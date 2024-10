Flo X Multi: Más allá del gaming

Por staff

22/10/2024

El pasado jueves 26 de septiembre se llevó a cabo el lanzamiento del Flo X Multi por parte de Colebrook Bosson Saunders, empresa de productos ergonómicos, anuncia un nuevo brazo para monitores diseñado para soportar grandes formatos y múltiples pantallas, redefiniendo la interacción de los profesionales con múltiples monitores en el entorno laboral moderno.

Hoy en día, para satisfacer las cambiantes necesidades de los profesionales, el Flo X Multi facilita el ajuste de las pantallas. Este brazo para monitores soporta hasta dos o tres pantallas, incluidas las curvas y de gran tamaño, con un único mecanismo de inclinación que permite ajustarlas simultáneamente.

El Flo X Multi es para aquellos con un espacio de trabajo de pantalla doble o triple. El Flo X es extremadamente flexible, con una capacidad de acomodar dos monitores de hasta 32” o tres de hasta 27″ con un peso combinado de 16 kg. Además, con su movimiento dinámico, se podrá lograr la configuración ergonómica ideal en un instante.

Flo X se ha diseñado específicamente para que sea tan fácil de ajustar con dos o tres pantallas como con una sola. Un mecanismo de inclinación único permite ajustar todas las pantallas a la vez, por lo que encontrar la posición perfecta para todas ellas no podría ser más simple.

Gracias a la fácil rotación de lado a lado significa el poder organizar sin esfuerzo tus pantallas de forma plana, en tipo cabina o en un arco continuo de pantallas curvas que crea una experiencia de una sola pantalla perfecta.

Tener varios monitores no significa necesariamente una maraña de cables, ya que Flo X tiene la capacidad de mantenerlos organizados y bajo control. Eso significa no más cables rebeldes y difíciles de manipular mientras se ajustan las pantallas y no más posiciones incómodas del cuerpo para desenredarlos y volver a enchufarlos.

Flo X Multi es la última incorporación a la galardonada familia de brazos para monitores Flo de Colebrook Bosson Saunders, conocida por su fácil instalación y operación, versatilidad y capacidad para trabajar en múltiples configuraciones.

