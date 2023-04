First Republic Bank pierde millonaria suma en depósitos por turbulencias del sector bancario

First Republic Bank pierde millonaria suma en depósitos por turbulencias del sector bancario

Por staff

30/04/2023

First Republic Bank ha informado de una pérdida de 102.000 millones de dólares en depósitos de clientes, lo que supone un duro golpe para el sector bancario tras la reciente caída de Silicon Valley Bank y Signature Bank. La entidad, con sede en San Francisco, ha tenido que hacer frente a numerosos retos, entre ellos un descenso significativo de su cotización bursátil y la falta de confianza de los inversores.



Los aspectos más destacados de la situación actual de First Republic Bank incluyen:

– El mes pasado, el banco recibió un salvavidas temporal de 30.000 millones de dólares de los mayores bancos del país.

– Durante el mismo periodo, tomó prestados 92.000 millones de dólares, principalmente de la Reserva Federal y de instituciones de crédito respaldadas por el Gobierno.

– Las acciones de First Republic se desplomaron a 8,10 dólares al final del martes, lo que representa un descenso del 49,37%.

– El sector bancario aún se tambalea tras la caída del Silicon Valley Bank en marzo.

El First Republic, al igual que el Silicon Valley Bank, tenía muchos clientes en el sector de las startups y contaba con depósitos de más de 250.000 dólares, el máximo federal del seguro de depósitos. El analista Saqib Iqbal, de Trading.biz, señaló: “El colchón financiero ofrecido al First Republic por importantes prestamistas parece haber tenido poco efecto en la confianza. Los inversores están abandonando las acciones al sentir pánico, y crece el temor a otro colapso financiero.”

Ver más: Llega a México tech especializada en comercio electrónico impulsadas por IA

En respuesta a la crisis actual, First Republic ha mantenido conversaciones con asesores financieros y autoridades gubernamentales para diseñar un plan de protección, que podría incluir la venta del banco o de partes del mismo, o la obtención de financiación adicional. El lunes, el banco anunció planes para despedir hasta una cuarta parte de su plantilla y reducir la remuneración de su consejero delegado en una cantidad no revelada. A pesar de estas medidas, la incertidumbre sigue planeando sobre el futuro de First Republic Bank.