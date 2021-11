Finalizó la cuarta edición de Argentina Fintech Forum

Por staff

26/11/2021

Culminó una semana importante en la agenda fintech de todos los años. Con un formato híbrido, acorde a los tiempos post-pandemia, los mayores referentes de la industria se dieron cita durante 3 jornadas para analizar las principales tendencias y perspectivas del sector.

Por la mañana, Santiago Gorla, CEO de COFA, moderó el panel Crédito digital y escenario post COVID. Salvador Calogero, Expansion and New Business Director de Wenance afirmó que: “La pandemia fue un factor de aceleración y de aceptación de los medios digitales. Tuvimos que trabajar mucho en el canal digital. El cliente se volvió más precavido, ya no toma todo el monto disponible sino el que necesita solicitar”. En relación a los cambios de comportamiento de los clientes, Juan Francisco Salviolo, CEO Wayni Móvil, agregó “antes, el 70% de los usuarios necesitaba algún tipo de asesoramiento para sacar el crédito, hoy el 90% hace todo el proceso solo. Vemos gente que autogestiona sus necesidades”. Ezequiel Weisstaub, CEO de Credicuotas comentó que la empresa había multiplicado por tres su portfolioen el último año. “Nuestras empresas son livianas, aprenden rápido, estamos hechos para estos contextos en los que solo el 20% tiene acceso al crédito, por lo cual la parte baja de la pirámide reclama ser incluida”, señaló. Por su parte, Pablo Blanco, CFO de Alprestamo comentó que “la gente se focaliza en procesos que tienen que ser más simples. Es un segmento que migró, creció y tiene requerimientos muy sólidos de velocidad y seguridad. Eso obliga a la industria a mejorar nuestro front, nuestro core y la capacidad de analytics, para generar una oferta acorde, que no sobre endeude y que sea rápida y simple”. En relación a un tema central de este tipo de empresas, Salviolo comentó: “la originación que tuvimos fue muy grande. Vimos que se complicó un poco cuando se acabó el IFE y se disparó la inflación. Hoy la mora a 90 días, en primeros clientes, está en un 16% aproximadamente”. “Tenemos que trabajar en conjunto como industria para resolver un el tema del fraude”, concluyó Blanco.

Sergio Miller (Data & Analytics Director para Argentina, Paraguay y Uruguay), Martina Gonzalez (Gerente de Marketing) y Luciano Bernardoni (Sales Manager Argentina) presentaron un informe sobre el sector de Crédito Digital elaborado por Equifax en conjunto con la Cámara Argentina de Fintech, en base a datos proporcionados por empresas del sector. En relación a las expectativas, Miller sostuvo que “solamente un 9% de las compañías espera que el año próximo sea peor que el actual. Un 91% cree que será igual, mejor o mucho mejor. El grupo que piensa que mejorará el año próximo representa casi el 65% del mercado, una expectativa súper positiva”. Y agregó “solo un 4,5% estaba piensa decrecer en dotación. El resto, crecer”. En cuanto a la mora, “un 33% cree que va a aumentar, mientras que un 50% considera que va a bajar, dato que habla de una expectativa de recuperación económica”. Bernardoni comentó que “respecto al rango etario, las fintech apuntaban a un público de entre 25 y 50 años, y la pandemia y la aceleración de la digitalización hicieron que se sume un rango etario mayor que tal vez no estaba contemplado”. De allí que el 23% del público de estas empresas es de un rango mayor de 50 años. Y completó: “También la idea original de las fintech era sumar un público con un rango de ingresos medios y la pandemia hizo que se incorporaran muchas personas con ingresos bajos. Ahí también nos llevamos una sorpresa. Mucha gente que no tiene forma de demostrar sus ingresos está ingresando a este segmento a pedir productos crediticios. Porque pre-pandemia, tenían que ir físicamente a los lugares tradicionales donde les solicitaban algún certificado de ingreso. Hoy las fintech se inclinan por las analíticas, indicadores donde pueden ver cómo es la conformación familiar y cuál es el ingreso de esas personas y su comportamiento y otorgar un crédito, un préstamo o tarjeta a personas que antes no podían demostrar un ingreso”. Miller cerró diciendo “Las fintech se mostraron preocupadas por la falta de data para el segmento no bancarizado, los no incluidos financieramente. Es un tema problemático porque no cuentan con historial crediticio de ningún tipo. Y cuando se quieren hacer modelos estadísticos no hay información”.

Al mediodía fue el turno de Fintech y PyMEs: el rol de las plataformas FCE, panel moderado por el especialista en PyMES Facundo Farías. Bruno Cosentino, CEO de Invoition, aseguró: “La factura de crédito electrónica se aprobó en 2018 y terminó de implementarse en 2019 y logró simplificar la vida de las PyMES. Es un instrumento que ha demostrado mucha robustez. A medida que las pymes se enteran de su simplicidad, la usan cada vez más. Gracias a la FCE las PyMES obtienen no solo la certeza de cobrar, sino la posibilidad de ampliar su cartera de crédito, porque no impacta sobre el cupo de crédito que pueda tener en un banco“. Hernán Visconti, CEO de BILL comentóque “El sistema fue evolucionando desde su implementación. El listado inicial de 1613 grandes empresas receptoras se fue ajustando, para terminar hoy en 1300 compañías” y más tarde agregó: “Más de 180.000 empresas emitieron facturas electrónicas. Y del total de facturas un 38% fueron aceptadas. Durante noviembre se emitieron unas 220.000”. Pablo Sanucci, CEO de Invoitrade predijo: “En los próximos5 años todos los países de la región adoptarán este instrumento, y eso va a fortalecer el financiamiento de las Pymes. Lo importante es que genera un activo cuyo propietario es la PyME. Como en toda innovación, la evangelización es difícil y en este sentido, la pandemia jugó a favor”. Y Cosentino concluyó: “Las plataformas venimos a democratizar y correr los límites. Somos fintech, tenemos una capilaridad mayor que una entidad tradicional, podemos llegar a PyME’s que están muy lejos, que tienen poca capacidad o que están recién empezando. Y además, ponemos al alcance de los tomadores de crédito una cartera de pymes que no tenían a la vista”.

Paul Melby, Senior Vice President, Artificial Intelligence and R&D de Vesta, tuvo a su cargo la charla Inteligencia artificial y su impacto en la ciberseguridad y comentó que “Los fraudes fraude con tarjeta no presente (CNP), están superando el crecimiento del e-commerce, y es un gran problema para varios comerciantes. Y como en este tipo de fraudes son mayormente responsables los comerciantes, es fundamental que cuenten con sistemas de seguridad” Y agregó “El fraude cambia muy rápido y usar modelos entrenados con los datos más recientes es un paso realmente crítico” Por esto es necesario, automatizar ese proceso de reentrenamiento y avanzar constantemente en sus modelos para incorporar los datos más recientes.

El panel Transferencias 3.0: la recta final estuvo moderado por Romina Simonelli, VP Payments de Ank. Sergio Terziotti, Head of Instant Payments de Prisma Medios de Pago sostuvo que: “cuando hablamos de interoperabilidad hablamos del trabajo entre las redes existentes para cruzar las transacciones de los usuarios. Venimos trabajando con Coelsa y Link desde hace más de 6 meses para tener todos los casos de usos garantizados. El principal desafío era armar la infraestructura de las tres redes y que ningún usuario se sienta preso de un sistema de pago”. Al respecto, Atilio Velaz, CEO de Coelsa, comentó que “El mayor desafío es que funcione la interaoperabilidad para el usuario y que sea inmediato, que sea fácil y que la adopción sea masiva. El QR es un sinónimo de inclusión. Coopetir es la palabra clave para ser mejores en la industria”. Maia Eliscovich, Head de Ualá Bis y Merchant Acquiring de Ualá manifestó que: “esta interoperabilidad es casi única en el mundo y lo más importante es identificar cuáles son las necesidades de cada uno de los actores del sistema. Queremos que para el comercio sea tan fácil aceptar dinero en efectivo como un sistema de pago con billetera digital. Por eso propiciamos el pago inmediato a los comerciantes. El pago inmediato nos pondrá mucha presión a todos los actores para hacer mejores servicios en el mercado”. Por su parte,Agustín Viola, Director de Mercado Pago dijo que “el uso masivo del QR dependerá de la educación que se lleve a cabo sobre los usuarios. Hoy 8 de cada 10 transacciones siguen siendo en efectivo y 6 de cada 10 personas no usan cuenta bancaria por eso el desafío es la inclusión financiera y superar la barrera del efectivo. Velaz concluyó” En un año espero que hayamos logrado mayor inclusión más allá de la edad y ojalá que estemos terminado 2022 con 8 de cada 10 pagos en billetera digital”.

Finalizando Argentina Fintech Forum, llegó el turno de otro de los temas del momento: Escenario cripto en Argentina, con la moderación de Santiago di Paolo, Head of Community, Growth and Research de Lemon Cash. Agustín Gallo, Chieff Growth Officer de Prex declaró: “cualquier persona que quiera comprar una criptomoneda hoy tiene un ambiente seguro y confiable. Es la revolución del dinero, cripto es una realidad. En Prex hicimos un circuito cerrado de compra y venta de criptomonedas para asegurar la liquidez. Hoy lo que nos piden es abrir el ecosistema. La seguridad, la liquidez inmediata y la educación es lo que más piden los usuarios”. Según Gabriel Acosta, Global Head of Compliance & AML de Ripio, “bitcoin es como el comienzo de Internet: al principio hubo muchas dudas y con el tiempo se fueron eliminando y atravesando muchas barreras. La tecnología del bitcoin y blockchain es el nuevo paradigma del dinero. La adopción masiva de criptomonedas no será inmediata pero ocurrirá y será con las entidades financieras tradicionales y virtuales dentro del sistema. Hoy Argentina es el décimo país en la operatoria en criptomonedas”. Y advirtió: “En el mundo cripto aquel que ofrezca ganancias exorbitantes en poco tiempo es una estafa”. Por su parte, Camilo Cristia, CEO de Let’sBit declaró: “Bitcoin es la forma de expresar un valor de forma descentralizada. El bitcoin es al dinero lo que Internet fue a la comunicación. La adopción de criptomonedas es innegable, mucho más allá de la volatilidad del precio y de los usos que puede tener. Blockchain es como el protocolo TCPIP: al comienzo nadie lo usaba y hoy todo pasa por allí. No todos usaremos criptomonedas pero sí en algún momento nuestra vida se cruzará con plataformas de blockchain”. Matias Bari, CEO de SatoshiTango consideró que “estamos viviendo una disrupción a la altura de Internet, la electricidad y la imprenta. En cuanto a adopción, en Argentina estamos a la par de todo el planeta”. Y en relación al tema regulación dijo que “en todas las industrias las regulaciones son inevitables y en este caso debería estar orientada a cuidar al usuario y luego permitir a las empresas desarrollarse de manera sustentable en su negocio”. Sobre este mismo tópico, Gallo agregó “lo importante es trabajar con el ambiente público y privado de manera cooperativa. La regulación es sana porque ofrece reglas claras para todos los actores”. Para Acosta “La regulación debe ser un instrumento para generar un horizonte de previsibilidad para todos los actores”. Cristia opinó “queremos una buena regulación que no mate todo el talento que hay en la Argentina” Y citó el caso de El Salvador, “que tiene al bitcoin como moneda, está pensando en emitir un bono en criptomonedas en lugar de ir a pedir prestado dinero al FMI. Y eso cambia las ecuaciones de poder en el mundo”.