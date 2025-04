Finfluencers: Entre la educación financiera y el riesgo viral

18/04/2025

(Global) La pandemia puso de manifiesto el poder que pueden tener en los mercados los grupos de jóvenes ociosos con dinero en una mano y un móvil en la otra. Y es que muchos se lanzaron a invertir en bolsa o criptomonedas gracias a la inesperada e involuntaria cooperación entre finfluencers y compañías de tecnofinancieras (fintechs). Pero ¿qué son los finfluencers y por qué la educación financiera se está dejando en manos de estas figuras que campan a sus anchas por las redes sociales encandilando a jóvenes y no tan jóvenes para buscar dinero fácil?

“Los finfluencers son creadores de contenidos relacionados con la temática financiera. Sus mensajes, por la posición que tienen en las redes sociales, pueden tener cierto impacto”, explica Silvia Martínez, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación e investigadora del grupo GAME. “Por la materia que abordan y los efectos que pueden tener en el usuario que siga sus recomendaciones, se hace más necesaria la transparencia en cuestiones como el conocimiento o la fundamentación de sus afirmaciones y la existencia de conflictos de intereses en los consejos que comparten”, alerta Martínez.

Estas figuras acumulan millones de seguidores ávidos de información que les sirva de pista para saber en qué empresas invertir, qué acciones comprar o vender (y cuándo hacerlo), o cuáles son las tendencias del mercado. Se trata de factores que ni siquiera los expertos del sector financiero pueden saber, pero que sirven de inspiración a los seguidores de estos finfluencers a la hora de gestionar su dinero.

“Aunque en las redes sociales hay gente muy experta, también hay gente que no sabe tanto, e incluso estafadores”, explica Elisabeth Ruiz-Dotras, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e investigadora del grupo Digital Business Research Group (DigiBiz). “El mensaje es que se puede hacer dinero fácil, pero eso no existe: es necesario tener formación, conocimientos y hábitos”, alerta la investigadora, quien advierte de que “el objetivo de esta gente es vender algo y no dicen toda la verdad: puedes obtener dinero extra si inviertes, pero también puedes perder dinero“. “Si tienes millones para invertir, puedes sacar una renta al mes”, señala.

La experta alerta de los riesgos que conlleva el hecho de dejar la educación financiera en manos de personas cuya formación y experiencia no están contrastadas. “El mejor comunicador es el que va a vender más. En redes sociales no tienes capacidad de filtro: todo está mezclado y la formación no es la misma que se puede dar en escuelas o en determinados programas, porque se trata de vídeos muy cortos. En campos como el financiero, que es muy complejo, si no tienes las bases, no puedes aprenderlas un poquito aquí y otro allí”, subraya Ruiz-Dotras.

