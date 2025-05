Fintechs están ayudando a transformar el panorama financiero de las PyMEs en México

Por staff

29/05/2025

(México) En el entorno dinámico actual que atraviesa la economía mexicana, compañías líderes de la industria FinTech conversaron sobre uno de los desafíos más apremiantes para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en el país: cómo empoderarse en un ambiente económico y comercial incierto que exige mejor inclusión financiera y digitalización, mayor acceso a soluciones ágiles y liquidez confiable para seguir operando, e incluso, crecer sus negocios.

Esto, durante el conversatorio “FinTechs, impulsando a las PyMEs y al crecimiento económico de México”, organizado por MUNDI, compañía de tecnología financiera que capitaliza oportunidades de exportación.

Carlos Missirian (VP of Business Development) de MUNDI junto con Lisset May Cervantes (Senior Vice President of Sales) de Kueski, Ricardo Muñoz (VP of Marketing) de Aplazo, Emiliano Martínez (Head of Development, Mexico & Colombia) de Clara y Jordi Puig (Innovation & Programs Director) de Finnosummit, coincidieron en que las PyMEs necesitan una transformación de fondo para mantenerse competitivas y sostenibles.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) mexicanas son fundamentales en la economía del país: contribuyeron con el 52% de los ingresos en 2024. Esto equivale a más de $13.2 mil millones de pesos, de los $25.4 mil millones del Producto Interno Bruto (PIB) reportado por el INEGI en el último trimestre del año pasado. Además, la totalidad de las MiPyMEs emplearon a más de 27 millones de personas, representando el 68% del total de personas que trabajan en el sector empresarial, según datos de la Secretaría de Economía.

“Aún existen muchas PyMEs en México que enfrentan barreras estructurales en su día a día. Son pocas las que acceden a capital, lo que dificulta la trazabilidad financiera y limita su acceso a soluciones de crédito más eficientes. Muchas siguen sin acceso a financiamiento adecuado, ni a herramientas tecnológicas que potencien su crecimiento”, dijo Carlos Missirian de MUNDI.

Apenas alrededor de una cuarta parte de las empresas relacionadas al comercio internacional en la región cuentan con acceso a financiamiento, de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés). En un estudio que realizaron en la región, ambas instituciones identificaron el potencial para crecer y diversificar el mercado, de duplicarse la cobertura y alinear los costos con los estándares de las economías avanzadas: un aumento de hasta 7.4% en las exportaciones y las importaciones nacionales –como resultado del crecimiento en el intercambio comercial y su integración con las cadenas globales de valor de los últimos años, especialmente en el sector manufacturero.

A pesar de su importancia en la economía nacional, apenas 5 de cada 10 empresarios en México ha solicitado algún tipo de financiamiento, siendo la banca tradicional el principal canal de acceso a capital (67%), seguida por los proveedores (46%) y familiares o amistades (10%), las instituciones financieras no bancarias quedan relegadas (9%) a pesar de los beneficias que brindan a las empresas: generalmente menor costo, así como mayor accesibilidad y eficiencia.

Es ahí donde el ecosistema FinTech (startups que ofrece soluciones financieras con capacidad de realizar un customer journey 100% digital) en México tiene la capacidad de ofrecer soluciones financieras para las PyMEs y colaborar con el futuro financiero del país. Actualmente existen más de 1,100 compañías FinTech de todo tipo con operaciones en México: 803 FinTechs locales coexistiendo con 301 FinTechs extranjeras, según un análisis de Finnovista. Ellos han detectado que las FinTech locales han madurado en el último año: aún con un crecimiento moderado de 4%, registraron un aumento del 31% en sus ingresos anuales.

El acceso al financiamiento es particularmente relevante en el caso de las PyMEs, puesto que una parte limitada del comercio está respaldada por su financiación y a su cadena de suministro –mientras que en las economías avanzadas es de al menos 60%.

Bajo este panorama, los modelos de negocio basados en tecnologías como el Buy Now, Pay Later (BNPL), la gestión inteligente de gastos corporativos y las plataformas de financiamiento, generan un impacto tangible.

Lisset May Cervantes, señaló que “la tecnología financiera en México está fragmentada: no todas las PyMEs tienen el mismo nivel de digitalización ni entienden los beneficios que podrían obtener. Muchas siguen fuera del sistema bancario, lo que dificulta el financiamiento. Como FinTech, nuestro rol es claro: impulsar a aquellas empresas que han sido ignoradas por los jugadores tradicionales, crear incentivos adecuados y fomentar la educación financiera. Sin embargo, la adaptación tecnológica debe ir de la mano con un marco regulatorio que genere condiciones idóneas para su expansión.”

Por su parte, Ricardo Muñoz subrayó que “con tecnología, hoy las PyMEs tienen acceso a herramientas que antes sólo estaban disponibles para los grandes jugadores: desde métodos de pago y financiamiento, hasta la posibilidad de integrarse plenamente al ecosistema digital. Estamos viviendo un cambio generacional donde muchas PyMEs son más disruptivas y están dispuestas a hacer las cosas distintas, aunque el miedo aún persiste. Es fundamental dejar atrás los estigmas y apostar por la digitalización en todos los aspectos. Se trata de identificar cómo hacer más eficientes sus procesos para enfocarse en lo que realmente importa: su crecimiento y expansión. Hoy, gracias a la tecnología, eso ya es posible”.

Emiliano Martínez, destacó que “las PyMEs deben comprender que el acceso al crédito es resultado de la formalización y la adopción de buenas prácticas. El desafío está en integrar a quienes aún operan al margen del sistema, mostrando que la tecnología no solo facilita el financiamiento, sino que habilita nuevas oportunidades de crecimiento. Hoy enfrentan retos complejos como la gestión logística, el control de inventarios, el marketing y la omnicanalidad. El financiamiento sigue siendo un obstáculo, pero desde el ecosistema fintech ofrecemos soluciones que responden a esta realidad. Apostar por la digitalización, fortalecer capacidades internas y buscar rentabilidad es el camino”.

Desde la perspectiva de Jordi Puig de Finnosummit, “las FinTech ofrecen no sólo alternativas de crédito, sino redes de apoyo para las PyMEs. Aunque su crecimiento ha sido acelerado, el 70% se concentra en CDMX, 12% en Nuevo León y 8% en Guadalajara; el resto se reparte entre Querétaro, Puebla y EDOMEX. Lo positivo es que, gracias a la digitalización, hoy las FinTechs pueden llegar a todo el territorio sin depender de una presencia física. Además, México es un mercado atractivo pero poco cubierto por los jugadores tradicionales, si bien ya hay propuestas maduras, una regulación adecuada es clave para escalar. Las PyMEs deberían coquetear con la tecnología: conocerla, probar soluciones y aprovechar su potencial.”

El conversatorio concluyó con un llamado a la acción: para que las PyMEs mexicanas accedan a una mayor competitividad, es esencial que adopten herramientas digitales y confíen en las nuevas soluciones financieras que el ecosistema FinTech les ofrece.

A la par, se enfatizó la importancia de fortalecer los vínculos entre actores públicos y privados para democratizar el acceso a financiamiento y acelerar el desarrollo económico inclusivo.

“Desde el ecosistema FinTech trabajamos para romper la brecha de digitalización y ser un motor real de crédito, crecimiento e inclusión financiera. Gracias a la tecnología, hoy podemos atender a PyMEs en todo el país, sin importar su ubicación. La clave está en generar confianza, integrar soluciones y apostar por la omnicanalidad. No se trata sólo de financiar, sino de dinamizar la economía y acompañar a las PyMEs en su crecimiento. Es momento de dar un paso adelante y transformar, desde la tecnología, el camino de las pequeñas y medianas empresas en México” finalizó Missirian.

Ver más: Naranja X: Así se vivió la 3ª edición de Tech4Impact 2025

Ver más: Kueski Pay se integra a la tienda en línea de Samsung México como nueva opción de pago BNPL

Ver más: FINNOSUMMIT 2025: Primeros speakers rumbo a la cumbre líder del nuevo sistema financiero en América Latina