vida. Pero si las personas no sienten que esto vaya a pasar, entonces no toman esa educación”,

Marisa Bircher | Secretaria para la Igualdad de Género, GCBA

“El Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de educar a los niños, ya desde el primer grado, porque después empiezan las brechas, sobre todo entre hombres y mujeres. Es responsabilidad del Estado acercarles esta información a temprana edad”. “La igualdad, al fin del camino, es lo que nos va a generar mayor crecimiento. Estas herramientas le están cambiando la vida al mundo, y más a las personas que están en situación de vulnerabilidad”.