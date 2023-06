FinTech israelí TipRanks Israeli gana importante premio

La FinTech israelí TipRanks, especializada en el análisis de instrumentos financieros, basado en IA, gana el primer lugar del Premio Objetivo Fintech 2023 de Vector Casa de Bolsa y Finnovista



SofIA, el primer Asistente Virtual del sistema financiero de América Latina, creado con Inteligencia Artificial y ChatGPT y desarrollado por Vector Casa de Bolsa, fue la maestra de ceremonias de la entrega del Premio Global Objetivo Fintech, en el Metaverso de Vector y VectorGlobal.



TipRanks se posicionó como la ganadora al primer lugar del Premio Objetivo Fintech. La FinTech de origen Israelí se especializa en procesar terabytes de datos financieros transformándolos en herramientas muy sencillas de análisis de acciones de bolsa y ETFs.

El ganador al primer lugar del Objetivo Fintech tendrá la oportunidad de firmar una alianza con Vector y se llevó un premio de $100,000 USD. Además, todos los participantes obtuvieron un certificado digital de participación, desarrollado en Blockchain, y a los tres primeros lugares se les entregó un NFT único y coleccionable.



Con gran éxito, se llevó a cabo en el mundo virtual del Metaverso Vector, la ceremonia de premiación de la segunda edición del “Premio Objetivo Fintech”, dónde Vector Casa de Bolsa a través de su brazo internacional Vector Global, y Finnovista, la mayor plataforma de colaboración en FinTech e Insurtech en Latinoamérica, anunciaron que la fintech ganadora en esta segunda edición a nivel global, fue TipRanks.

La ScaleUp de origen israelí y basada en Tel Aviv, es una herramienta integral que ayuda a los inversionistas a tomar mejores decisiones financieras basadas en datos confiables; además, impulsan la transparencia de información mediante el seguimiento y la medición del desempeño de más de 96 mil expert@s financieros, incluidos analistas de Wall Street, blogueros financieros, fondos de cobertura y expertos corporativos.



“Nos sentimos gratamente halagados por este importante premio; sin duda uno de los reconocimientos más importantes para el ecosistema Fintech a nivel global y con gran impacto en América Latina. En 2021, anunciamos una inyección de capital por $ 77 millones de dólares, a través de una ronda de financiación dirigida por Prytek y More Investment House, por lo que este reconocimiento y la potencial alianza con Vector, nos permitirá seguir avanzando en nuestro plan de expansión e internacionalización”, comentó Gilad Gat, Co-Fundador y CTO de TipRanks.

“En esta segunda edición del Premio Objetivo Fintech, estamos haciendo historia una vez más en el Metaverso Vector: el crecimiento de un 380% en número de FinTechs inscritas y de un 352% en el número de países inscritos, marca un hito sin precedentes en el sistema financiero latinoamericano. Estos números son la evidencia del éxito de la estrategia de Open Innovation de Vector y de Vector Global, que ha logrado atraer al mejor talento fintech de todo el mundo. El hecho de que tantas FinTechs, inversionistas, grandes empresas tecnológicas, embajadas y asociaciones hayan elegido unirse a nuestro ecosistema, es un testimonio de cómo la colaboración y la interacción de Vector con los innovadores ya es una realidad, cuyos frutos ya están marcando la diferencia, tanto para todos los participantes, como para nuestros clientes”, destacó Mónica Martínez Montes, Directora de Innovación de Vector Casa de Bolsa.



En esta segunda edición, las FinTech inscritas provinieron de 32 países, en cuatro continentes: América, Europa, Asia y África. Por región, América Latina fue quien tuvo mayor participación de FinTechs inscritas con un 39 por ciento; México 33 por ciento; Europa 12 por ciento; EEUU y Canadá 7 por ciento; África 5 por ciento; y Asia con un 4 por ciento.

Entre las tres FinTech finalistas destacó en tercer lugar la mexicana Finerio Connect, una plataforma de Open Finance, y en segundo lugar destacó la FinTech estadounidense Toggle, una herramienta de análisis basada en IA Generativa y predictiva, fácil de usar por cualquier inversionista. Finalmente, la Scale Up Tip Ranks se colocó como la empresa tecnológica y financiera más innovadora del mundo en 2023, acreedora al premio Objetivo Fintech de $100,000 USD y de una potencial alianza con Vector, entre otros incentivos.

Los encargados de calificar y seleccionar a las FinTech más innovadoras fue un jurado conformado por reconocidos expertos, internacionales e independientes, integrado por: Amy Radin, Ex Directora de Innovación en Citi; Antonia Rojas, Inversionista de Venture Capital con amplia experiencia en LATAM; y Mike Packer

, Socio de QED Investors. Además, en el proceso de Pre-Evaluación trabajaron de la mano de más de 17 reconocidas instituciones internacionales como ALAYA VC Capital, Google Cloud y Village Capital, entre otros.



“Objetivo Fintech no sólo nos está permitiendo conocer de primera mano las principales tendencias globales de aplicaciones reales de tecnología financiera, sino que, además, nos genera visibilidad de nuestra marca en más de 32 países y acceso a potenciales alianzas que nos aportan nuevas propuestas de valor que nos diferenciarán aún más de la competencia, permitiendo acelerar nuestra transformación digital y desarrollar nuevos negocios digitales, para seguir ofreciendo los mejores productos y servicios a nuestros clientes. Además, la celebración de la entrega del premio en el metaverso Vector, teniendo como maestra de ceremonia a SofIA, la primera asistente virtual de una Casa de Bolsa 100% mexicana, totalmente creada con Inteligencia Artificial Generativa, no sólo celebra nuestra firme apuesta por el talento sin fronteras, sino también por las tendencias tecnológicas de última generación que ya estamos adoptando en Vector y en Vector Global”, señaló Edgardo Cantú, Presidente Ejecutivo de Vector Empresas y Director General de Vector Casa de Bolsa.



La sensación en la ceremonia de premiación definitivamente fue SofIA, quien fungió como la maestra de ceremonias digital presentando a cada uno de los directivos de Vector Casa de Bolsa y VectorGlobal, al directivo de Finnovista, el jurado internacional y especialmente se emocionó al revelar a la FinTech ganadora al primer lugar en el metaverso de Vector. SofIA es una asistente virtual desarrollada 100 por ciento con Inteligencia Artificial Generativa; su nombre significa sabiduría en griego, precisamente su misión en Vector y además de participar en el Premio Objetivo Fintech, SofIA está siendo entrenada para aportar una mayor eficiencia, tanto en procesos internos, como en mejorar la experiencia de todos los clientes.





Con este premio, Vector Casa de Bolsa y su subsidiaria internacional VectorGlobal continúan innovando a favor del sector financiero, teniendo como objetivos principales seguir ofreciendo una propuesta de valor omnicanal única a sus clientes y también, fortalecer e impulsar el ecosistema FinTech, siendo punta de lanza para crear colaboraciones abiertas a un mayor nivel. El Premio Objetivo Fintech es una estrategia que seguirá apoyando y complementando al sector fintech de la mano de los emprendedores más vanguardistas de todo el mundo.



