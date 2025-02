Fintechs y bancos apuestan por validación bancaria para reducir fraude

Por staff

28/02/2025

(México) El aumento de las transacciones en línea ha incrementado los riesgos de fraude y robo de identidad, haciendo que la validación de cuentas bancarias sea clave para garantizar la seguridad y confianza en las operaciones. Prometeo, fintech especializada en el desarrollo de infraestructura tecnológica, asegura que este proceso permite verificar en tiempo real la titularidad y vigencia de una cuenta, evitando transferencias erróneas y reduciendo riesgos de lavado de dinero y suplantación de identidad.

Datos de TransUnion señalan que la apertura de cuentas digitales es la etapa más vulnerable: el 6,5% de estos procesos muestran signos de fraude a nivel global, mientras que las identidades sintéticas (creadas con datos reales y ficticios) representaron pérdidas de hasta 3,2 mil millones de dólares para bancos y prestamistas en Estados Unidos durante la primera mitad de 2024.

“La validación de cuentas bancarias confirma que una cuenta y su titular coinciden, garantizando que la información sea legítima y vigente. Además de reducir riesgos de fraude y lavado de dinero, fortalece el cumplimiento de regulaciones y estrategias de ‘Conoce a tu Cliente’ (KYC, por sus siglas en inglés), optimizando la incorporación de nuevos clientes”, explica Sebastián Ropero, Product Team Lead.

El éxito de este proceso a nivel global ha estado vinculado a la regulación y cumplimiento de estándares de seguridad. Algunas lecciones en este sentido incluyen:

● Europa: la introducción del modelo de Validación de Cuentas o “Verification of Payee” (VoP) ha permitido mejorar la seguridad en las transferencias bancarias al exigir la verificación del beneficiario antes de autorizar un pago. Esto se ha convertido en un estándar de seguridad, especialmente tras la entrada en vigor de la directiva PSD2 (Segunda Directiva de Servicios de Pago), que promueve la banca abierta y la protección del cliente.

De acuerdo con Sebastián Ropero, “la implementación de VoP en Europa ha sido tan relevante como el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) en la estandarización de la seguridad de datos, sirviendo de modelo para otras regiones. En Latinoamérica, el impacto del GDPR ha impulsado medidas de protección más estrictas, y de forma similar, la adopción de estándares como VoP podría fortalecer la seguridad en las transacciones y la confianza en los pagos digitales. Con la creciente adopción de pagos instantáneos, VoP se vuelve clave para prevenir fraudes en tiempo real, donde revertir un pago es más difícil”.

● Estados Unidos: actualmente, el país norteamericano cuenta con lineamientos establecidos por la FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) y diversas leyes estatales y federales enfocadas en KYC y AML. Sin embargo, no existe un mandato unificado o estandarizado alineado con la Validación de Cuentas Bancarias ni con normas como VoP o CoP (Confirmation of Payee). Aun así, la validación de cuentas se ha convertido en una práctica recomendada en todo Estados Unidos.

● Latinoamérica: aunque aún no existe una regulación regional tan consolidada como en la Unión Europea, algunos países como México o Brasil, tienen normativas propias de “Conoce a tu cliente” (KYC) y “Anti-Lavado de Dinero” (AML), que demandan rigor en la verificación de la identidad y la procedencia de los fondos. Muchas fintechs y bancos están recurriendo a soluciones de Validación de Cuentas Bancarias para adelantarse a posibles reformas regulatorias y elevar sus estándares de seguridad.

En resumen, la validación de cuentas bancarias se ha convertido en un estándar esencial para la seguridad financiera global, permitiendo confirmar que una cuenta es legítima y su titularidad es correcta. Este proceso reduce fraudes, evita transferencias erróneas y fortalece el cumplimiento normativo alineándose con regulaciones KYC y AML. A nivel tecnológico, los métodos varían desde microdepósitos y autenticación biométrica hasta validaciones instantáneas vía API, siendo esta última la más eficiente para grandes volúmenes de clientes.

“En Prometeo, facilitamos este proceso al conectar más de 1.500 instituciones financieras en Latinoamérica y Estados Unidos, ofreciendo soluciones ágiles y escalables para verificar cuentas en tiempo real. Hoy, la validación de cuentas no es una opción, sino una necesidad para garantizar transacciones seguras y eficientes en la economía digital”, concluye Sebastián Ropero.

Ver más: Sector insurtech latinoamericano cierra 2024 con más de 500 insurtech en un contexto adverso

Ver más:3 tendencias que revolucionarán los pagos digitales transfronterizos en Latam

Ver más: Exclusiva con María Mancuso y Ray Ruga sobre las novedades de Fintech Américas 2025