FINNOSUMMIT 2024: Personas detrás de la innovación, clave en el éxito de las fintech

Por staff

28/09/2024

Por Álvaro Cedillo y Mónica Muñoz

(México) Con la presencia de más de dos mil asistentes y la realización de más de mil interacciones de networking, concluyó FINNOSUMMIT 2024, el cual contó con la participación de 118 conferencistas en los dos días de evento.

“Las charlas tocaron temas cruciales relacionados con los humanos detrás y delante de las Fintech como la importancia de la inclusión y la diversidad y el apoyo crucial que los inversionistas pueden aportar -más allá de los fondos- a las startups para apuntalar su éxito,” apuntó Andrés Fontao, CEO de Finnosummit. “Además, como hacemos cada año, tuvimos la presentación de algunas de las startups más innovadoras de la región en FINNOSUMMIT Challenge”.

En su participación, Karla Berman, miembro del consejo directivo de Mendel y figura clave en el mundo de la tecnología y las inversiones, aseguró que en el mundo del emprendimiento se requiere un perfil específico: personas que se automotiven. En la plática, moderada por Carolina Dorado, Executive Director of Corporate Sales and E-commerce for México de JP Morgan Payments, Berman aseveró que “en México nos faltan tres capas de diversidad; la primera son las mujeres. Solo el 20% de las startups que recibieron financiamiento en los últimos años, tiene una fundadora mujer. Tenemos que nutrir más el pipeline”.

La especialista aseguró que “es muy emocionante vivir en un país como México; veo las startups que surgen en EEUU y pienso que ya hay tanto resuelto. Nosotros tenemos tantos problemas qué resolver, que diario se te podría ocurrir una idea para una startup nueva. Cada día pienso ‘aquí hay otra oportunidad’. Hay que aprender todo el tiempo y la única manera de seguir innovando es teniendo beginners’ mind”, aseguró.

En el panel ‘Hecho por humanos: soluciones Fintech para todos los días’, Ramiro Nández, Individuals (users) Director de Mercado Pago, aseguró que el 50% de la población sigue sin acceso a productos financieros. “Cuatro de cada 10 clientes tiene ingreso de un salario mínimo o menos. Tenemos gente sub atendida y no tienen educación financiera. ¿Cómo ayudamos al cliente a entender e interactuar con productos y sentirse seguros haciéndolo? […] Imaginemos algo automatizado para un cliente de menor inversión. Tenemos que acompañar con interacciones humanas”.

Sasha Dichter, CEO & Co-founder de 60 Decibels, aseguró que hay oportunidad en Latinoamérica para invertir en el impacto del crédito en el cliente, ya que hay un gran aumento de la oferta fintech en la región y una demanda masiva por parte de los clientes. Esto en la plática ‘Reasons to believe. Lo que motiva a los emprendedores Fintech’. Explicó que se necesita más medición de impacto en LA para dirigir mejor a las empresas y atender mejor a los clientes.

“Tener un propósito es crucial, puede ayudar a crear una posición única en un panorama competitivo”, explicó Mariana Donangelo, socia de Kazzek. Por su parte, Desmond Mullarkey, líder de ingreso y crecimiento en Stripe Latinoamérica puntualizó, “No pasa nada si tu misión evoluciona con el tiempo, a veces se convierte en algo más grande […]”. Sin embargo, hizo énfasis en la importancia de integrar la misión al trabajo diario de los colaboradores. “Toma la misión y llévala a un nivel operativo con principios que la gente entienda y pueda aplicar”.

“La construcción de la confianza, es relevante, porque más de la mitad de la gente no tiene un producto financiero confiable; es un proceso de años, y ha sido una barrera para las Fintech, a pesar de que se ha avanzado mucho. Un 20% de la gente no le tiene confianza a las Fintech, contra el 6% que no le tiene confianza a la banca tradicional. La transparencia es una pieza clave para construir la confianza y cerrar las brechas que hay”, explicó Leticia Riquelme, Financial Specialist del Banco Interamericano de Desarrollo, al moderar la charla ‘La confianza en Fintech: construyendo a través de ética y transparencia’.

Felipe Vallejo, CEO de Bitso México y Presidente de la Asociación Fintech México, aseguró en el panel ‘Papás y mamás Fintech: fundadores de empresas y familias’, que “cuando te vuelves papá, te vuelves más eficiente. […] no pensábamos en los conceptos relacionados con maternidad y paternidad. No entendía para qué se requería un permiso de paternidad o por qué el permiso de maternidad tenía que durar varios meses, hasta que tuve hijos. Después de vivirlo, cambió mucho la manera de ver la operación”.

El acompañamiento a los emprendedores y el rol de los inversionistas en el crecimiento de las empresas fueron los dos temas principales de la sesión ‘Cómo entrenar a tu unicornio: la inversión más allá del capital’, en donde participaron Manuel Silva, general partner de Mouro Capital; Stefan Möller Ávlarez del Castillo, CEO y cofounder de Klar; e Iván Montoya, general partner de NuMundo Ventures.

“Las empresas no existen sin las personas que están atrás. Se invierte en una relación personal desde el principio; son inversiones muy largas, es casi como un matrimonio. A medida que las empresas crecen, se vuelven más complejas. Se tiene que hacer un ejercicio de honestidad para ver dónde puedes apoyar y no volverte un estorbo: tener una actitud de ser uno más del equipo y apartarse cuando no aportas”, afirmó Manuel Silva.

Stefan aseguró que las Fintech necesitan inversionistas especializados. “Debes rodearte de los inversionistas que están en una etapa más temprana y apoyarte en ellos para platicar con inversionistas más tardíos. Entre 2020 y 2021 entró mucho dinero al sector y aceleró decisiones que hoy han dejado heridas en el sector; pudieron haber grandes inversionistas con gran capacidad en etapas tempranas y que ellos estuvieran conscientes de que era una etapa todavía temprana”.

Por su parte, Iván Montoya aseguró que “los inversionistas dicen que la estrategia ha cambiado. Ahora no es crecer, es llegar a rentabilidad y punto de equilibrio. Tal vez antes de lo que se esperaba. Lo que sí es que vas a tener un nivel de confianza con algunos inversionistas, no con todos. En los que sí se pueda, se debe invertir en esa relación cercana”.

Ver más: FINNOSUMMIT 2024 se enfocó en el aspecto humano, uso de data y de IA

Ver más: ¿Qué es el crossborder banking?

Ver más: Proptech Latam ahora con REinn LATAM 10/10