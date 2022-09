First Advantage publica el Reporte Anual de Tendencias de América Latina 2022

21/09/2022

La investigación analiza los background screenings y la gestión de riesgos de la fuerza de trabajo regional

CIUDAD DE MÉXICO, Sept. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — First Advantage – MultiLatin, una división regional de First Advantage Corporation (NASDAQ: FA), proveedor global líder de soluciones tecnológicas de recursos humanos para screening, verificaciones, seguridad y compliance, anunció hoy la publicación de su Reporte Anual de Tendencias de América Latina 2022. El reporte revela perspectivas regionales esclarecedoras sobre las tendencias de background screening durante 2021 y la correlación directa con la gestión de riesgos.

De acuerdo con la encuesta anual, 38 por ciento de los participantes realizan background screenings a los candidatos de empleo para ayudar a minimizar el riesgo, seguido por el 27 por ciento que buscan el cumplimiento normativo, 17 por ciento para garantizar que los candidatos tengan las habilidades adecuadas para el trabajo y el 6 por ciento para proteger la reputación de marca. Brasil, Colombia y México representan los tres mercados más grandes para First Advantage – MultiLatin donde se realizan verificaciones de empleo, académicas, criminales, pruebas de detección de drogas y más. Del 61 por ciento de los encuestados que identificaron discrepancias en los datos reportados por los candidatos, el 87 por ciento fueron detectadas dentro de las verificaciones de empleo y académicas.

“Durante 2021, los empleadores aumentaron la contratación y el volumen anual de verificaciones de empleo realizadas por First Advantage – MultiLatin en México aumentó en un 31 por ciento. La competencia por las vacantes abiertas continuó intensificándose y los candidatos pueden haber alterado intencionalmente sus credenciales para competir por puestos mejor pagados”, mencionó David Robillard, SVP LATAM para First Advantage – MultiLatin.

“Además, las discrepancias académicas aumentaron debido a errores no intencionales relacionados con las fechas, títulos escolares falsificados y estudios inconclusos. Los detalles valiosos de nuestro reporte ayudarán a los empleadores a tomar decisiones informadas para contratar de manera más inteligente e incorporar más rápido”.

First Advantage adquirió a MultiLatin Background Screening, un proveedor de screening con sede en la Ciudad de México, México, en diciembre de 2021. Desde 2011, MultiLatin desarrolló y proporcionó servicios regionales de screening, así como experiencia en compliance para toda América Latina.

Para descargar una copia gratuita de la investigación, por favor visite https://info.fadv.com/elatam-trends-report-2022-esp

Acerca de First Advantage

First Advantage (NASDAQ: FA) es un proveedor global líder de soluciones tecnológicas de recursos humanos para screening, verificaciones, seguridad y compliance. La empresa ofrece soluciones y perspectivas innovadoras que ayudan a los clientes a gestionar el riesgo y a contratar al mejor talento. Gracias a su tecnología patentada, los productos y soluciones de First Advantage ayudan a las empresas a proteger sus marcas y ofrecer entornos más seguros para sus clientes y sus recursos más importantes: empleados, contratistas, trabajadores temporales, inquilinos y conductores. First Advantage, con sede en Atlanta, Georgia, EE. UU., realiza verificaciones en más de 200 países y territorios en representación de sus más de 33,000 clientes. Para más información acerca de First Advantage, visite el sitio web de la empresa en https://fadv.com.

