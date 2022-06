Ford elige España para la fabricación de vehículos eléctricos

Por staff

22/06/2022

Ford, es una empresa multinacional de origen estadounidense, especializada en la industria automotriz. La planta española competía con la alemana de Saarlouis para adjudicarse la producción de los modelos electrificados pendientes para Europa.

“A falta de la aprobación del producto”, ha señalado la firma, “la planta de Valencia comenzará a producir más adelante en esta década innovadores vehículos eléctricos y conectados”.

La decisión anunciada hoy es el siguiente paso a la finalización de un periodo de consultas exhaustivas con los equipos en Valencia y Saarlouis, en Alemania.

“Estamos acelerando nuestra transformación en Europa, reinventando la forma en que hacemos negocios y construyendo un futuro en el que vehículos increíbles y el enfoque incesante en la experiencia del cliente van de la mano con la protección de nuestro planeta”, ha anunciado Stuart Rowley, presidente de Ford Europa y Director de Transformación y Calidad, Ford Motor Company.

Asimismo, ha confirmado que su planta en Saarlouis “continuará produciendo el vehículo Ford Focus, y la compañía está evaluando diferentes opciones y oportunidades para el futuro de la planta”.

La planta valenciana, de 6.000 empleados, se encargará de producir a partir de 2026 nuevos modelos eléctricos con lo que se garantiza su continuidad.

La decisión se ha dado a conocer este miércoles después de un proceso de negociación interna iniciado en 2021, en el que las plantas española y alemana presentaron sus propuestas e intentaron convencer a la multinacional de que eran la mejor opción para producir los futuros modelos eléctricos en Europa.

Jim Farley, presidente y director ejecutivo de la firma, ha confirmado su compromiso con ”la construcción de un negocio vibrante y sostenible en Europa como parte de nuestro plan Ford+, y eso requiere enfoque y tomar decisiones difíciles”, ha dicho.

La marca del óvalo ha destacado que traer “nuestra arquitectura completamente nueva de vehículos a Valencia nos ayudara a construir un negocio rentable en Europa, asegurar empleo de alto valor y aumentar la oferta de Ford en vehículos eléctricos premium, de alto rendimiento y totalmente conectados que satisfagan la demanda de nuestros clientes europeos”.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha mostrado su satisfacción por la decisión y ha afirmado que la “instalación de la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunto no ha sido muy relevante para la misma, porque Ford ya tenía la confianza en Almussafes antes, aunque todas las sinergias suman”. Puig también ha destacado que no es “una noticia cualquiera, porque Ford no es una empresa cualquiera y el sector del automóvil no es una industria cualquier”.

“Ford Almussafes exportaba antes de la pandemia en torno al 85% de los 400.000 vehículos que fabrica, el 90% por vía marítima a través de las instalaciones del puerto de Valencia” recuerda la Autoridad Portuaria de Valencia.

“La conectividad ha permitido que grandes proyectos industriales hayan apostado por Valencia para desarrollar su actividad, como la planta de Ford o la gigafactoría de baterías del grupo Volkswagen”, ha añadido la institución portuaria.

La factoría de Almussafes necesitaba de esos dos futuros modelos para seguir en pie otros 10 o 15 años. La factoría valenciana se quedaría exclusivamente con la fabricación del Kuga en sus diferentes versiones en 2024 si no llegaban nuevas inversiones.