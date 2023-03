First party data, qué es y cómo usarlo para conectar con más clientes

First party data, qué es y cómo usarlo para conectar con más clientes

Por staff

19/03/2023

Los datos permiten a las empresas conocer más acerca de sus clientes, llegar a más personas y hacer crecer su negocio de forma exponencial, y en el mundo en línea, existen varias maneras de conseguirlos sin hacer que los usuarios sientan que se obtiene información de ellos de forma poco clara, como en el caso de los datos de primera mano o fist party data, por lo que Paula Cutuli, fundadora de Soulnet, agencia de marketing digital, y consultora especializada, comparte más información al respecto.

Existen varios tipos de datos, los first party data o datos de primera mano, junto a los second party data o datos de segunda mano, y los third party data. En este caso, los primeros son propiedad de la empresa, y se obtienen por medio de su página web, formularios, encuestas, redes sociales, etcétera, por lo que con una buena estrategia, pueden obtenerse de forma gratuita.

Por medio de ellos, las empresas pueden enterarse de los intereses de sus clientes o clientes potenciales, así como crear campañas y ofrecer contenido especializado dependiendo del interés de los usuarios. Por lo tanto, los datos de primera mano representan una de las fuentes más confiables para obtener información, siendo los usuarios los que brindan estos datos directamente debido al interés por algún producto digital o físico.

“Lo primero y más importante para las empresas es entender que los clientes buscan hoy más que nunca el proteger sus datos y su privacidad, por lo que los datos de primera mano representan una herramienta indispensable fruto de la interacción proactiva entre la empresa o marca con el usuario, quien generalmente sede estos datos para obtener posteriormente una experiencia personalizada, algún beneficio que le brinde la marca”, explicó Cutuli.

Es por este contexto y relevancia de la privacidad, que Google anunció la eliminación de cookies de terceros para finales de este 2023. Aunque uno de los usos fundamentales de las cookies es recordar la identidad de los usuarios, las cookies de terceros son ficheros de información que se comparten y que contienen datos sobre la negación en internet de cada usuario, a fin de ofrecer publicidad personalizada en distintos sitios web.

Su eliminación lleva a las agencias y departamentos empresariales de marketing a replantear sus estrategias para volverlas más amigables con la protección de datos e intimidad de los usuarios.

Ante esto, el first party data surge como una forma de fidelización y de compartir datos de forma intencionada, en la que el punto es lograr un ganar-ganar: la empresa obtiene información valiosa sobre sus clientes, y los clientes obtienen servicios personalizados. Algunas maneras de aprovechar estos datos para conectar con más clientes son:

1-La creación de contenido en base a las preferencias.

2-Conocer mejor nuestras audiencias.

3-Ofrecerles beneficios y dinámicas que generen conexión y demuestre esfuerzos de la marca.

4-Construir una relación de fidelidad a largo plazo con objetivo de crear comunidad.

5-Implementar publicidad segmentada por grupos de edad, intereses, necesidades, localización, etcétera.

6-Mejorar la experiencia del consumidor o usuario.

7-Escuchar las opiniones de los usuarios y cambiar procesos y obtener Insights para nuestro negocio.

De acuerdo con un estudio de Alphabet, empresa desarrolladora cuya principal filial es Google, el 81% de los usuarios dice que los riesgos potenciales a los que se enfrentan con la recopilación de datos son mayores que los beneficios, por lo que la privacidad se ha convertido en un desafío y prioridad para el gigante de internet.

“La mejor forma de conectar con clientes, nuevos o potenciales, es mostrando un interés genuino por ellos, por la atención que se les brinda, y por su seguridad y privacidad en la red, así como escuchando sus inquietudes, gustos e inconformidades, que es parte del social listening que hacemos en Soulnet, por lo que no nos queda duda que la forma de hacer publicidad y marketing continuará transformándose de aquí al próximo año”, finalizó.