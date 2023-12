Finnovating nombra a Jonathan Acosta responsable global de grandes cuentas

Por staff

05/12/2023

Finnovating, primera plataforma global de matching B2B basada en IA para facilitar el cierre de negocios entre corporaciones y tech start-ups, ha anunciado la incorporación de Jonathan Acosta como responsable global grandes cuentas y desarrollo de negocio.

El directivo se encargará de definir la estrategia de crecimiento para que las grandes empresas que ya colaboran con Finnovating saquen el máximo partido tanto a la plataforma como a su comunidad, ayudándoles a alcanzar los objetivos que se habían marcado.

Además de esto, Jonathan también será el responsable de generar nuevos acuerdos estratégicos con grandes corporaciones y empresas a nivel global.

Acosta es licenciado en Comercio Internacional y Marketing por la Universidad del Atlántico Medio y Bachelor´s Degree in Marketing and International Trade por la Universidad de Gales. Procede de Havas Market España, donde ejercía como responsable del diseño, planificación y ejecución de la estrategia de desarrollo de negocio. Previamente, entre 2020 y 2022, también fue Director de Estrategia de Negocio Global de t2ó y director de Desarrollo de Negocio de Nivoria.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en la dirección del desarrollo de negocio (Growth Strategies) y Marketing Digital para grandes marcas de diversos sectores, fundamentalmente en la definición de estrategias orientadas a la generación de ventas directas y medibles a través del canal digital, así como con 5 años de experiencia en desarrollo de negocio de compañías de servicios de Gestión de Recursos Humanos como Infoempleo o Adecco.

Actualmente también ejerce como Profesor del Máster en Marketing, Publicidad y Comunicación de la Universidad del Atlántico Medio (UNAM), donde desde 2013 imparte en el máster la sesión correspondiente a Marketing de Buscadores (SEO y SEM).

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Jonathan a la familia Finnovating. Con su experiencia y visión estratégica, jugará un papel crucial en ayudar a nuestros clientes a conseguir sus objetivos de crecimiento, venta e innovación a través de nuestra comunidad y plataforma. Su liderazgo será fundamental para forjar nuevos acuerdos estratégicos globales, impulsando aún más nuestro crecimiento”, señaló Rodrigo García de la Cruz, CEO de Finnovating.

En palabras de Jonathan Acosta, “a nivel profesional Finnovating supone una oportunidad apasionante de poder dedicar todo mi aprendizaje y experiencia a conectar a las empresas con la innovación y el desarrollo. Siempre me he dedicado a poner todo mi esfuerzo en ayudar a las empresas a conseguir negocio y clientes. Con Finnovating esto alcanza una cota aún mayor, al vincular este crecimiento de nuestros partners con la innovación mundial. Saber que nuestra labor tiene impacto positivo en absolutamente todas las direcciones en las que miras es un plus que me hace sentir muy orgulloso de formar parte de este proyecto”.

