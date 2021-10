Fintech busca talentos y ofrece increíbles sueldos

Por staff

04/10/2021

Wenance busca ingenieros backend de Java para proyectos cash in y cash out, onboarding digital, legajo y firma digital, cash in reactivo y dar servicios para diversos países donde opera la fintech, como España y México.

También se buscan perfiles para un proyecto de desarrollo de medios de pago. Cubrirá 22 posiciones, con salarios que de entre $ 200.000 y $ 350.000.

“Las fintechs estamos abriendo puertas increíbles con el uso de analítica avanzada de datos y de inteligencia artificial. También, con un negocio innovador que apunta a un consumidor que ya no se ve obligado a elegir lo que hay en la góndola sino que puede sacar provecho de servicios personalizados”, señala Daniel Zuazaga, Gerente de Desarrollo de Wenance, empresa de origen argentino que otorga créditos mediante sus marcas Mango y Welp.

Dentro de su paquete de valor, la fintech ofrece bonos por desempeño, tres ajustes al año por inflación, asesoría en ganancias, prepaga para el empleado y su grupo familiar, tres semanas de vacaciones, día de cumpleaños libre, descuento en gimnasios, accesos a plataformas de capacitación y precios especiales para la compra de notebooks, PC de escritorio, tablets, accesorios y servicios. Además, ofrece la oportunidad de movilidad dentro de la organización.

“El mercado de IT siempre fue competitivo, hoy en día está muy movido y veo una continuidad de altísima demanda tecnológica”, dice Zuazaga. Y ejemplifica: “El desarrollador no sale a buscar trabajo. A lo sumo actualiza su perfil en Linkedin y le llueven ofertas”.

Zuazaga señala que Wenance está en un proceso de doble expansión -geográfico y de productos- que resulta muy seductor para los profesionales de IT.

“Además del proyecto de desarrollo de medios de pago, estamos profundizando aún más el mundo de los datos e incorporando inteligencia artificial y mecanismos como machine learning. Esto resulta atractivo a los desarrolladores, especialmente en nuestro mercado donde no es una práctica usual. Nosotros queremos explotar estas tecnologías al máximo”, afirma el directivo.