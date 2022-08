Fintech View debaterá o papel das fintechs na digitalização e expansão dos serviços financeiros

Por staff

22/08/2022

Como nos anos anteriores, as fintechs lideram os investimentos em startups. No período de janeiro a maio de 2022, as startups de serviços financeiros somam US$ 1,3 bilhão em aportes, o que corresponde a 51,3% do total investido no ecossistema, de acordo com os dados da plataforma de inovação Distrito. Apesar dos sinais de desaceleração do mercado como um todo, o volume de recursos levantado pelas fintechs ainda é alto.

Apesar dos ajustes necessários diante do cenário político e econômico, as fintechs continuam promovendo serviços financeiros ágeis, inclusivos e focados na experiência dos clientes. Para discutir o tema, Idea D organizou a 7ª edição do Fintech View, evento presencial que vai acontecer em um palco dentro do Digitalks Expo. Conheça a programação:

Programação 24/8, quarta-feira



Para abrir o evento a palestra de Gustavo Araújo, cofundador e CRO do Distrito com o tema Transformação digital e os novos serviços financeiros: um jogo infinito, que vai abordar o papel do ecossistema na digitalização da sociedade.

Na sequência, o painel sobre Crédito – Os novos modelos de avaliação e concessão de crédito e seus impactos econômicos e sociais. O debate será sobre como as fintechs estão mudando a concessão de crédito, tornando-o mais simples e inclusivo. Estarão nesse painel Jihane Halabi (Halbi Advogados), Marlon Fernandes (wii bank), Pedro Arlant (Provenir), Daniel Costa (Educkbank).



Em seguida, o painel de Pagamento – Fluidez e segurança nas diversas formas de pagar e receber. Com a chegada do Pix (e sua agenda evolutiva), pagamentos invisíveis, moedas digitais e etc.; como oferecer soluções rápidas, econômicas e seguras a usuários que precisam pagar e receber. Participam da discussão Loise Nascimento (Movile), Rubens Niestein (CoinPayment), Marcelo Queiroz (Clearsale), Daniel Orleans (Voltz), Guilherme Corbini – 99 Pay.



Para encerrar o dia, o tema Seguros – Como as Insurtechs estão expandindo o mercado de seguros. Com ofertas simplificadas e voltadas para as reais necessidades do consumidor, as insurtechs estão trazendo novos clientes para o mercado segurador. Painel moderado por José Prado (Conexão Fintech), e participação de Luiz Carlos Pires (Assurant), Alan Leal (Justos), Fabiana Bergamim (PicPay)

Programação 25/8, quinta-feira



A abertura do segundo dia será com a palestra de Arnaldo Rocha, com tema Serviços financeiros, cripto e outros insights sobre fintechs, que discutirá como as novas gerações de clientes demandam serviços e atendimento rápidos, seguros e digitais e como a indústria vai se adequar à essa realidade.



Na sequência, o painel sobre Tendência – Fintechização: Alternativas, riscos e oportunidades na oferta de serviços financeiros, comandado por Danylo Martins (Finsiders) e participação deFabio Murakami (Magalu), Daniela Benetti (Pismo) e Guilherme Arantes (Nuvemshop). O grupo vai discutir como as empresas podem oferecer serviços financeiros agregados para sua base de clientes.

Em seguida, os executivos da Tecban Jamile Leão, Fernando Tassin e Isabella Scotti conduzirão o painel: Como escalar sua fintech a partir do Open Finance.

Julia de Lucca (Itau BBA) vai moderar o painel Serviços Financeiros – Como inovar em serviços financeiros e atender as diversas demandas do consumidor. Para debater o avanço das fintechs e bancos digitais e as soluções mais convenientes e acessíveis para clientes PF e PJ, os convidados são Ingrid Barth (Linker), Karen Machado (BB), Marcio Willian (Remessa Online.)

Para encerrar um painel sobre Investimento – Investidores e fintechs: os riscos e oportunidades para os dois lados do balcão, que trará o ponto de vista das fintechs e dos investidores sobre riscos, oportunidades e ameaças em fazer e receber investimentos. A moderação será de João Bezerra (Bossanova), que contará com Fernando Nunes (Transffera), Priscila Debres (Lidia Bank), Claudia Rosa (Ela investe) e Alexandre Liuzzi (Remessa Online) para debater o tema.

A diretora da Idea D, Regina Crespo, acredita que essa edição dentro do Digitalks irá ampliar o público e interesse pelo ecossistema. “Especialistas de grandes empresas, fundadores e CEOs de fintechs trarão contribuições enriquecedoras em conteúdo e experiências, oferecendo diferentes pontos de vista para um setor que está em crescimento contínuo. O Fintech View permitirá uma observação abrangente sobre os diversos aspectos desse mercado e suas oportunidades”, conclui.

As inscrições estão abertas e o público pode conferir o evento de forma presencial. Fintech View acontece nos dias 24 e 25/8, das 14h às 17h30, no São Paulo Expo, em palco exclusivo dentro do Digtalks Expo (Rod. Imigrantes, km 1,5, Jabaquara, São Paulo). Para mais informações, clique aqui.