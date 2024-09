FINNOSUMMIT 2024 se enfocó en el aspecto humano, uso de data y de IA

27/09/2024

Por Álvaro Cedillo

En el marco de la 8 edición de FINNOSUMMIT, Andrés Fontao, CEO de dicho evento, hizo hincapié en el tema central: Fintech hecho por humanos, para humanos, aseguró “diseñamos el evento y el contenido con la intención de dejar al margen las tendencias, las tecnologías, las innovaciones y poner el foco sobre las personas. Los avances exponenciales de la tecnología y la innovación disruptiva que cataliza estos cambios son muy buenos. Sin embargo, creo que tendemos a obviar los aspectos más humanos de nuestro trabajo y nuestros propósitos. Aquí se habló de las personas que están atrás y delante de este sistema; las personas que desarrollan soluciones Fintech y las que las consumen.

FINNOSUMMIT es el lugar preferido de la comunidad Fintech para reafirmar su conexión con todo el ecosistema. Durante el panel titulado ‘BanCoppel & Nu México: Historias de Tradición y Tecnología’, Carlos López Moctezuma, CEO de Bancoppel comentó la importancia del uso de tecnología que “permite personalizar los productos y servicios, al permitir tener más modelos y mayor información de los usuarios para tener mejores productos”. Por su parte, Iván Canales, Country Manager de Nu México, señaló que “el dinero en efectivo hay que digitalizarlo a modo que no sea costoso al sistema” y aseguró que hay que empoderar a los mexicanos, ya que sólo un 15% tienen tarjeta de crédito. Ambos coincidieron en que hay que construir una mejor experiencia para los clientes.

La retención de talento humano es una prioridad para los bancos y la manera de hacerlo es ofrecerles algo más que dinero, coincidieron Diana Sánchez, Head of Strategic Partnerships and CVC de HSBC México, y Alejandro Servín, Head of Open Banking de BBVA, en la sesión ‘Innovación de guerrilla. Las personas detrás de la revolución bancaria’. Sánchez aseveró que “la remuneración ya no es lo más importante; crear una cultura de pertenencia y donde se le prometa al colaborador que hará algo interesante, con un propósito, permitirá crear ese caldo de cultivo que permita tener al mejor talento y retenerlo”.

En cuanto al tema de ‘Identidad y fraude financiero en la era de la IA’, Brian Mullis, SVP Product de Chime aseguró que “la detección nuevos tipos de ataques fraudulentos mediante inteligencia artificial está muy por encima de donde estábamos hace cinco años. Tardábamos seis meses en detectarlos y ahora tardamos días”. En la plática en la que participó Iñigo Castillo, General Manager Sales LATAM de Incode,. Mullis aseguró que “es difícil aplicar formas sutiles de tratar a los clientes en función del riesgo que representan; se pueden poner barreras adicionales si algo parece sospechoso, pero es más difícil conforme nos volvemos más granulares”.

En el panel ‘El banco del futuro: innovación humana y centrada en el cliente’ se resaltó la importancia de poner al cliente en el centro y escucharlo para saber qué es lo que necesita. Miguel Ángel García de la Vega, Client & Business Development Director de Citibanamex aseguró que “hay que traer la voz del cliente siempre al frente, para alimentar la información; tomar ciertos riesgos para llegarle mejor”. Además, “hay que ejecutar acciones y orientar a la organización para un aprendizaje continuo; integrar una visión humanista en la formación y creación de productos financieros para entender al cliente y tener una mayor sensibilidad con él”, detalló Demetrio Strimpopulos, Chief Design Officer en Hey Banco.

Cómo, cuándo y por qué una compañía decide expandirse y mirar hacia otros panoramas fue la pregunta central en el panel ‘Innovación evolucionada. Historias de expansión y adaptación’, en el que participaron Evaristo Babé, CEO de Pulpo y Ximena Aleman, CEO & Co-Founder de Prometeo Open Banking. Los directivos hablaron de los retos que implica la expansión, ya que las dinámicas, el trato con la gente y la operación es diferente; asimismo, aseguraron que no hay mercados más o menos preparados, hay mercados más o menos ágiles.

Por otra parte, se presentó el primer episodio de Conexión Fintech ‘Los caminos hacia el beneficio: cómo las Fintech pueden maximizar la rentabilidad en su negocio’, una nueva serie de contenido digital producida por Finnosummit & Mastercard, que se prevé se convertirá en el primer foro para compartir conocimientos sobre cómo navegar con éxito en el panorama Fintech en América Latina. En esta sesión, Damaris Mendoza, Partner de 500 Global, y Neri Tollardo, CEO & Co-Founder de Plata, moderados por Andrés Fontao, CEO de FINNOSUMMIT, hablaron de las lecciones aprendidas en su camino por la industria Fintech.

