Fintech ofrece préstamos all-in-one

Por staff

02/10/2021

Lejos quedaron las épocas en las que hacer trámites para conseguir un préstamo, obtener una tarjeta o averiguar sobre planes de autoahorro requería de una interminable peregrinación por diferentes bancos o sitios de internet. El resultado eran días de espera y una interminable lista de requisitos que solo un puñado de personas podría cumplir.

Pero hace unos años la innovación tecnológica de la mano de la economía del conocimiento logró brindarles a las personas soluciones a situaciones cruciales de la vida cotidiana. Este fenómeno, que hasta la llegada de la pandemia en marzo 2020 avanzaba a velocidad crucero, se aceleró y el marketplace Alprestamo es reflejo del salto exponencial que tuvo la transformación tecnológica en el mundo de las finanzas. Una promesa en el ecosistema fintech en donde la mayoría de los players ya quieren estar para ofrecer sus productos y servicios. La compañía es Google Partner, opera con Facebook y forma parte de la Cámara Argentina de Fintech, lo que la obliga a cumplir con todos los requisitos de calidad y buenas prácticas.

Actualmente Alprestamo opera en cuatro países (Argentina, Uruguay, México y Espaa) y ya cuenta con 2.000.000 de clientes a nivel global: en Argentina es líder con más del 50% del tráfico digital; en Uruguay la mitad de los créditos online son emitidos a través de la plataforma y cuenta con 1,5 millones de usuarios activos; en España cuenta con 10 empresas y 50 mil usuarios; y, en abril del 2021 desembarcó en México donde, un mes después, firmó un acuerdo con el Banco Sabadell y apunta a consolidarse entre lenders y bancos de ese país.

Ver más: ¿Qué wallet te permite pagar tus compras sin tener fondos en tu cuenta?

A su vez, con el propósito de convertirse en líder del segmento en el continente americano apuntan a que sus próximos territorios sean Colombia, Perú, Brasil y Estados Unidos.

Proyecto tecnológico 100% argentino

Alprestamo es el primer marketplace de productos financieros en Latinoamérica y el principal de la Argentina que conecta a las personas que necesitan un préstamo personal con entidades financieras, lenders y burós locales que quieran otorgarlo. Sus cofounders Julián Sanclmente (CEO) y Pablo Blanco (CFO) se definen como “impulsores del proceso de transformación digital en el sector financiero” y su trabajo consiste en colaborar para que sus partners sigan ese mismo camino al ritmo de “un mercado cada vez más abierto e inclusivo”, señalan. Además, implementan un especial cuidado en el manejo y resguardo de la información de las personas, contando con sistemas de bases seguros y auditados.

De esta manera, la arquitectura de bancos o entidades financieras queda virtualmente reemplazada por la arquitectura de este sitio web y, más adelante, de una app propia prevista a ser lanzada en 2022, que facilitan el acceso a estos productos y servicios por medio de la digitalización de procesos, de la agilidad de las gestiones y de la personalización de la experiencia de los usuarios. De hecho las cifras de dispositivos para ingresar a la app explican por sí solas esta tendencia: 95% mobile, 4% PC y 1% tablet.

Préstamos en un solo click

El procedimiento es simple. Minutos después de que los usuarios ingresan datos básicos solicitados (nombre y apellido; DNI en Argentina, cédula en Uruguay y España, o CUC en México; Banco de pertenencia –si aplica; teléfono y mail) la plataforma arroja el listado de ofertas según el perfil de riesgo de la persona. Es una gestión completamente remota, segura, accesible y, principalmente, gratuita para los usuarios.

El sistema predictivo que utiliza la plataforma de Alprestamo, filtra el tráfico de usuarios y en base a reglas proporciona audiencias, todo con base en la gestión y tratamiento de los datos de forma personalizada y totalmente segura para el usuario.

Ver más: Orange elige a Ericsson para su plataforma financiera

De esta forma, permite llegar a más y mejores públicos, de modo que los partners reciban únicamente leads precalificados según sus requerimientos, a través de los burós más confiables y reconocidos.

En suma, Alprestamo brinda una respuesta completamente personalizada a partir de la calificación de los datos que ingresan los interesados (scoring). Estas características la convierten en una herramienta de alta eficiencia tanto para los usuarios como para las entidades financieras que son parte de la oferta que dota al marketplace.

All-in-one: Expansión, nuevos territorios y nuevas verticales

En el marketplace no todo es crédito de consumo. Este sistema de búsqueda y comparación de préstamos personales se prepara para transformarse en una multiplataforma que ofrecerá, además, tarjetas de créditos, tarjetas prepagas, planes de autoahorro, seguros y asistencias. Mediante un acceso simplificado de las gestiones, las personas podrán acceden en tiempo récord a gran variedad de productos financieros en un solo lugar con una oferta amplia de entidades financieras, lenders y bancos locales. “Vivimos en un proceso de innovación permanente, nacimos digitales y nos propusimos ser disruptivos, pensando en las necesidades de la gente”, remarca Blanco.

Pese a que su crecimiento fue en alza sobre la base de capital inicial y reinversión de utilidades, hoy Alprestamo se encuentra en gestiones para abrir rondas de inversión serie A nacionales e internacionales con el objetivo de conseguir venture capitals. “Quisiéramos que tengan la misma visión de negocios y filosofía de trabajo que nosotros”, remarca Pablo Blanco. Este apalancamiento representa para la empresa el espaldarazo que los consolidaría de cara a la expansión de verticales y a los nuevos territorios que se propone alcanzar: Colombia, Perú, Brasil y Estados Unidos.

En ese sentido, su proyección para fines de 2021 en materia de facturación está cerca de los U$S4.000.000 con perspectivas a multiplicarse a U$S 8.000.000 en 2022, “pero con la posible inyección de una ronda de inversión podría llegar a los U$S 13.000.000”, detalla Julián Sanclemente.

Ver más: Banco Santander adquiere socio tecnológico para impulsar su expansión

Alprestamo, un player clave en el sector fintech

La mediación tecnológica ahorra tiempo y esfuerzo, pero también facilita las mejoras de las prácticas en un mercado de crédito que aprovecha su oportunidad. La inclusión financiera es un atributo intrínseco del ecosistema fintech ya que los créditos de consumo (préstamos a personas) que otorgan, no son iguales a los operados por bancos tradicionales y sus requisitos tampoco. En este sentido en Alprestamo de las 20.000 que consultan en la plataforma a diario, según sus propias analíticas, un 40% está por debajo del puntaje que otorgan los bancos, tienen una tasa de aprobación del 30% y de conversión de 25%. Por otro lado, el incremento interanual de usuarios fue a un ritmo de 70.000 y 80.000 clientes por mes, cuenta con 1,5 Millones usuarios.

En general, las fintech pese a que disponen de un robusto sistema de scoring (puntaje) y de evaluación de riesgos, tienen requerimientos más flexibles, motivo por el cual alcanza a segmentos de la población que en otras condiciones no podrían acceder a solicitar financiamiento o cualquier producto afín. “Una persona que nunca accedió a una cuenta bancaria, a través de Alprestamo puede ingresar al sistema financiero a través de una tarjeta prepaga, o crédito para el consumo, por ejemplo”, explica Julián Sanclemente, CEO de la empresa.

Es clave comprender que los segmentos de población que acuden al ecosistema fintech poseen bajo nivel de bancarización pero una alta conectividad. Esto trae aparejado operaciones de baja escala pero de alto volumen acumulado. Las personas que no acceden al sistema bancario tradicional puede que no lo hagan por no acumular el mínimo de puntaje, como por no encontrarse bancarizado. De hecho, algunas empresas fintech tienden a mejorar las ofertas a las personas que toman un segundo préstamo a través de bajar tasas y minimizar requisitos.

Según el Estudio Ecosistema Fintech 2020 realizado por Deloitte, que contó con financiación de BID Lab, la coordinación de Afluenta y la colaboración de la Cámara Argentina de Fintech, la mitad de las empresas de la vertical Préstamos consultadas otorgaron un acumulado de pesos que varió de $25.000.000 a $500.000.000 otorgados. Por su parte, el monto promedio no supera los $20.000 mientras que, en el sistema financiero tradicional, el promedio es de $100.000. De acuerdo a los datos de Alprestamo, en promedio el rango de montos solicitado en 2021 varía de $10.000 a $70.000.

Por otro lado, el crecimiento sostenido del sector se evidencia en que en 2018 en Argentina se registraban 133 empresas fintech y en 2020 ese valor ascendió a 268, liderado por las que otorgan crédito pese al contexto regresivo que produjo la pandemia por COVID-19.

Asimismo, el destino de los fondos es un tema fundamental sobre la cual la plataforma vive en constante adaptación aunque el usuario no lo note cuando ingresa. “El destino de los fondos está concentrado en compra de bienes durables y semidurables y refacciones en el hogar, pero también para cancelar deudas de corto plazo o saldos de tarjetas”, explica Sanclemente.

Crecimiento e innovación tecnológica

La plataforma consolida su crecimiento año tras año. Nació en 2017 como un buscador y comparador de préstamos y en poco tiempo logró trabajar con las fintechs más grandes de Latinoamérica y Europa.

La consolidación de este Marketplace único en la región es fruto de financiamiento propio y de reinversión de utilidades. En palabras de su CFO Pablo Blanco, que hace más de 35 años trabaja en el sector financiero, tienen como prioridad “ser económicamente sustentables manteniendo altos niveles de crecimiento”.

El crecimiento de Alprestamo va de la mano con su incremento de demanda. Al principio eran muy pocos y hoy emplea a 20 personas entre programadores, board, ejecutivos y analistas. Si bien su hub está en Argentina tienen equipo en los diferentes territorios donde operan actualmente.

En el último año el crecimiento en materia de clientes y facturación fue del 400%, de hecho su proyección de facturación para fin de año es de U$S 4.000.000 entre los cuatro países y tienen un total de 2.000.000 de clientes a nivel global. En relación al crecimiento para 2022 y 2023 Blanco señala: “Proyectamos una tasa de crecimiento del 300% anual tanto en usuarios, en clientes como en facturación. Lo que nos va a obligar a seguir atrayendo talento para llevar adelante este desafío”

Proyectos futuros: multiplataforma y app

De cara a la incorporación de las nuevas verticales préstamos personales, tarjetas de créditos, tarjetas prepagas, planes de autoahorro, seguros y asistencias debieron desarrollar un nuevo core system con desarrollo propio. En este sentido, Blanco señala: “implementamos nuestra nueva versión de motor de base de datos que nos permite tener una mayor capacidad de explotación y modelización de información” y agrega: “todo nuestro proceso de generación de leads y de oferta está basado en el uso de modelos que nos permite alcanzar altos estándares de efectividad”.

A su vez para el último trimestre de este año prevén ofrecer paneles de información para clientes y partners para que puedan visualizar historia, su scoring y ofertas personalizadas y las empresas tendrán un tablero analítico que les permitirá tomar mejores decisiones para la generación de cartera.

Por otro lado, durante el primer trimestre de 2022 estará disponible una app con las mismas prestaciones de la página web. También están desarrollando un laboratorio de data analytics y un Help Desk con aplicaciones de inteligencia artificial para dar respuesta a los requerimientos de los usuarios.