Finnosummit desvela el Finnovista Fintech Radar Perú 2024

16/12/2024

(Perú) Finnosummit, la plataforma del ecosistema Fintech de América Latina que impulsa y conecta a innovadores y actores clave de la industria para transformar las finanzas y crear un mundo mejor a través de eventos, programas para startups, publicaciones y estudios y networking de alto impacto, reveló los resultados de la nueva edición del Finnovista Fintech Radar Perú 2024, en alianza con Mastercard, empresa líder de tecnología en la industria global de pagos; y Galileo Financial Technologies, una empresa líder en tecnología financiera propiedad de SoFi Technologies.

Desde su lanzamiento en 2016, los Finnovista Fintech Radar, ahora realizados por Finnosummit, se han convertido en los informes independientes de investigación más relevantes en la región sobre el crecimiento y análisis del ecosistema emprendedor Fintech y las últimas tendencias en la industria. En la nueva actualización para Perú se ha identificado que el país acoge a 153 emprendimientos, lo que hace un total de 346 startups Fintech. El mercado Fintech extranjero en Perú impulsa el crecimiento de oferta Fintech tanto para empresas como para personas con especial énfasis en la inclusión financiera.

Jordi Puig, Innovation & Programs Director de Finnosummit, explica que “al contrario de lo que sucede en Argentina, donde más de un 72% de las Fintech argentinas exportan sus soluciones a mercados extranjeros, según los datos del último Finnovista Fintech Radar Argentina 2024, Perú se ha convertido en un país receptor de soluciones Fintech que están también contribuyendo al desarrollo de un mercado que aún tiene desafíos por afrontar”.

Por su parte, Pamela Carbajal, country manager de Mastercard para Perú y Bolivia, señala que “la llegada de nuevas startups Fintech extranjeras a Perú es una muestra clara del potencial que tiene el país para liderar la innovación financiera en la región. En Mastercard, estamos enfocados en fortalecer la innovación financiera y apoyar la inclusión de más personas en el sistema económico digital. Sabemos que aún existen desafíos, pero con el compromiso de todos los actores del sector, Perú está bien posicionado para seguir avanzando hacia un futuro con más oportunidades y soluciones financieras accesibles para todos”.

Los retos de las Fintech locales

Un 30% de las Fintech locales mencionan como desafío principal la adquisición y retención de clientes, mientras que el segundo motivo que más preocupa es la dificultad de acceder a financiación, con un 27.6% de los encuestados remarcándolo como su principal reto.

En cuanto al nivel de competencia, las Fintech de Perú lo puntúan con un 6 sobre 10, siendo 0 el valor con más intensidad de competidores y 10 un mercado virgen. Esto indica una competencia moderada, inferior a la de otros países de su entorno como Argentina o Chile. Esa menor competencia y el difícil acceso de capital y talento por parte de las Fintech locales conforman, sin embargo, el caldo de cultivo que explica la gran entrada de jugadores extranjeros de mayor tamaño y recursos al país.

El ecosistema local se mantiene en número de startups

El hecho de que el ecosistema Fintech peruano no muestre crecimiento desde la anterior edición del Radar, en diciembre de 2023, viene dado por la mortalidad de emprendimientos en nichos Fintech que no han visto despegue en este periodo y han cesado operaciones. Esto no significa que el ecosistema no haya incorporado nuevas soluciones, pues un total de 28 empresas Fintech se han sumado, compensando así la salida de otras.

Además, según los analistas de Finnosummit, el ecosistema local no se está desarrollando como lo están haciendo otros analizados recientemente en la región debido a la falta de capital disponible, una infraestructura tecnológica aún por desarrollar en determinadas áreas del país, y una inclusión financiera todavía con muchos frentes abiertos.

En este sentido, las startups peruanas encuentran difícil la colaboración con incumbentes para innovar de la mano y poder desarrollar productos financieros que satisfagan las necesidades de una parte de la población que todavía encuentra complicado acceder a servicios financieros. Algunos obstáculos recurrentes en la colaboración han sido los riesgos de ciberseguridad y de cumplimiento regulatorio que los bancos identificaban en las Fintech. No obstante, los indicadores señalan a una disminución de ciertas barreras debido al énfasis tecnológico que se observa en el sector por incorporar soluciones enfocadas a la seguridad y automatización de riesgos.

En contraposición, pese al estancamiento por número de proyectos, los jugadores actuales reportan optimismo en sus ingresos futuros, siendo el escenario de crecimiento algo general en la mayoría de segmentos.

Lending lidera la distribución de segmentos seguido de Wealth Management

El segmento Lending ha crecido considerablemente en este periodo debido a la capilarización de crédito a segmentos de nicho, pasando de 50 startups Fintech locales en este segmento en 2023 a las 61 encontradas actualmente. A estas se les suman otras 11 extranjeras, haciendo un total de 72 emprendimientos enfocados a préstamos a través de la tecnología en el país. En segundo lugar, se encuentra el segmento de Wealth Management, con 33 emprendimientos, 2 más que en el anterior periodo.

En el caso de Payments & Remittances se identifica una caída por la consolidación de la oferta y la presencia de actores extranjeros que ya ofrecen soluciones con soles peruanos y otras divisas, lo que ha hecho que haya más competencia del exterior. De hecho, este segmento es el segundo por número de proyectos en cuanto a las Fintech extranjeras que ven en Perú uno de los principales mercados de remesas aún por atender.

El segmento de Tecnología para Instituciones Financieras y Fintech (Technological Infrastructure for Banks & Fintechs) ha aumentado considerablemente debido a la mayor adopción tecnológica del tejido empresarial especializado en soluciones financieras. Aunque la colaboración entre bancos aún no está tan avanzada como en otros países, el apetito viene motivado por el deseo de saldar la brecha tecnológica frente a otros mercados más desarrollados.

Por otro lado, Cripto aumenta no solo en número de Fintech locales, sino también extranjeras, dando una oferta total de 21 proyectos donde abundan los exchanges y wallets, impulsados por el creciente interés de la población peruana en acumular criptodivisas como el Bitcoin.

