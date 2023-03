First Republic Bank respira hondo y las Bolsas reaccionan positivamente

Por staff

17/03/2023

Los grandes bancos estadounidenses inyectaron 30.000 millones de dólares en First Republic Bank, interviniendo para rescatar al prestamista, que vive una crisis de liquidez tras el colapso de otras dos entidades financieras del país la semana pasada.

“Esta muestra de apoyo de un grupo de grandes bancos es muy bienvenida y demuestra la resiliencia del sistema bancario”, dijo este jueves el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Los principales bancos incluyen JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y Truist.

La infusión de US$ 30.000 millones le dará al prestamista de San Francisco el efectivo que tanto necesita para cumplir con los retiros de los clientes y reforzar la confianza en el sistema bancario de EE.UU. durante un momento tumultuoso para los prestamistas.

Ver más: Credit Suisse pide ayuda a Banco Nacional de Suiza para no quebrar

“Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo anunciaron hoy que cada uno realizará un depósito no asegurado de 5 mil millones de dólares para First Republic Bank. Goldman Sachs y Morgan Stanley harán cada uno un depósito no asegurado de 2 mil 500 millones de dólares, y BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank harán cada uno un depósito no asegurado de mil millones de dólares”, según el documento.

“Las acciones de los mayores bancos de Estados Unidos reflejan su confianza en el sistema bancario del país”, dijeron los bancos en un comunicado conjunto. “Juntos, estamos desplegando nuestra fortaleza financiera y liquidez en el sistema más amplio, donde más se necesita”.

La quiebra de Silicon Valley Bank y de Signature Bank desató una corriente de pánico que luego se trasladó a Europa, y ha obligado a las autoridades estadounidenses a dejar clara su confianza en el sistema bancario, asegurando que la situación es muy diferente a lo que sucedió en 2008 con la crisis económica.