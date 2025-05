Ford, Lincoln y Renault Korea se asocian con ScreenHits TV

Por staff

02/05/2025

Ford, Lincoln y Renault Korea se han asociado con ScreenHits TV (SHTV) para ofrecer una interfaz de Smart TV dentro del automóvil a sus clientes. Esta iniciativa facilita el acceso a plataformas de streaming populares, contenido de vídeo premium y los principales canales de noticias directamente desde las pantallas delanteras o traseras de los modelos Lincoln Navigator, Ford Expedition y Grand Koleos.

Esta iniciativa, que amplía la exitosa integración de SHTV en los modelos 911, Cayenne, Taycan y Panamera de Porsche y en la gama de vehículos eléctricos de Nio, supone un gran logro. Ahora, más clientes de coches pueden disfrutar de acceso sin interrupciones a servicios de streaming premium, navegación rápida de canales y una amplia gama de contenido de vídeo a través de la interfaz de ScreenHits TV, tanto en la pantalla delantera como en la trasera.

ScreenHits TV, en colaboración con VOXX International Corp., proporcionará el servicio de infoentretenimiento para vehículos de Ford y Lincoln. Esta colaboración permitirá que los vehículos de Ford y Lincoln se beneficien de la solución de Smart TV de SHTV, integrada exclusivamente en los sistemas Rear Seat Entertainment de VOXX como centro multimedia principal.

“Estoy entusiasmada de trabajar con VOXX para ofrecer una experiencia de entretenimiento dentro del automóvil de primera clase a los clientes de Ford. Su experiencia en entretenimiento dentro del automóvil ha catapultado nuestro producto a un nuevo nivel de innovación, integrando nuevas funciones que harán que la experiencia de streaming dentro del automóvil sea sencilla, agradable y fácil”, declaró Rose Hulse, Fundadora y CEO de ScreenHits TV.

Pat Lavelle, Director, Presidente y CEO de VOXX International Corp., compartió su opinión sobre la alianza: “El equipo de VOXX está entusiasmado de asociarse con SHTV como un proveedor global de contenido en streaming para nuestros productos Rear Seat Entertainment. Esperamos que este sea un gran lanzamiento para nuestros clientes y deseamos una colaboración duradera y exitosa con un líder mundial en la industria”.

El entretenimiento dentro del automóvil está cambiando rápidamente y ahora se está convirtiendo en la pantalla secundaria para el consumo de entretenimiento. La decisión de Ford, Lincoln y Renault de asociarse con ScreenHits TV refleja su visión de futuro del entretenimiento dentro del automóvil y su dedicación y compromiso para superar los límites de la innovación, además de promover y fomentar oportunidades para emprendedores que impulsan los avances tecnológicos.

Ford incorporará ScreenHits TV en el Lincoln Navigator en 2025, en regiones como Estados Unidos, Samoa Americana, Aruba, Bahréin, China, República Dominicana, Guam, Kuwait, México, Omán, Panamá, Puerto Rico, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Posteriormente, el servicio se incorporará al modelo Expedition en 43 países, incluyendo Estados Unidos y México, para apoyar la implementación global de ambos vehículos.

De igual forma, Renault Korea incorporará ScreenHits TV en el Grand Koleos en Corea del Sur, con planes de expansión a mercados internacionales. La plataforma de SHTV apoyará el despliegue mundial del Koleos, además de su disponibilidad en Corea del Sur.

Al comentar sobre la colaboración con Ford, Lincoln y Renault Korea, Hulse afirmó: “Como pionera en el sector tecnológico y del media, me apasiona redefinir la forma en que las personas consumen entretenimiento en movimiento. Es un logro significativo llevar la innovadora tecnología de ScreenHits TV a algunos de los fabricantes de automóviles más prestigiosos del mundo”.

“Esta alianza no sólo marca un hito para el entretenimiento en el automóvil, sino que también demuestra cómo las empresas tecnológicas boutique y dinámicas pueden revolucionar las industrias globales. Como emprendedora en el sector de la tecnología de media, me he enfrentado a una competencia y desafíos considerables, pero me enorgullece ver la adaptabilidad y apertura de la industria automotriz al brindarnos la oportunidad de competir junto a algunas de las compañías más importantes del mundo”, agregó la CEO de SHTV.

La presencia global de ScreenHits TV

La tecnología de Smart TV para vehículos de ScreenHits TV permite a los usuarios acceder fácilmente a sus plataformas favoritas y ver contenido premium de los principales proveedores de noticias y compañías de entretenimiento, como Bloomberg, Peacock, Lionsgate, BBC, ITV y muchos otros.

SHTV está disponible actualmente en 63 mercados y en 36 idiomas con más de 1000 catálogos de streaming premium y canales FAST y también está disponible en aplicaciones para dispositivos móviles y tabletas Android e iOS.

La compañía, que reveló que próximamente realizará más anuncios con importantes marcas automotrices, está posicionada para convertirse en el líder en la segunda pantalla más importante fuera del hogar.

ScreenHits TV permite a los usuarios acceder rápidamente a contenido en todas sus plataformas de streaming y personalizar su experiencia de visualización de TV mediante la creación de una guía de visualización de televisión seleccionada en todas sus plataformas de streaming existentes y los principales proveedores de contenido.

“Es un gran honor y un privilegio poder ofrecer el reproductor de video y la interfaz de Smart TV a los propietarios de vehículos Navigator de Lincoln, Expedition de Ford y Grand Koleos de Renault. Estar a la vanguardia del cambio en este sector ha sido una experiencia verdaderamente emocionante y, junto con Ford, Lincoln y Renault, seguiremos impulsando la innovación en este ámbito para garantizar que ofrecemos a los clientes la mejor experiencia de entretenimiento para automóviles y acceso al mejor contenido del mundo”, concluyó Rose Hulse, Fundadora y CEO de ScreenHits TV.