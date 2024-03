FirstBank Puerto Rico selecciona a nCino para transformar los servicios de préstamos comerciales

nCino proporcionará al banco puertorriqueño una plataforma para elevar la experiencia de servicio a los clientes comerciales mientras crea nuevas eficiencias en sus servicios de préstamos comerciales, desde la originación hasta la gestión de carteras

SAN JUAN, Puerto Rico, March 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — nCino, Inc. (NASDAQ: NCNO), pionero en banca basada en la nube para la industria global de servicios financieros, anunció hoy que FirstBank Puerto Rico, una subsidiaria de First BanCorp (NYSE: FBP), se ha asociado con nCino para ofrecer una experiencia bancaria comercial moderna a sus clientes en Puerto Rico, Florida y la región de las Islas Vírgenes, al tiempo que proporciona una perspectiva más amplia para el manejo y administración de la cartera comercial.

Este proyecto fue impulsado por la iniciativa de transformación digital de FirstBank, que se centra en mejorar la experiencia del cliente al proporcionar una mayor agilidad y simplicidad en sus operaciones comerciales. El resultado será una plataforma más eficiente centrada en el cliente, capaz de unificar datos para la generación de informes y el manejo de las carteras, acelerar el ciclo del proceso de otorgación de préstamos y simplificar procesos. Estas innovaciones además optimizarán el proceso de otorgar préstamos y manejar las carteras para los oficiales y también agilizará el ciclo de préstamos y mejorará los tiempos de respuesta en la evaluación crediticia.

Juan Carlos Pavía, vicepresidente ejecutivo y principal oficial de Crédito de FirstBank, afirmó que, “Aquí en FirstBank, nos impulsa la tecnología, pero nuestra verdadera motivación siempre será brindar un servicio superior que se adapte a las necesidades de nuestros clientes. Nuestra asociación estratégica con nCino, para implementar su plataforma basada en la nube es un paso de vanguardia que refleja nuestro firme compromiso con la excelencia bancaria comercial en Puerto Rico, Florida y la región de las Islas Vírgenes. Este avance nos permite reafirmar nuestra dedicación con la innovación y aprovechar la más avanzada tecnología para establecer nuevos estándares en la experiencia del cliente.”

“FirstBank se enfoca en proporcionar a sus clientes comerciales servicios personalizados y soluciones innovadoras diseñadas para mejorar y simplificar sus vidas”, dijo Matt Fernández, vicepresidente Regional de Ventas Empresariales en nCino. “Nos enorgullece ofrecer la plataforma única de punta a punta mientras continúan ofreciendo más y mejores servicios y logrando su misión.”

Acerca de nCino

nCino (NASDAQ: NCNO) es el líder mundial en banca en la nube. A través de su plataforma única de software como servicio (SaaS), nCino ayuda a las instituciones financieras que atienden a clientes corporativos y comerciales, pequeñas empresas, consumidores y clientes hipotecarios a modernizar y a bordar de manera más efectiva, otorgar préstamos, gestionar el ciclo de vida del préstamo y abrir cuentas. Transformando la forma en que operan las instituciones financieras a través de la innovación y la velocidad, nCino está asociado con más de 1,800 proveedores de servicios financieros en todo el mundo. Para más información, visite www.ncino.com .

Acerca de First Bancorp

First BanCorp. es la corporación matriz de FirstBank Puerto Rico, un banco comercial autorizado por el estado con operaciones en Puerto Rico, Estados Unidos y las Islas Vírgenes. Las subsidiarias de FirstBank Puerto Rico incluyen First Federal Finance Limited Liability Company (una pequeña empresa de préstamos), FirstBank Insurance Agency, LLC. y FirstMortgage. Las acciones comunes de First Bancorp cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo FBP. FirstBank es una institución financiera puertorriqueña con 75 años de historia, que ofrece una experiencia de servicio superior a través de un total de 3,075 empleados distribuidos en las regiones que sirve.

